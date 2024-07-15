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Galatasaray - Düsseldorf CANLI 📺 Spor Smart canlı izle ekranı ile Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ŞİFRESİZ, bedava canlı yayın izle

Galatasaray - Düsseldorf canlı izle ekranı için araştırmalar hızlandı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Almanya 2. lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. İlk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 18:49 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 18:49
Galatasaray - Düsseldorf CANLI 📺 Spor Smart canlı izle ekranı ile Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ŞİFRESİZ, bedava canlı yayın izle

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Galatasaray, yeni sezon hazırlık çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor. İlk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 yenilen Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Almanya 2. lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

GALATASARAY-FORTUNA DÜSSELDORF HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı 15 Temmuz (Bugün) TSİ ile 20:30'da başlayacak.

Karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ekranından ve D Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - DÜSSELDORF CANLI NASIL İZLENİR?

D-Smart GO'ya aşağıdaki ortamlardan ve cihazlardan erişebilirsiniz: www.dsmartgo.com.tr web sitesinden, IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletinize kuracağınız D-Smart GO uygulaması ile, Samsung ve LG marka akıllı TV'lerinize kuracağınız akıllı TV uygulaması ile.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ

🔶 18 Temmuz Galatasaray - Trencin

🔶 24 Temmuz Galatasaray - Lecce

🔶 27 Temmuz Galatasaray - Parma

GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMP KADROSU

"Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban."

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