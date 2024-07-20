Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

GALATASRAY'IN B PLANI HAZIR: SÜPER LİG'İ SALLAYACAK Bu transferde sorun çıkması durumunda ise Galatasaray B planını belirledi. Cimbom, Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Richard Rios ile de temasa geçti.

Scout ekibinin Copa America'da izlediği ve olumlu rapor verdiği yıldız oyuncu ile ilk görüşmesini yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Aslan'ın B planı olan Rios'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Rios, güçlü fiziği ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

RİOS'UN PERFORMANSI

Futbolcu geçtiğimiz yıl Guarani'den Palmeiras'a 1.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Kariyerinde 120 maçta görev alan Rios, 8 gol atarken, 3 de asist yaptı.