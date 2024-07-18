Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı belli oluyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?

Türk futbolu, bugün kritik günlerden birini yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni başkanını seçiyor.
Türk futbolu, bugün kritik günlerden birini yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni başkanını seçiyor.
Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni patronu olmak için seçimde kozlarını paylaşıyor.
Genel kurul saat 11.00 itibarıyla başladı.
GÖREV SÜRESİ 3 YIL OLACAK
Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Ankara'da düzenleniyor. İbrahim Hacıosmanoğlu ve mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yarıştığı kongre sonucunda TFF'nin 3 yıllık yeni başkanı belli olacak.
SERVET YARDIMCI ÇEKİLDİ
Başkanlık seçimi adaylık başvuruları 11 Temmuz'da sona ererken Servet Yardımcı seçimden çekilme kararı aldı.
"FUTBOL LEHİNE BİR KARAR OLACAK"
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF seçimine ilişkin konuştu.
Göksel Gümüşdağ, "Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu. Finansal olarak gelirlerimizi arttırmalıyız. MHK gençleştirilmeli, orası yapılandırılmalı. Ancak en temel sorun kavgaların bitmesi." dedi.
"BAZI KULÜPLER DİK DURDU"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, seçimlere ilişkin şöyle konuştu;
"Bazı kulüpler dik durdu, Fenerbahçe gibi... Galatasaray farklı bir çizgi izledi. Bir eleştirdi, sonra geri adım attı, o işler düzelince... Beşiktaş'ın başkan seçiminden sonra onlar da daha ılıman ve yapıcı politika izledi. Anadolu takımlarında bunu göremiyorsunuz. Bir çoğu seçilirken destekli ya da aday olurken birileri tarafından önerildiği için proaktif olamıyorlar. Samsunspor olarak bizim duruşumuz var."