Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oluyor! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SÜPER LİG'DE BU SEZON 19 TAKIM OLACAK"

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecana sahip olacak Trendyol Süper Lig'de 67. sezon perdelerini açacak. 9 Ağustos'ta başlayıp 1 Haziran'da sona erecek Süper Lig bu yıl 19 takımla oynanacak."





"SÜPER LİG SPONSORLUK GELİRİ 750 MİLYON TL OLDU"

"Kulüpler düzeyin futbolumuzun gelişimi adına TFF olarak öncü pek çok adım attık. 2021-2022 sezonuda 250 milyon TL olan Süper Lig sponsorluk gelirimizi 750 milyon TL'ye ulaştırdık."