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Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig'i sallayacak

Süper Lig transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde Süper Lig'i sallayacak bir ismi daha radarına aldı. Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel ile görüşmelerine devam eden Galatasaray B planı olarak Kolombiyalı bir yıldızı gündeminde tutuyor. İşte o isim...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 12:20 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 12:28
Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde Süper Lig'i sallayacak bir ismi daha radarına aldı.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Galatasaray'da orta saha transferi için yoğun mesai harcanıyor.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

İLK HEDEF WENDEL

Sarı-Kırmızılılar, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel ile görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

GALATASRAY'IN B PLANI HAZIR: SÜPER LİG'İ SALLAYACAK

Bu transferde sorun çıkması durumunda ise Galatasaray B planını belirledi. Cimbom, Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Richard Rios ile de temasa geçti.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Scout ekibinin Copa America'da izlediği ve olumlu rapor verdiği yıldız oyuncu ile ilk görüşmesini yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Aslan'ın B planı olan Rios'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Rios, güçlü fiziği ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

RİOS'UN PERFORMANSI
Futbolcu geçtiğimiz yıl Guarani'den Palmeiras'a 1.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Kariyerinde 120 maçta görev alan Rios, 8 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Brezilya Ligi'nde şimdiye kadar 45 karşılaşmada şans bulan genç orta saha, 3 gol atarken 1 asist üretti.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Kolombiyalı yıldız, 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Ayrıca görev verilmesi durmunda sağ kanatta görev yapabiliyor.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

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Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak
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