Milli takımımızın çeyrek finalde Hollanda'ya elenerek veda ettiği EURO 2024'te şampiyon belli oluyor. İspanya ile İngiltere turnuvanın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya geliyor. İki takımın da çok özel ve değerli futbolcuları var. Özellikle İspanya oynadığı karşılaşmalarda bunu rakiplerine sıkça hissettirdi ve Berlin biletini aldı. İngilizler biraz sancılı ve zor bir yolculuğun ardından Matadorların karşısına çıktı. İngiltere - İspanya maçının golleri, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LERİ
İspanya: Unai Simon; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian; Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams; Morata
İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane
GOLLER
İSPANYOLLAR 4'ÜNCÜ KEZ İSTİYOR
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce 3 defa mutlu sona ulaşan İspanya, bu akşam 4'üncü kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıktı. Matadorlar 1964, 2008 ve 2012'de kıtanın en büyüğü olmuştu. Bu turnuvada grup aşamasında İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'u geride bırakarak 9 puanla lider olarak son 16 turuna katıldılar. Milli takımımızın grubunda yer alan Gürcistan'ı bu turda 4-1 ile devirip çeyrek finale yükseldiler. Bir sonraki rakipleri ise Almanya'ydı. Ev sahibini de 2-1 yenerek son 4 takım arasına kaldılar. Bu kez Fransa ile karşılaştılar. Maçta 1-0 geriye düşseler de karşılaşmayı 2-1 yenerek adlarını finale yazdırdılar.