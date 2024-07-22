Avrupa’da kura günü | Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu! Sırada Başakşehir var

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Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları İsviçre'de çekiliyor. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak olan iki temsilcimizin ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli oluyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de belli olacak.