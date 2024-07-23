Edin Dzeko yeni sezona gollerle başladı

İLK GOL EDIN DZEKO'DAN

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk golünü Edin Dzeko attı. Kanarya 4'üncü dakikada El Wafi'nin golü ile 1-0 yenik duruma düştü. 45'inci dakikada ceza sahası içinde Dusan Tadic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı sonrasında Boşnak golcü topun başına geldi. 38 yaşındaki forvet ağları bularak hem kendisi hem de takımı için hesabı açmış oldu. İkinci yarıya baskıyla başlayan Kanarya, 35'inci saniyede yine yıldız oyuncunun ayağından golü buldu ve 2-1 öne geçti.