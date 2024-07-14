İNGİLİZLER İLK PEŞİNDE

İspanya'nın aksine İngiltere'nin Avrupa şampiyonluğu bulunmuyor. Dünya Kupası kazanmalarına rağmen bu turnuvada mutlu sona ulaşamadılar. Onların da hedefi bir ilki başarmak. Teknik Direktör Gareth Southgate dalgalı denizlerden takımını limana ulaştırmayı başardı ancak finalde son bir kez daha galip gelmek zorunda. Aksi takdirde görevine son verileceği yönünde çok sayıda iddia var. İngilizler ise grup aşamalarında Danimarka, Sırbistan ve Slovenya ile aynı gruptaydı. Sırpları 1-0 ile geçip diğer maçlada ise beraberlik alarak 5 puanla son 16'ya kaldılar. Bu turda Slovakya'yı 2-1 ile geçerek çeyrek finale adlarını yazdırdılar. Bir sonraki rakipleri ise İsviçre oldu. 1-1 sona eren karşılaşmanın sonunda penaltılarla yarı finale yükseldiler. Hollanda karşısında 1-0 geriden gelip galip gelmeyi bildiler ve finale kaldılar.