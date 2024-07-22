Avrupa’da kura günü! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor

Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları bugün İsviçre'de çekilecek. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimizin tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belli olacak.
Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları bugün İsviçre'de çekilecek. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimizin tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de bugün çekilecek olan kurada belirlenecek.
FENERBAHÇE İÇİN 4 MUHTEMEL RAKİP VAR
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano'yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak.
Saat 14.00'te başlayacak kurada sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri Glasgow Rangers, Slavia Prag, Red Bull Salzburg ve Lille...
Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin mağlubu için saat 15.00'te Avrupa Ligi kuraları çekilecek. Fenerbahçe elenirse Kupa-2'de seri başı olamayacak.
FENERBAHÇE'NiN MUHTEMEL RAKiPLERi
KAZANIRSA (ŞAMPİYONLAR LİGİ)
Glasgow Rangers
Slavia Prag
Red Bull Salzburg
Lille
KAYBEDERSE (AVRUPA LİGİ)
Ajax
Rapid Wien
Molde
Braga
Dinamo Kiev
Partizan
Sheriff
TRABZONSPOR'A SERT RAKİPLER
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok'u elerse 3. eleme turunda seri başı olamayacak. Fırtına'nın olası rakipleri Viktoria Plzen, Dinamo Kiev, Partizan, Ajax, Rapid Wien, Molde, Braga ve Sherif...
Bu eşleşmenin mağlubu Konferans Ligi'ne gidecek ve orada da seribaşı olamayacak. Saat 16.00'da başlayacak Konferans Ligi kura çekiminde ise Başakşehir seribaşı olma avantajına sahip.
İstanbul ekibinin muhtemel rakipleri arasında Austria Wien, Banik Ostrava, Vaduz ve Vojvodina yer alıyor.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
KAZANIRSA (AVRUPA LİGİ)
Ajax
Rapid Wien
Molde
Braga
Dinamo Kiev
Partizan
Sheriff
KAYBEDERSE (KONFERANS LİGİ)
Maribor
Spartak Trnava
Hajduk Split
Guimaraes
Maccabi Hayfa
CFR Cluj
Kopenhag
BAŞAKŞEHiR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Austria Wien
Zürih
Wisla Krakow
Fehervar
Kilmarnock
Banik Ostrava