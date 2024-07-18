Fenerbahçe Hull City ŞİFRESİZ CANLI İZLE | EXXEN-TV8.5 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Hull City dostluk maçı bedava canlı yayın linki

Fenerbahçe'nin Hull City ile yapacağı bu önemli hazırlık maçı, taraftarlar arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın detayları ise oldukça merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe Hull City maçı hakkında tüm detaylar...
Fenerbahçe'nin Hull City ile yapacağı bu önemli hazırlık maçı, taraftarlar arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın detayları ise oldukça merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe Hull City maçı hakkında tüm detaylar...
FENERBAHÇE HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Hull City arasındaki mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe ile Hull City arasındaki mücadele Exxen ve TV8.5'ten ortak yayınlanacak.
TV8,5 CANLI İZLE
https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
F.BAHÇE'DE 5. PROVA
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön elemedeki rakibi Lugano ile oynayacağı maç öncesi 5'inci kez hazırlık maçına çıkacak.Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı hazırlık maçlarından şu skorlarla ayrıldı
🔶 Fenerbahçe 2-1 Petrolul Ploiesti
🔶 Admira Wacker 1-1 Fenerbahçe
🔶 Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split
🔶 Strasbourg 0-4 Fenerbahçe