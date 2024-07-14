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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcunun gidişine onay verildi...

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek ve mayıs ayında da zirvede yer almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler kadrosuna kattığı yıldızların ardından yenileri için de temaslar yoğunlaştı. Jose Mourinho'nun etkisini artık rüzgara çevirmek ve arka arkaya imzalar attırmayı hedefleyen yönetim diğer yandan gidecek isimler konusunda da teknik heyetin görüşlerini alıyor. Kampta aynı mevkide forma giyen arkadaşlarından geride kalan bir yıldızın bileti kesildi. Mourinho da gidişine onay verdi ve ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 21:21 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 21:21
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcunun gidişine onay verildi...

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Milyonlarca taraftarına uzun süre sonra şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da Galatasaray'ın beşinci yıldızı takmasına da engel olmayı hedefliyor. 19'dan sonra adeta kontak kapatan sarı lacivertliler eğer bir şampiyonluk daha elde ederse dördüncü yıldızı armasına ekleyecek. Bunun için de hem sezon hazırlıkları hem de transfer çalışmaları devam ediyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezonun ilk hazırlık maçında Rumen ekibi Petrolul Ploiesti'yi Dzeko ve Zajc'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Avusturya kampının ilk hazırlık maçında ise Admira ile karşılaşan Fenerbahçe, Avusturya ekibi ile 1-1 berabere kalırken ardından Hırvat ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup olmuştu. Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg'u 4-0 mağlup eden ve yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı olan Graz kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.

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Fransız temsilcisi Strasbourg takımı ile oynadığı maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibinin 10 günlük İstanbul kampı kapsamında iki takım kozlarını paylaşacak. Müsabaka 18 Temmuz'da oynanacak.

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Adını 10 sezon sonra yeniden zirveye yazdırmak isteyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun istediği yıldız futbolcuların kadroya dahil edilmesi için çalışmalar hız kazandı. Yönetim çok sayıda oyuncu için menajerleri ve kulüpleriyle pazarlık halinde.

Fenerbahçe yeni sezon için ilk hamlelerini savunmaya yapmıştı. Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile anlaşılmış ve kırmızı siyahlılardan bonservisi alınarak sol bek mevkisi güçlendirilmişti.

Yerli oyuncu kalitesini artırmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde ikinci adım ise geçen sezonu kiralık geçiren Çağlar Söyüncü ile atıldı. Milli futbolcunun Atletico Madrid'den tapusu 8.5 milyon euro karşılığında alındı.

Kanarya'da transfer operasyonu için forvet mevkisinde En-Nesyri'ye karar verilmişti. Jose Mourinho'nun da zirve mücadelesinde çok güvendiğini söylediği Faslı futbolcu hakkında Sevilla ile yapılan görüşmelerde sıkışıldı. Ancak yıldız golcü ile beklenen noktaya henüz gelinemedi.

Fenerbahçe farklı forvetler için de görüşmelerini sürdürüyor. Edin Dzeko'nun takımda kalacağı senaryoda iki önemli forvete sahip olacak Jose Mourinho'yu da bu anlamda kritik kararlar bekliyor. Ayrıca Cenk Tosun hamlesi de yine resmiyet kazanmak üzere.

Diğer yandan takımdan gidecek isimler üzerinde de gelişme yaşanması bekleniyor. Özellikle Miguel Crespo, Joao Pedro, Lincoln, Miha Zajc, Rade Krunic ve Luan Peres ile yolların ayrılması muhtemel gözüküyor. Teklif geldiği anda kolaylık sağlanarak gitmeleri sağlanacak. Ancak şu ana kadar sadece Crespo'ya Eyüpspor'un ilgisi resmi boyutta.

Geçen sezon takıma kazandırılan isimlerden biri olan Cengiz Ünder, sarı lacivertli forma ile beklentileri karşılamakta zorlanmıştı. Deneyimli sağ kanat 33 karşılaşmada 9 gol atıp 3 de asist yapmasına rağmen taraftarın gözüne giremedi.

Zaman zaman kariyerinin bazı bölümlerinde de yaşadığı sakatlıklarla da boğuştu. Bunun için de bazen forma giymekte zorlandı. Fotomaç'ın Ajansspor'dan derlediği habere göre 15 milyon euroya transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu için satılsın kararı çıktı.

Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 10 ve 12 milyon euro olmak üzere 2 teklif geldi. Yönetim de Jose Mourinho ile görüşüp satış için onay aldı. Habere göre, bu hafta içi hem futbolcu hem de menajeri ile bir görüşme gerçekleşecek ve karar iletilecek.

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