EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? Avrupa Şampiyonası final maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? İspanya’nın rakibi...

İspanya, turnuvanın sürpriz yapmayan takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Grup aşamasında 3'te 3 yapan İspanyollar, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı ve yarı finalde Fransa'yı mağlup ederek finale yükseldi. Finaldeki rakipleri ise Hollanda - İngiltere maçının galibi olacak. Bu maç, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

24 ÜLKENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

A,B,C,D,E ve F Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdırdı. En iyi dört grup üçüncüsü de benzer şekilde üst tura yükseldi. Çeyrek finalde ev sahibi Almanya İspanya karşısında mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turnuvanın dikkat çeken takımlarından olan Portekiz ise çeyrek finalde Fransa'ya mağlup oldu. A Milli Takım çeyrek finalde Hollanda'ya mağlup olarak elendi. Yarı finalde İspanya - Fransa eşleşmesi olurken gülen taraf İspanya oldu. Yarı final heyecanı Hollanda - İngiltere maçıyla devam edecek kazanan takım finalde İspanya'nın rakibi olacak.