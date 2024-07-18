İBRAHİN HACIOSMANOĞLU TFF BAŞKANI OLDU İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi arasında geçen yarışta oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi. İbrahim Hacıosmanoğlu 274 delegenin 134'ünden aldığı oyla 3 yıllığına başkanlık koltuğuna oturma hakkı elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun yeni başkanı yapılan seçimli genel kurul sonrasında belli oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu 127 oyla TFF'nin yeni başkanı seçildi

HACIOSMANOĞLU'NDAN İLK SÖZLER

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, oy sayımı sonrasında konuştu. Hacıosmanoğlu futbolu adil ve adaletli yöneteceklerini belirterek şunları söyledi;

"İlk önce kardeşliği yayacağız. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz.

Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözezeğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı.

Elimde iki tane ufak kağıt vardı halimde, kalbimden konuştum. İnsanlar beni o yüzden seviyor."