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Fenerbahçe Hull City ŞİFRESİZ CANLI İZLE | EXXEN-TV8.5 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Hull City dostluk maçı bedava canlı yayın linki

Fenerbahçe, Avusturya'daki kamp hazırlıklarını tamamladıktan sonra bugün İngiltere merkezli Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu futbol kulübü Hull City ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde hazırlık maçlarına devam ediyor. Dört hazırlık maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, sıradaki karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 18:20 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 18:20
Fenerbahçe Hull City ŞİFRESİZ CANLI İZLE | EXXEN-TV8.5 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Hull City dostluk maçı bedava canlı yayın linki

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Fenerbahçe'nin Hull City ile yapacağı bu önemli hazırlık maçı, taraftarlar arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın detayları ise oldukça merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe Hull City maçı hakkında tüm detaylar...

FENERBAHÇE HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Hull City arasındaki mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe ile Hull City arasındaki mücadele Exxen ve TV8.5'ten ortak yayınlanacak.

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https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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F.BAHÇE'DE 5. PROVA

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön elemedeki rakibi Lugano ile oynayacağı maç öncesi 5'inci kez hazırlık maçına çıkacak.Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı hazırlık maçlarından şu skorlarla ayrıldı

🔶 Fenerbahçe 2-1 Petrolul Ploiesti
🔶 Admira Wacker 1-1 Fenerbahçe
🔶 Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split
🔶 Strasbourg 0-4 Fenerbahçe

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