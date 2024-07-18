Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı belli oluyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?

Göksel Gümüşdağ, "Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu. Finansal olarak gelirlerimizi arttırmalıyız. MHK gençleştirilmeli, orası yapılandırılmalı. Ancak en temel sorun kavgaların bitmesi." dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım.

"BAZI KULÜPLER DİK DURDU"



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, seçimlere ilişkin şöyle konuştu;



"Bazı kulüpler dik durdu, Fenerbahçe gibi... Galatasaray farklı bir çizgi izledi. Bir eleştirdi, sonra geri adım attı, o işler düzelince... Beşiktaş'ın başkan seçiminden sonra onlar da daha ılıman ve yapıcı politika izledi. Anadolu takımlarında bunu göremiyorsunuz. Bir çoğu seçilirken destekli ya da aday olurken birileri tarafından önerildiği için proaktif olamıyorlar. Samsunspor olarak bizim duruşumuz var."