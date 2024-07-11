Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oluyor! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"SÜPER LİG'DE BU SEZON 19 TAKIM OLACAK"
"Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecana sahip olacak Trendyol Süper Lig'de 67. sezon perdelerini açacak. 9 Ağustos'ta başlayıp 1 Haziran'da sona erecek Süper Lig bu yıl 19 takımla oynanacak."
"SÜPER LİG SPONSORLUK GELİRİ 750 MİLYON TL OLDU"
"Kulüpler düzeyin futbolumuzun gelişimi adına TFF olarak öncü pek çok adım attık. 2021-2022 sezonuda 250 milyon TL olan Süper Lig sponsorluk gelirimizi 750 milyon TL'ye ulaştırdık."
"BU SEZON GELİRLER İKİ KATTAN FAZLA ARTACAK"
"Sponsorluk ve naklen yayın gelirlerinin iki kattan fazla artacağı yeni sezonda kulüplerimizin çok daha fazla güçleneceğini ve bizlere seyir zevki yüksek maçlar izleteceklerine inanıyorum."
DERBİ HAFTALARI KURA ÖNCESİ BELİRLENDİ
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, fikstür çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor ilk hafta bay geçecek.