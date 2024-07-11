Ciro Immobile uçağı FLIGHT RADAR canlı takip 🔴✈️ Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile kimdir, nereli, kaç yaşında? İstanbul’a iniş saati...

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Beşiktaş, Lazio'nun deneyimli golcüsü Ciro Immobile'yi renklerine bağlamak için önemli bir anlaşmaya imza attı. Immobile'yi İstanbul'a getirecek olan özel uçak, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte Immobile'nin İstanbul'a gelişine dair tüm detaylar...

⚽️ CİRO IMMOBİLE İSTANBUL'A GELİYOR ✈️ Beşiktaş, Lazio'dan deneyimli forvet Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Immobile'yi İstanbul'a getirecek olan özel uçak, Fiumicino Havalimanı'ndan TSİ 19:45'te hareket edecek ve 22:00'de İstanbul'a iniş yapacak.