Galatasaray - Düsseldorf CANLI 📺 Spor Smart canlı izle ekranı ile Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ŞİFRESİZ, bedava canlı yayın izle

Galatasaray, yeni sezon hazırlık çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor. İlk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 yenilen Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Almanya 2. lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.