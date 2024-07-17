BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI CANLI 🔴 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ŞİFRESİZ, HD, 4K EXXEN canlı yayın linki

Yeni sezonda Hollandalı çalıştırıcı Van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Rafa Silva, Paulista, İmmobile gibi yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda siyah-beyazlılar ligde ilk maçına Samsunspor karşısında çıkacak. Lig başlamadan önce Beşiktaş, 3 Ağustos'ta Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. İlk resmi maçına Galatasaray ile çıkacak Beşiktaş, kampta oynayacağı maçlarla hazır olmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın Slovenya kampındaki rakibi ise Shakhtar Donetsk oldu.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK HAZIRLIKMAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Z'DEZELE Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadelenin Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti. Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.