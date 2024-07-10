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HOLLANDA İNGİLTERE TRT CANLI 🔴 TRT 1 canlı izle ekranı ile Hollanda İngiltere EURO 2024 yarı final maçı YOUTUBE canlı yayın linki

EURO 2024 yarı final heyecanı bu akşam oynanacak Hollanda - İngiltere maçı ile devam ediyor. Karşılaşma sonrası Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'nın rakibi belli olacak. Bu nedenle kritik öneme sahip maçın saati ve canlı yayın kanalı sporseverler tarafından merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 20:36 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 20:36
HOLLANDA İNGİLTERE TRT CANLI 🔴 TRT 1 canlı izle ekranı ile Hollanda İngiltere EURO 2024 yarı final maçı YOUTUBE canlı yayın linki

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Avrupa Şampiyonası EURO 2024 yarı finalinde bu akşam Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Maçın kazananı, finalde İspanya'nın rakibi olacak. Karşılaşmanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise futbolseverler tarafından büyük merak konusu.

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda İngiltere maçı bugün saat 22.00'de Wstfalen Satadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.

EURO 2024 GRUP MAÇLARI CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.

TARİHTEKİ DÖRDÜNCÜ YARI FİNAL!

Hollanda Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalde mücadele edecek. Turnuva tarihinde oynadığı yarı finalllerde sadece şampiyon olduğu 1988'de ev sahibi Almanya'yı 2-1'lik skorla elemeyi başaran Portakallar, sahaya çıktığı 5 yarı final eşleşmesinin 4'ünde (1976, 1992, 2000 ve 2004) turnuvaya veda etti.

Organizasyonda 4. kez yarı finale yükselen İngiltere ise daha önceki 3 tecrübesinin 2'sinde (1968, 1996) turu geçemedi. Turnuva tarihinde şampiyonluğu bulunmayan İngilizler, EURO 2000'de Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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