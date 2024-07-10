HOLLANDA İNGİLTERE TRT CANLI 🔴 TRT 1 canlı izle ekranı ile Hollanda İngiltere EURO 2024 yarı final maçı YOUTUBE canlı yayın linki

Avrupa Şampiyonası EURO 2024 yarı finalinde bu akşam Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Maçın kazananı, finalde İspanya'nın rakibi olacak. Karşılaşmanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise futbolseverler tarafından büyük merak konusu.