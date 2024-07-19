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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da! CANLI

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bordo mavili taraftarlarda gözler, takıma yapılacak yeni takviyelere çevrildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair tüm merak edilenleri A Spor ekranlarında aktarıyor. Başkan Doğan'ın açıklamalarını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 18:47 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 19:35
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor’da! CANLI

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan bordo-mavililer, hem Avrupa'da başarı yakalamak hem de Süper Lig şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Ertuğrul Doğan, TFF seçimlerinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekledi.Ertuğrul Doğan, TFF seçimlerinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekledi.
Kadro planlamasına da bu doğrultuda yön veren Fırtına, birçok ismi kadrosuna kattı ve bir o kadar isimle de yollarını ayırdı. Bordo mavili taraftarlarda gözler, takıma yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair tüm merak edilenleri A Spor ekranlarında aktarıyor...

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

ONUACHU TRABZONSPOR'DA OYNAYACAK MI?

'Onuachu ile aramızda sorun yok. Hem kendisi hem de ailesi şehri çok sevdi. Kendi kulübünde kampa katılmadı. İstenen rakam da aşağı doğru iniyor. Önümüzdeki hafta nokta koymayı planlıyoruz. Olumlu ilerliyor. Onuachu'nun B planı var. Basında adı geçmedi ama dünyanın tanıdığı bir isim. İkisini de alabiliriz.'

UĞURCAN'IN GELECEĞİ

'Dün itibarıyla idmana başladı. Bu şehrin evladı. İyi bir Trabzonsporlu. Bu formayı giymekten gurur duyanlardan. Her zaman dostumuz, kardeşimiz. Avrupa hayalinin gerçekleşmesi konusunda kolaylık sağlayacağımızın sözünü verdik. Şu ana kadar böyle bir gelişme yok. Teklif gelmedi. Dolayısıyla planlamamızda bizimle devam edecek diye düşünüyoruz. Eğer giderse de yerine hemen bir kaleci alacağız. Artık hazır bir listemiz var. Üzerinden ilerlememiz kolay oluyor.

THOMAS MEUNIER'İ SERBEST BIRAKACAKTIK

'Meunier bize geldiği zaman ailevi probleminden bahsetti. Açık açık konuştuğu için de saygı duyduk. Şehirden ayrılmak isteyince yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Anlaşmada ailevi durumundan dolayı talepte bulunursa ve gideceği takımdan teklif gelirse. Ki burada bedel yazmıyordu. Onu serbest bırakacaktık. Anlaşma vardır ancak kendisiyle görüşüyordu. Ayrılmaya niyeti yoktu. Yazılı da sözlü de. Gelmeden bir gün öncesine kadar biletleri alınmıştı. İdmana çıkacağı saat belliydi. 23.50 civarında mail atarak Trabzon'a gelmek istemediğini söyledi. Etik durmuyor. Sen bu kadar insanla çalışmışsın, arkadaşların var. Veda etmeden... Bir gün önce sistem konuşuyorsun sonra bunu yapıyorsun. Trabzonspor kendisine yapılanlardan sonra şikayette bulundu. Sonucunu göreceğiz.'

YABANCI KURALI

'TFF'nin kulüplerle görüşerek aldığı bir karar. Bazen bazı gelişmeler kulüplerin işine gelmiyor. Bazen göndermek istediğin oyuncular oluyor. Bizim talebimiz olmadı ama başka takımlar dillendiriyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kural aynı kalsa bile kulüplerin zarar edemeyeceği bir kural konulabilir. Kuralların sıkça değişmesini de doğru bulmuyorum. Kararlar birkaç sene uygulanmalı. Herkesi düşünmek lazım. Ciddi maliyetler söz konusu. Federasyon göreve başladıktan sonra farklı bir şeyler de olabilir.'

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