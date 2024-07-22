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Avrupa'da kura günü | Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! Sırada Başakşehir var

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin turu geçmesi durumunda eşleşeceği rakibi de belli oldu. Öte yandan Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ise yine 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Fırtına'nın da turu geçmesi durumunda eşleşeceği takım belirlendi. Ayrıca Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan giriş yapacak olan Başakşehir'in de rakibi çekilecek kura ile netleşecek. İşte temsilcilerimizin rakipleri ve eşleşmelere dair bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 10:55 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 14:21
Avrupa’da kura günü | Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu! Sırada Başakşehir var

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Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları İsviçre'de çekiliyor. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak olan iki temsilcimizin ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli oluyor.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de belli olacak.



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LİLLE!

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano'yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak.

Sarı lacivertliler, tur atlaması durumunda bu turda Fransa'nın Lille takımıyla mücadele edecek.

Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin mağlubu Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev - FK Partizan elşeşmesinin galibiyle karşılaşacak.



TRABZONSPOR'A DİŞLİ RAKİP!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok'u elerse 3. eleme turunda seri başı olamayacak.

Fırtına, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow - Rapid Wien maçının galibi ile karşılaşacak.

Konferans Ligi kura çekiminde ise Başakşehir seribaşı olma avantajına sahip.

İstanbul ekibinin muhtemel rakipleri arasında Austria Wien, Banik Ostrava, Vaduz ve Vojvodina yer alıyor.

BAŞAKŞEHiR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Austria Wien
Zürih
Wisla Krakow
Fehervar
Kilmarnock
Banik Ostrava

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Avrupa’da kura günü | Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu! Sırada Başakşehir var
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