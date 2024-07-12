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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerinin ardından sessizliğe geçti. En Nesyri ve Maximin hamlelerine yoğunlaşan yönetim, Beşiktaş'ı çok kızdıracak bir isim için de resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 13:36 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 13:39
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk olarak Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarına başlamış ve daha sonra İstanbul'a dönüş yapmıştı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Temmuz ayının ilk günü ile birlikte Avusturya'ya uçan Fenerbahçe, Bad Waltersdorf'ta kampa girerek çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk günden itibaren çalışmaları sıkı tutuyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Antrenmanlarda takımdan 1 saat önce sahaya inen deneyimli teknik adam, idman düzenini kendisi kurarken, günde ikişer saate yakın iki antrenman yaptırıyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Kamp süreciyle ilgili konuşan futbolcular da sıkı program uygulandığına vurgu yaparak çok iyi çalıştıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Mourinho'nun kamptaki her şeyi en ince detayı ile inceleyerek öğrenirken, oyuncularla antrenmanlar dışında da bireysel olarak diyalog kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Taktik çalışmalarında birçok kez oyunu durduran Portekizli teknik adam, takıma sürekli uyarılarda bulunuyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Maç içerisinde pozisyon anlamında farklı konuları işleyen Mourinho, detayları sıklıkla oyuncularına anlatıyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

İdmanları dron ile kayıt ettiren deneyimli çalıştırıcı, ekibiyle birlikte her antrenmanın analizini yapıyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

TAKIMIN ÜST SEVİYEYE ÇIKMASI İÇİN FİZİKSEL ÇALIŞMALAR

Mourinho, antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorlayan çalışmalar yaptırırken, kondisyonu artıracak çalışmalara önem veriyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Teknik ekibinde yer alan İtalyan atletik performans antrenörünün çalışmaları da bu süreçte önemli katkı sağlıyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

61 yaşındaki teknik adam, kampta fitness salonunun antrenman sahasında bulunmasından dolayı oyuncuların idmana erken gelerek fitness salonunda çalışma yapmasını istiyor. Bu şekilde hem toplu hem topsuz olarak takıma dayanıklılık katması planlanıyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Dayanıklılık antrenmanlarını zaman zaman yarışma şeklinde yaptırıyor Mourinho, kuvvet idmanlarını da sahada uyguluyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Jose Mourinho'nun Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne de birçok fitness ekipmanı getirttiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

GÖZLER TRANSFERLERDE

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları bu şekilde devam ederken gözler yapılacak takviyelere çevrildi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Sarı lacivertliler şu ana dek Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerini tamamlarken, gündemde 6 numara, kanat ve golcü takviyeleri var.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Bu bağlamda En Nesyri ve Saint Maximin için görüşmelerini sürdüren Kanarya, milli yıldıza da resmi teklifini yaptı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

CENK TOSUN BOMBASI

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Cenk Tosun hamlesi!

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Bertuğ Yıldırım için Rennes'in inadını kıramayan sarı lacivertliler, rotayı Cenk Tosun'a çevirdi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Takıma bir yerli forvet takviyesi yapmak için girişimlerini sürdüren Kanarya, Beşiktaş'tan istediği teklifi alamayan Cenk Tosun ile anlaşmaya çok yakın.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

Cenk'in son kez Beşiktaş yönetimi ile görüşüp ardından kararını açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor

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