İbrahim Hacıosmanoğlu 127 oyla TFF'nin yeni başkanı seçildi

HACIOSMANOĞLU'NDAN İLK SÖZLER

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, oy sayımı sonrasında konuştu. Hacıosmanoğlu futbolu adil ve adaletli yöneteceklerini belirterek şunları söyledi;

"İlk önce kardeşliği yayacağız. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz.

Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözezeğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı.

Elimde iki tane ufak kağıt vardı halimde, kalbimden konuştum. İnsanlar beni o yüzden seviyor."