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Fenerbahçe'de yeni transferler imza atıyor!

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldız oyunculara taraftarının önünde imza attırıyor. Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin kendilerini sarı lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalıyor. Mert Hakan Yandaş ve Ertuğrul Çetin de sözleşmelerinin uzatılması nedeniyle imzayı atıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 18:47 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 18:54
Fenerbahçe’de yeni transferler imza atıyor!

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Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açarak şampiyonluk iddiasını dünyaya duyuran Fenerbahçe, kadrosuna çok önemli isimleri katmayı başardı. Sol bekte Levent Mercan ile sol bek mevkisi güçlendirildi. Çağlar ile savunma sağlama alındı. Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin de hücuma zenginlik kazandırması adına kulübe dahil edildi. Ayrıca Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin'in de sözleşmeleri uzatıldı. 7 futbolcu Hull City karşılaşması öncesinde taraftar önünde imza atıyor.

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FENERBAHÇE DUYURDU

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama ile organizasyon hakkında; "Futbol Takımımızın yeni transferleri Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve sözleşmeleri uzayan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin'in imza törenleri, bugün 18.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.

İmza töreninin ardından saat 20.30'da Hull City ile oynayacağımız yeni sezonun son hazırlık maçı öncesinde de futbolcularımız tribünlerimizde taraftarlarımızı selamlayacaklar." denildi.

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LEVENT'TEN 4 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzasını Levent Mercan attı. Fatih Karagümrük'ten alınan gurbetçi futbolcu için Karagümrük ile anlaşma sağlandı. Ardından da 4 yıllığına el sıkışıldı. 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon 39 karşılaşmada 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

Çağlar Söyüncü yeniden Fenerbahçe'deÇağlar Söyüncü yeniden Fenerbahçe'de

ÇAĞLAR'IN TAPUSU ALINDI

Kanarya'nın savunma rotasyonunu güçlendirmek üzere attığı adım Çağlar ile oldu. Milli stoper için Atletico Madrid ile yapılan görüşmelerde 8.5 milyon euro karşılığında uzun vadeli bir ödeme planı karşılığında orrta noktada buluşuldu ve transfer resmen açıklandı. Çağlar geçen sezon 12 maçta 2 gol atıp 911 dakika sahada kalmıştı.

Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attıOğuz Aydın Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attı

GALATASARAY'DAN KAPTI

Sarı lacivertlilerin hücum alanındaki tercihlerinden biri Oğuz Aydın olarak açıklandı. Sağ kanatta görev yapan genç futbolcu için Alanyaspor ile 6 milyon euro karşılığında anlaşıldı. Galatasaray'ın da istediği yıldız isim artık sarı lacivertli formayı giyecek. 23 yaşındaki futbolcu Süper Lig kariyerinde 83 maça çıkıp 20 gol attı ve 8 asist yaptı.

Cenk Tosun artık İstanbul'un Anadolu yakasında top koşturacakCenk Tosun artık İstanbul'un Anadolu yakasında top koşturacak

KARTAL'DAN KOPTU GELDİ

Santrafor rotasyonu için yerli forvet arayan Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. Milli takım ile EURO 2024 kadrosunda da yer alan deneyimli golcü kariyerini Avrupa yakasından Kadıköy'e taşıdı. Siyah beyazlı forma ile 100'e yakın gol atan Cenk'in transferi camiada memnuniyetle karşılandı.

Allan Saint-Maximin saç bandı ile adından çok söz ettirecekAllan Saint-Maximin saç bandı ile adından çok söz ettirecek

ALLAN SAINT-MAXIMIN BOMBASI

Jose Mourinho sonrası ilk yabancı transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol kanata Allan Saint-Maximin tercihi yapıldı. Fransız futbolcu İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra da resmen duyuruldu. 27 yaşındaki oyuncu için Al-Ahli'ye 4 eşit taksitle 8 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.

Mert Hakan Fenerbahçe ile nikah tazelediMert Hakan Fenerbahçe ile nikah tazeledi

ÇUBUKLUYLA DEVAM

Fenerbahçe'de takımın tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş ile kalecilerden Ertuğrul Çetin'in de sözleşmeleri uzatıldı. İki isim de yine imza töreninde hazır bulundu.

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