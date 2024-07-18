TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Hacıosmanoğlu, "İlk teşekkürümü Sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. 'Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor' dediler. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini taşıyorum. Bana söyleyen herkese şunu söyledim; 'Sayın Cumhurbaşkanımız bugün iktidar, yarın iktidardan düşse de benim ağabeyim olarak her zaman yanında olacağım. Böyle bir şey olsa, beni arar ve "Ne yapıyorsun?" derdi.' Hakkını teslim edelim. Onu kullananların, bugün futbolun dışına attığımız için o konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Cenab-ı Allah bizi mahcup etmesin." şeklinde konuştu.
"YARINDAN TEZİ YOK İSTİFALARINI SUNSUNLAR..."
Federasyonun kurullarına çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, "Burada seçim yapıldı. Federasyon kurullarına çağrı yapıyorum, elbette at sahibine göre kişner ama etik olanı yeni yönetimin önünü açmak. Buradan talebim, yarından tezi yok istifalarını sunsunlar." dedi.
Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu karşısında istediği sonucu elde edemedi
BÜYÜKEKŞİ: HERKES HAKKINI HELAL ETSİN
Seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı.
Büyükekşi, açıklamasında, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." dedi.