Galatasaray - Düsseldorf CANLI 📺 Spor Smart canlı izle ekranı ile Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ŞİFRESİZ, bedava canlı yayın izle

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ
🔶 18 Temmuz Galatasaray - Trencin
🔶 24 Temmuz Galatasaray - Lecce
🔶 27 Temmuz Galatasaray - Parma
GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMP KADROSU
"Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban."