Milyonları ekran başına kilitleyen ve sadece Avrupa değil dünyanın birçok ülkesinde takip edilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oluyor. İspanya, Fransa karşısındaki muhteşem geri dönüşüyle kazandığı karşılaşmanın ardından rakibini bekliyor. Bizim Çocuklar'ı elemeyi başaran Hollanda ile turnuva başından bu yana eleştirilerin odağı olmasına rağmen tur atlamayı başaran İngiltere karşı karşıya geliyor. İki ekibin de tek hedefi 14 Temmuz'da Berlin'deki finale çıkabilmek. Hollanda - İngiltere maçının önemli anları, kritil pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LERİ
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Ake, Van Dijk, De Vrij, Schouten, Reijnders, Simons, Malen, Gakpo, Memphis
İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Foden, Bellingham, Kane
GOLLER
18' Harry Kane penaltıdan skoru eşitliyor: 1-1
7' Maç adeta golle başladı! Xavi Simons uzak mesafeden attığı şutla Pickford'u mağlup ederek Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi
PORTAKALLAR 36 YIL SONRA ZAFER İSTİYOR
Grup aşamalarında Polonya'yı 2-1 yendikten sonra Fransa ile 0-0 berabere kalan ve Avusturya'ya da 3-2 yenilen Hollanda, son 16 turunda ise Romanya karşısında 3-0 ile net bir skor alarak çeyrek finale yükselmişti. Portakallar çeyrek finalde ise milli takımımız karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 5 dakika içerisinde öne geçmeyi başarmış ve 2-1'lik skorla tur atlayarak İngilizlerin rakibi olmuştu. İlk ve tek kupasını 1988'de kazanan Hollanda 36 yıl sonra aynı başarıyı yakalamak. Ronald Koeman da futbolculuğu sonrası teknik direktörlüğünde de bu sevinci yaşamak amacında.