Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcunun gidişine onay verildi...

Diğer yandan takımdan gidecek isimler üzerinde de gelişme yaşanması bekleniyor. Özellikle Miguel Crespo, Joao Pedro, Lincoln, Miha Zajc, Rade Krunic ve Luan Peres ile yolların ayrılması muhtemel gözüküyor. Teklif geldiği anda kolaylık sağlanarak gitmeleri sağlanacak. Ancak şu ana kadar sadece Crespo'ya Eyüpspor'un ilgisi resmi boyutta.

Geçen sezon takıma kazandırılan isimlerden biri olan Cengiz Ünder, sarı lacivertli forma ile beklentileri karşılamakta zorlanmıştı. Deneyimli sağ kanat 33 karşılaşmada 9 gol atıp 3 de asist yapmasına rağmen taraftarın gözüne giremedi.

Zaman zaman kariyerinin bazı bölümlerinde de yaşadığı sakatlıklarla da boğuştu. Bunun için de bazen forma giymekte zorlandı. Fotomaç'ın Ajansspor'dan derlediği habere göre 15 milyon euroya transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu için satılsın kararı çıktı.

Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 10 ve 12 milyon euro olmak üzere 2 teklif geldi. Yönetim de Jose Mourinho ile görüşüp satış için onay aldı. Habere göre, bu hafta içi hem futbolcu hem de menajeri ile bir görüşme gerçekleşecek ve karar iletilecek.