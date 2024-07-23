Bu sezon kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, ilk resmi maçına İsviçre'de çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano eşleşen sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesinde deplasmandan skor avantajıyla dönmek amacında. Teknik Direktör Jose Mourinho ile gruplara kalmak ve Avrupa'da adından söz ettirmeyi hedefleyen Kanarya aynı zamanda iyi de futbol oynayarak rakiplerine gözdağı vermeyi istiyor. Kritik randevu başladı. FC Lugano - Fenerbahçe maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de...
FC LUGANO - FENERBAHÇE CANLI TAKİP
FC Lugano - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
FC LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
FC Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko.
GOLLER
46' GOOOL! Yine Edin Dzeko... Bu kez öndeyiz
45' GOOOL! Edin Dzeko İsviçre'de beraberliği sağlayan golü penaltıdan atıyor...
4' Ayman El Wafi skoru 1-0'a getirdi
Rade Krunic, Jose Mourinho tarafından ilk 11'de görevlendirildi
KRUNIC SAHADA
UYeni sezonun ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Rade Krunic sürprizi vardı. Takımdan ayrılması gündemde olan Boşnak futbolcu yerine Bartuğ Elmaz'ın oynaması bekleniyordu. Ancak Jose Mourinho tercihini deneyimli oyuncudan yana kullandı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Allan Saint-Maximin'in yerine Ryan Kent ilk 11'de görevlendirildi.