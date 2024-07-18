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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte alınan oylar...

Türk futbolu, bugün kritik günlerden birini daha geride bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni başkanını seçti. Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturma hakkı kazandı. Hacıosmanoğlu 274 delegenin 134'ünün oyunu alarak seçimi galip tamamladı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:52 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 18:59
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’yi geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte alınan oylar...

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı yapılan seçimli genel kurul sonrasında belli oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi arasında geçen yarışta oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi. İbrahim Hacıosmanoğlu 274 delegenin 134'ünden aldığı oyla 3 yıllığına başkanlık koltuğuna oturma hakkı elde etti.

İbrahim Hacıosmanoğluİbrahim Hacıosmanoğlu

LİSTESİ BELLİ OLDU

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor

Mecnun Otyakmaz
Bayram Saral
Zehra Neşe Kavak
Lale Cender
Fuat Gökdaş
Cengiz Gökay
Zafer Bahadır Saraç
Mevlüt Aktan
Bayram Akgül
Hasan Surözü
Ceyhun Kazancı
Mustafa Temel Bozbağ
Ural Aküzüm
Bilal Aslan

Yedek Listesi

- Murat Şahin
- Hüseyin Yangın
- Seymen Gençtürk
- Adem Doğru
- Gürkan Uğur
- Fazlı Çilingir
- Ediz Giray
- İbrahim Özbay
- Metin Akyüz
- Kazım Şengöçgel
- Muhammet Akçay
- Esma Esin
- Bilal Tuğrul
- Burak Akkan

HACIOSMANOĞLU KAZANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 134 oy alan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Büyükekşi 129 oyda kaldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu 127 oyla TFF'nin yeni başkanı seçildiİbrahim Hacıosmanoğlu 127 oyla TFF'nin yeni başkanı seçildi

HACIOSMANOĞLU'NDAN İLK SÖZLER

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, oy sayımı sonrasında konuştu. Hacıosmanoğlu futbolu adil ve adaletli yöneteceklerini belirterek şunları söyledi;

"İlk önce kardeşliği yayacağız. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz.

Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözezeğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı.

Elimde iki tane ufak kağıt vardı halimde, kalbimden konuştum. İnsanlar beni o yüzden seviyor."

Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu karşısında istediği sonucu elde edemediMehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu karşısında istediği sonucu elde edemedi

BÜYÜKEKŞİ: HERKES HAKKINI HELAL ETSİN

Seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı. Büyükekşi, açıklamasında, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." dedi.

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