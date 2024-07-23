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FC Lugano - Fenerbahçe | CANLI

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşı karşıya geliyor. Ekibimizin tek hedefi İstanbul'daki karşılaşma öncesi avantajlı skorla Türkiye'ye dönmek. Jose Mourinho ve öğrencileri sezonun ilk resmi maçında galibiyetin yanı sıra iyi bir futbol sergileyerek taraftarları etkilemeyi arzu ediyor. Kanarya bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 34 maçta 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bunlara bir yenisini eklemeyi çok istiyor. FC Lugano - Fenerbahçe maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 20:19 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 22:50
FC Lugano - Fenerbahçe | CANLI

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Bu sezon kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, ilk resmi maçına İsviçre'de çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano eşleşen sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesinde deplasmandan skor avantajıyla dönmek amacında. Teknik Direktör Jose Mourinho ile gruplara kalmak ve Avrupa'da adından söz ettirmeyi hedefleyen Kanarya aynı zamanda iyi de futbol oynayarak rakiplerine gözdağı vermeyi istiyor. Kritik randevu başladı. FC Lugano - Fenerbahçe maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de...

FC LUGANO - FENERBAHÇE CANLI TAKİP

FC Lugano - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFC Lugano - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FC LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

FC Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko.

GOLLER

46' GOOOL! Yine Edin Dzeko... Bu kez öndeyiz

45' GOOOL! Edin Dzeko İsviçre'de beraberliği sağlayan golü penaltıdan atıyor...

4' Ayman El Wafi skoru 1-0'a getirdi

Rade Krunic, Jose Mourinho tarafından ilk 11'de görevlendirildiRade Krunic, Jose Mourinho tarafından ilk 11'de görevlendirildi

KRUNIC SAHADA

UYeni sezonun ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Rade Krunic sürprizi vardı. Takımdan ayrılması gündemde olan Boşnak futbolcu yerine Bartuğ Elmaz'ın oynaması bekleniyordu. Ancak Jose Mourinho tercihini deneyimli oyuncudan yana kullandı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Allan Saint-Maximin'in yerine Ryan Kent ilk 11'de görevlendirildi.

Edin Dzeko yeni sezona gollerle başladıEdin Dzeko yeni sezona gollerle başladı

İLK GOL EDIN DZEKO'DAN

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk golünü Edin Dzeko attı. Kanarya 4'üncü dakikada El Wafi'nin golü ile 1-0 yenik duruma düştü. 45'inci dakikada ceza sahası içinde Dusan Tadic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı sonrasında Boşnak golcü topun başına geldi. 38 yaşındaki forvet ağları bularak hem kendisi hem de takımı için hesabı açmış oldu. İkinci yarıya baskıyla başlayan Kanarya, 35'inci saniyede yine yıldız oyuncunun ayağından golü buldu ve 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe, Lugano karşısında sezonun ilk resmi maçına çıktıFenerbahçe, Lugano karşısında sezonun ilk resmi maçına çıktı

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

46. dakikada Dusan Tadic'in ceza sahasında topla buluşması sonrasında pasıyla hareketlenen Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Jose Mourinho ilk resmi maçında galibiyet almak istiyorJose Mourinho ilk resmi maçında galibiyet almak istiyor

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA

Fenerbahçe'nin Stockhorn Arena'da FC Lugano ile oynadığı maçın ardından rövanş karşılaşması için adres bu kez İstanbul olacak. Zorlu randevu 30 Temmuz'da oynanacak. Sarı lacivertliler rakibini elemek için taraftarının desteğini alarak sahada mücadele verecek.

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