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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte ilk sözleri... İstifalarını istedi! Kim kaç oy aldı? Başkan Erdoğan'a teşekkür

Türk futbolu, bugün kritik günlerden birini daha geride bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni başkanını seçti. Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturma hakkı kazandı. Hacıosmanoğlu 274 delegenin 134'ünün oyunu alarak seçimi galip tamamladı. İtiraz talebi sonrasında Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiğini, itirazların sonucu etkilemeyeceğini duyurdu. İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik." ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu bir de istifa istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:52 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 21:05
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte ilk sözleri... İstifalarını istedi! Kim kaç oy aldı? Başkan Erdoğan’a teşekkür

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı yapılan seçimli genel kurul sonrasında belli oldu.

İBRAHİN HACIOSMANOĞLU TFF BAŞKANI OLDU
İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi arasında geçen yarışta oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi. İbrahim Hacıosmanoğlu 274 delegenin 134'ünden aldığı oyla 3 yıllığına başkanlık koltuğuna oturma hakkı elde etti.

İtiraz talebi sonrasında Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiğini, itirazların sonucu etkilemeyeceğini duyurdu.

İbrahim Hacıosmanoğluİbrahim Hacıosmanoğlu

LİSTESİNDE KİMLER VAR

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor

Mecnun Otyakmaz
Bayram Saral
Zehra Neşe Kavak
Lale Cender
Fuat Gökdaş
Cengiz Gökay
Zafer Bahadır Saraç
Mevlüt Aktan
Bayram Akgül
Hasan Surözü
Ceyhun Kazancı
Mustafa Temel Bozbağ
Ural Aküzüm
Bilal Aslan

Yedek Listesi

- Murat Şahin
- Hüseyin Yangın
- Seymen Gençtürk
- Adem Doğru
- Gürkan Uğur
- Fazlı Çilingir
- Ediz Giray
- İbrahim Özbay
- Metin Akyüz
- Kazım Şengöçgel
- Muhammet Akçay
- Esma Esin
- Bilal Tuğrul
- Burak Akkan

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 134 oy alan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Büyükekşi 129 oyda kaldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu 127 oyla TFF'nin yeni başkanı seçildiİbrahim Hacıosmanoğlu 127 oyla TFF'nin yeni başkanı seçildi

HACIOSMANOĞLU'NDAN İLK SÖZLER
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, oy sayımı sonrasında konuştu. Hacıosmanoğlu futbolu adil ve adaletli yöneteceklerini belirterek şunları söyledi;

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!

"İlk önce kardeşliği yayacağız. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz.

Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözezeğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı.

Elimde iki tane ufak kağıt vardı halimde, kalbimden konuştum. İnsanlar beni o yüzden seviyor."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Hacıosmanoğlu, "İlk teşekkürümü Sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. 'Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor' dediler. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini taşıyorum. Bana söyleyen herkese şunu söyledim; 'Sayın Cumhurbaşkanımız bugün iktidar, yarın iktidardan düşse de benim ağabeyim olarak her zaman yanında olacağım. Böyle bir şey olsa, beni arar ve "Ne yapıyorsun?" derdi.' Hakkını teslim edelim. Onu kullananların, bugün futbolun dışına attığımız için o konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Cenab-ı Allah bizi mahcup etmesin." şeklinde konuştu.

"YARINDAN TEZİ YOK İSTİFALARINI SUNSUNLAR..."
Federasyonun kurullarına çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, "Burada seçim yapıldı. Federasyon kurullarına çağrı yapıyorum, elbette at sahibine göre kişner ama etik olanı yeni yönetimin önünü açmak. Buradan talebim, yarından tezi yok istifalarını sunsunlar." dedi.

Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu karşısında istediği sonucu elde edemediMehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu karşısında istediği sonucu elde edemedi

BÜYÜKEKŞİ: HERKES HAKKINI HELAL ETSİN
Seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı.

Büyükekşi, açıklamasında, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." dedi.

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