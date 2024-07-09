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İSPANYA FRANSA TRT1-TABİİ CANLI İZLE EKRANI || 9 Temmuz TRT1 YOUTUBE canlı yayın ekranı ile İspanya Fransa EURO 2024 yarı final maçı canlı yayın

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın yarı finalinde, iki güçlü takım İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Münih Stadyumu'nda oynanacak bu önemli karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. İspanya - Fransa maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın hangi kanalda ve saatte yayınlanacağı ise merak konusu.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 20:26 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 20:26
İSPANYA FRANSA TRT1-TABİİ CANLI İZLE EKRANI || 9 Temmuz TRT1 YOUTUBE canlı yayın ekranı ile İspanya Fransa EURO 2024 yarı final maçı canlı yayın

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EURO 2024'te büyük heyecan devam ediyor. Turnuvanın yarı finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Münih Stadyumu'nda oynanacak bu kritik maçta Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.

SPANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Fransa maçı 9 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İSPANYA FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya: Simon: Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Ruiz: Yamal, Morata, Williams

Fransa: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappe

TRT1, TRT TABİİ CANLI İZLE

İspanya-Fransa yarı final karşılaşmasını https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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