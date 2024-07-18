Fenerbahçe’de yeni transferler imza atıyor!

Çağlar Söyüncü yeniden Fenerbahçe'de ÇAĞLAR'IN TAPUSU ALINDI Kanarya'nın savunma rotasyonunu güçlendirmek üzere attığı adım Çağlar ile oldu. Milli stoper için Atletico Madrid ile yapılan görüşmelerde 8.5 milyon euro karşılığında uzun vadeli bir ödeme planı karşılığında orrta noktada buluşuldu ve transfer resmen açıklandı. Çağlar geçen sezon 12 maçta 2 gol atıp 911 dakika sahada kalmıştı.

Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attı GALATASARAY'DAN KAPTI Sarı lacivertlilerin hücum alanındaki tercihlerinden biri Oğuz Aydın olarak açıklandı. Sağ kanatta görev yapan genç futbolcu için Alanyaspor ile 6 milyon euro karşılığında anlaşıldı. Galatasaray'ın da istediği yıldız isim artık sarı lacivertli formayı giyecek. 23 yaşındaki futbolcu Süper Lig kariyerinde 83 maça çıkıp 20 gol attı ve 8 asist yaptı.

Cenk Tosun artık İstanbul'un Anadolu yakasında top koşturacak KARTAL'DAN KOPTU GELDİ Santrafor rotasyonu için yerli forvet arayan Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. Milli takım ile EURO 2024 kadrosunda da yer alan deneyimli golcü kariyerini Avrupa yakasından Kadıköy'e taşıdı. Siyah beyazlı forma ile 100'e yakın gol atan Cenk'in transferi camiada memnuniyetle karşılandı.

Allan Saint-Maximin saç bandı ile adından çok söz ettirecek ALLAN SAINT-MAXIMIN BOMBASI Jose Mourinho sonrası ilk yabancı transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol kanata Allan Saint-Maximin tercihi yapıldı. Fransız futbolcu İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra da resmen duyuruldu. 27 yaşındaki oyuncu için Al-Ahli'ye 4 eşit taksitle 8 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.

Mert Hakan Fenerbahçe ile nikah tazeledi ÇUBUKLUYLA DEVAM Fenerbahçe'de takımın tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş ile kalecilerden Ertuğrul Çetin'in de sözleşmeleri uzatıldı. İki isim de yine imza töreninde hazır bulundu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN