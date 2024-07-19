Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor’da! CANLI

THOMAS MEUNIER'İ SERBEST BIRAKACAKTIK

'Meunier bize geldiği zaman ailevi probleminden bahsetti. Açık açık konuştuğu için de saygı duyduk. Şehirden ayrılmak isteyince yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Anlaşmada ailevi durumundan dolayı talepte bulunursa ve gideceği takımdan teklif gelirse. Ki burada bedel yazmıyordu. Onu serbest bırakacaktık. Anlaşma vardır ancak kendisiyle görüşüyordu. Ayrılmaya niyeti yoktu. Yazılı da sözlü de. Gelmeden bir gün öncesine kadar biletleri alınmıştı. İdmana çıkacağı saat belliydi. 23.50 civarında mail atarak Trabzon'a gelmek istemediğini söyledi. Etik durmuyor. Sen bu kadar insanla çalışmışsın, arkadaşların var. Veda etmeden... Bir gün önce sistem konuşuyorsun sonra bunu yapıyorsun. Trabzonspor kendisine yapılanlardan sonra şikayette bulundu. Sonucunu göreceğiz.'

YABANCI KURALI

'TFF'nin kulüplerle görüşerek aldığı bir karar. Bazen bazı gelişmeler kulüplerin işine gelmiyor. Bazen göndermek istediğin oyuncular oluyor. Bizim talebimiz olmadı ama başka takımlar dillendiriyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kural aynı kalsa bile kulüplerin zarar edemeyeceği bir kural konulabilir. Kuralların sıkça değişmesini de doğru bulmuyorum. Kararlar birkaç sene uygulanmalı. Herkesi düşünmek lazım. Ciddi maliyetler söz konusu. Federasyon göreve başladıktan sonra farklı bir şeyler de olabilir.'