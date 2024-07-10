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EURO 2024 Yarı Final: Hollanda - İngiltere | CANLI

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te finalin adı konuyor. Dün akşam İspanya'nın Fransa'yı 2-1 yenerek Berlin final biletini aldığı turnuvada rakibi oluyor. Çeyrek finalde milli takımımızı eleyen Hollanda ile İsviçre'yi penaltılarla saf dışı bırakan İngiltere kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi İspanya ile 14 Temmuz'da Avrupa'nın en büyüğü olabilmek adına karşı karşıya gelebilmek. Karşılaşmanın sonucu da merakla bekleniyor. Hollanda - İngiltere maçının önemli anları, kritil pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 21:50 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 22:23
EURO 2024 Yarı Final: Hollanda - İngiltere | CANLI

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Milyonları ekran başına kilitleyen ve sadece Avrupa değil dünyanın birçok ülkesinde takip edilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oluyor. İspanya, Fransa karşısındaki muhteşem geri dönüşüyle kazandığı karşılaşmanın ardından rakibini bekliyor. Bizim Çocuklar'ı elemeyi başaran Hollanda ile turnuva başından bu yana eleştirilerin odağı olmasına rağmen tur atlamayı başaran İngiltere karşı karşıya geliyor. İki ekibin de tek hedefi 14 Temmuz'da Berlin'deki finale çıkabilmek. Hollanda - İngiltere maçının önemli anları, kritil pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Ake, Van Dijk, De Vrij, Schouten, Reijnders, Simons, Malen, Gakpo, Memphis

İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Foden, Bellingham, Kane

GOLLER

18' Harry Kane penaltıdan skoru eşitliyor: 1-1

7' Maç adeta golle başladı! Xavi Simons uzak mesafeden attığı şutla Pickford'u mağlup ederek Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi

PORTAKALLAR 36 YIL SONRA ZAFER İSTİYOR

Grup aşamalarında Polonya'yı 2-1 yendikten sonra Fransa ile 0-0 berabere kalan ve Avusturya'ya da 3-2 yenilen Hollanda, son 16 turunda ise Romanya karşısında 3-0 ile net bir skor alarak çeyrek finale yükselmişti. Portakallar çeyrek finalde ise milli takımımız karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 5 dakika içerisinde öne geçmeyi başarmış ve 2-1'lik skorla tur atlayarak İngilizlerin rakibi olmuştu. İlk ve tek kupasını 1988'de kazanan Hollanda 36 yıl sonra aynı başarıyı yakalamak. Ronald Koeman da futbolculuğu sonrası teknik direktörlüğünde de bu sevinci yaşamak amacında.

SOUTHGATE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Turnuvada her ne kadar turları atlayıp finalin ucundan tutmayı başarsa da eleştirilerden kurtulamayan Gareth Southgate ve öğrencileri Berlin biletini almayı istiyor. İngilizler daha önce hiç kazanamadıkları kupayı bu kez kaldırmayı hedefliyor. Çok önemli bir kadroya sahip olmalarına rağmen maçlardaki görüntüleri kimseyi memnun etmese de artık ayağa kalkıp önce Hollanda'yı yenmek ardından da Avrupa'nın en büyüğü olmayı istiyorlar.

RAKİP İSPANYA

Signal Iduna Park'ta oynanan Hollanda - İngiltere maçının galibi, 14 Temmuz Pazar akşamı saat 22.00'de İspanya ile kupayı kaldırabilmek için karşı karşıya gelecek.

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