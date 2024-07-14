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EURO 2024 FİNAL: İspanya - İngiltere | CANLI

14 Haziran'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kupa sahibini buluyor. Oynadıkları maçlarda önce gruplarından çıkan ve sonrasında eşleştikleri rakipleri elemeyi başarak finale yükselen İngiltere ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede iki takımın da tek hedefi ülkelerine zafer ile dönmek. Bir tarafta Lamine Yamal ve Nico Williams'ın kanatlandırdığı İspanya. Diğer tarafta ise Harry Kane ve Jude Bellingham başta olmak üzere birçok yıldızın forma giydiği İngiltere. Milyonların ekranlara kilitlendiği müsabakada elde edilecek sonuç da merakla bekleniyor. İngiltere - İspanya maçının golleri, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 20:41 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 21:52
EURO 2024 FİNAL: İspanya - İngiltere | CANLI

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Milli takımımızın çeyrek finalde Hollanda'ya elenerek veda ettiği EURO 2024'te şampiyon belli oluyor. İspanya ile İngiltere turnuvanın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya geliyor. İki takımın da çok özel ve değerli futbolcuları var. Özellikle İspanya oynadığı karşılaşmalarda bunu rakiplerine sıkça hissettirdi ve Berlin biletini aldı. İngilizler biraz sancılı ve zor bir yolculuğun ardından Matadorların karşısına çıktı. İngiltere - İspanya maçının golleri, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LERİ

İspanya: Unai Simon; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian; Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams; Morata

İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane

GOLLER

İSPANYOLLAR 4'ÜNCÜ KEZ İSTİYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce 3 defa mutlu sona ulaşan İspanya, bu akşam 4'üncü kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıktı. Matadorlar 1964, 2008 ve 2012'de kıtanın en büyüğü olmuştu. Bu turnuvada grup aşamasında İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'u geride bırakarak 9 puanla lider olarak son 16 turuna katıldılar. Milli takımımızın grubunda yer alan Gürcistan'ı bu turda 4-1 ile devirip çeyrek finale yükseldiler. Bir sonraki rakipleri ise Almanya'ydı. Ev sahibini de 2-1 yenerek son 4 takım arasına kaldılar. Bu kez Fransa ile karşılaştılar. Maçta 1-0 geriye düşseler de karşılaşmayı 2-1 yenerek adlarını finale yazdırdılar.

İNGİLİZLER İLK PEŞİNDE

İspanya'nın aksine İngiltere'nin Avrupa şampiyonluğu bulunmuyor. Dünya Kupası kazanmalarına rağmen bu turnuvada mutlu sona ulaşamadılar. Onların da hedefi bir ilki başarmak. Teknik Direktör Gareth Southgate dalgalı denizlerden takımını limana ulaştırmayı başardı ancak finalde son bir kez daha galip gelmek zorunda. Aksi takdirde görevine son verileceği yönünde çok sayıda iddia var. İngilizler ise grup aşamalarında Danimarka, Sırbistan ve Slovenya ile aynı gruptaydı. Sırpları 1-0 ile geçip diğer maçlada ise beraberlik alarak 5 puanla son 16'ya kaldılar. Bu turda Slovakya'yı 2-1 ile geçerek çeyrek finale adlarını yazdırdılar. Bir sonraki rakipleri ise İsviçre oldu. 1-1 sona eren karşılaşmanın sonunda penaltılarla yarı finale yükseldiler. Hollanda karşısında 1-0 geriden gelip galip gelmeyi bildiler ve finale kaldılar.

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