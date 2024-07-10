PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? Avrupa Şampiyonası final maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? İspanya'nın rakibi...

14 Haziran’da 24 takımın katılımıyla başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Turnuva boyunca birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan EURO 2024, artık finaline yaklaşıyor. Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Belçika ve Avusturya gibi güçlü takımların elendiği turnuvada, gözler final karşılaşmasına çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 23:04 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 23:04
EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? Avrupa Şampiyonası final maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? İspanya’nın rakibi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanya, turnuvanın sürpriz yapmayan takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Grup aşamasında 3'te 3 yapan İspanyollar, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı ve yarı finalde Fransa'yı mağlup ederek finale yükseldi. Finaldeki rakipleri ise Hollanda - İngiltere maçının galibi olacak. Bu maç, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa'yı mağlup eden İspanya oldu. İspanya'nın finaldeki rakibi Hollanda - İngiltere eşleşmesinin galibi olacak. EURO 2024 finali Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final karşılaşması saat 22.00'da başlarken TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

24 ÜLKENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

A,B,C,D,E ve F Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdırdı. En iyi dört grup üçüncüsü de benzer şekilde üst tura yükseldi. Çeyrek finalde ev sahibi Almanya İspanya karşısında mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turnuvanın dikkat çeken takımlarından olan Portekiz ise çeyrek finalde Fransa'ya mağlup oldu. A Milli Takım çeyrek finalde Hollanda'ya mağlup olarak elendi. Yarı finalde İspanya - Fransa eşleşmesi olurken gülen taraf İspanya oldu. Yarı final heyecanı Hollanda - İngiltere maçıyla devam edecek kazanan takım finalde İspanya'nın rakibi olacak.

FİNALİ KAZANAN TAKIMI BÜYÜK ÖDÜL BEKLİYOR

14 Haziran - 14 Temmuz arasında düzenlenen EURO 2024'te dağıtılacak para ödülü daha önce duyurulmuştu. Şampiyon olan takım grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edeceği maksimum gelir 28.25 milyon € olacak.

Turnuvaya katılım ücreti 9.25 mil. € olurken Galibiyet için 1 mil. € ve beraberlik için 500.000 € alınacak. Çeyrek finale çıkma hakkı elde eden takımlara 2.5 milyon € ödeme yapılırken A Milli Takım'ın turnuvadan elde ettiği toplam gelir ise 16 milyon 250 bin euro oldu.

Kanarya hazırlık maçında tek golle mağlup! Fenerbahçe 0-1 Hajduk SplitKanarya hazırlık maçında tek golle mağlup! Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split
Kanarya hazırlık maçında tek golle mağlup! Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Liderler Zirvesi’nde önce karşılama töreni sonra aile fotoğrafı
Dünyanın gözü kulağı NATO Zirvesi’nde! Liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi
Türk Telekom
EMEKLİYE ZAM ZİRVESİ | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylardan toplantı! SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak?
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
Polatgiller’in iddianamesinde çarpıcı detaylar! Soğuk cüzdan yöntemiyle kara para aklama I Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’köşeye sıkışmışlık’ itirafı! Durum gerçekten ciddi diyerek anlattı: Karşımızda Erdoğan engeli var
Kayseri’de terör provokasyonu ortaya çıktı: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK
İşsizlik düşüyor! TÜİK açıkladı: İşte mayıs ayı rakamları! | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama
Bakan Güler Politico’ya konuştu! ABD dergisinde Türkiye vurgusu: NATO’da kendi yolunu çiziyor
Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı! Hem ateşleme hem manevra...
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
YÖK açıkladı: Üniversitelerdeki 2’inci öğretim programları kaldırıldı
SON DAKİKA