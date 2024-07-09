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EURO 2024 Yarı Final: İspanya - Fransa | CANLI

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) artık sona doğru geliniyor. Bu akşam ilk finalist belli oluyor. Yarı finalde İspanya ile Fransa kozlarını paylaşıyor. İspanyollar ev sahibi Almanları devirerek son 4 takım arasına kalmayı başarırken Fransızlar ise aslında çok da istemediği bir oyun ortaya koymalarına rağmen yarı final bileti almanın sevincini yaşıyor. İki takımın da hedefi Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki final için bileti kapmak. İspanya - Fransa maçının önemli anları, kritik pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 21:34 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 21:34
EURO 2024 Yarı Final: İspanya - Fransa | CANLI

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Türkiye'nin çeyrek finalde Hollanda'ya elendiği EURO 2024'te artık finalin adı oynanan iki maçla birlikte belli oluyor. Bu akşam Almanya'yı eleyerek adını son 4'e yazdıran İspanya ile Portekiz'i penaltılarla saf dışı bırakan Fransa karşı karşıya geliyor. İki dünya devinin kozlarını paylaştığı mücadelede Slavko Vincic düdük çalıyor. İspanya - Fransa maçının önemli anları, kritik pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

CANLI TAKİP

İSPANYA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

İspanya: Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Yamal, Williams, Morata.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kanté, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe.

GOLLER

5'TE 5 YAPTILAR

Turnuvanın ilk anından itibaren oynadığı oyunla ön plana çıkmayı başaran İspanya tüm maçlarını kazanmayı başardı. Hırvatistan karşısında alınan 3-0'lık zafer sonrası İtalya ve Arnavutluk önünde de 1-0'lık galibiyetler elde edildi. Son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1 ile geçen Matadorlar, çeyrek finalde ise Almanlara evinde hüsran yaşatarak 2-1 ile turnuvanın dışına itti ve yarı final bileti aldı.

FRANSA SADECE 3 GOL ATTI

İngiltere ile belki de en çok eleştirilen ve hayal kırıklığı yaratan takımların başında gelen Fransa çıktığı 5 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi. Horozlar gruplarda Avusturya'yı 1-0 yendikten sonra Hollanda karşısında 0-0 ve Polonya önünde de 1-1'lik beraberlikler elde ederek 5 puanla son 16 turuna yükseldi. Bu turda da Beçika ile karşılaştılar. Mavi beyazlıların golü Vertonghen'in kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi. Çeyrek finalde rakipleri ise Portekiz oldu. 120 dakikasından gol çıkmayan karşılaşmada Fransa penaltılarla İspanya'nın karşısına çıkma hakı kazandı.

FİNAL 14 TEMMUZ'DA

İsoanya ile Fransa arasında oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf Hollanda - İngiltere eşleşmesinin kazananı ile 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya gelecek.

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