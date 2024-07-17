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BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI CANLI 🔴 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ŞİFRESİZ, HD, 4K EXXEN canlı yayın linki

2024-2025 sezonu hazırlıklarını Slovenya’nın Maribor kentinde sürdüren Beşiktaş, hazırlık mücadelesinde Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Dinamo Zagreb ile oynayacağı hazırlık maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenirken, gözler Shakhtar Donetsk maçına çevrildi. Beşiktaş’ta yeni transfer İmmobile ve A Milli Takım’dan dönen Semih Kılıçsoy kampa katıldı. Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş’ta gözler yeni transferlerde olacak.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 17:50 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 17:50
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI CANLI 🔴 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ŞİFRESİZ, HD, 4K EXXEN canlı yayın linki

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Yeni sezonda Hollandalı çalıştırıcı Van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Rafa Silva, Paulista, İmmobile gibi yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda siyah-beyazlılar ligde ilk maçına Samsunspor karşısında çıkacak. Lig başlamadan önce Beşiktaş, 3 Ağustos'ta Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. İlk resmi maçına Galatasaray ile çıkacak Beşiktaş, kampta oynayacağı maçlarla hazır olmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın Slovenya kampındaki rakibi ise Shakhtar Donetsk oldu.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK HAZIRLIKMAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Z'DEZELE Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadelenin Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti. Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

EXXEN TV CANLI

https://plan.exxen.com/tr adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

🔶 20 Temmuz Cumartesi: Grazer AK - Beşiktaş

🔶 3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş

🔶 11 Ağustos Pazar Samsunspor - Beşiktaş

🔶 18 Ağustos Pazar Beşiktaş - Antalyaspor

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