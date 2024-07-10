SOUTHGATE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Turnuvada her ne kadar turları atlayıp finalin ucundan tutmayı başarsa da eleştirilerden kurtulamayan Gareth Southgate ve öğrencileri Berlin biletini almayı istiyor. İngilizler daha önce hiç kazanamadıkları kupayı bu kez kaldırmayı hedefliyor. Çok önemli bir kadroya sahip olmalarına rağmen maçlardaki görüntüleri kimseyi memnun etmese de artık ayağa kalkıp önce Hollanda'yı yenmek ardından da Avrupa'nın en büyüğü olmayı istiyorlar.