FRANSA SADECE 3 GOL ATTI

İngiltere ile belki de en çok eleştirilen ve hayal kırıklığı yaratan takımların başında gelen Fransa çıktığı 5 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi. Horozlar gruplarda Avusturya'yı 1-0 yendikten sonra Hollanda karşısında 0-0 ve Polonya önünde de 1-1'lik beraberlikler elde ederek 5 puanla son 16 turuna yükseldi. Bu turda da Beçika ile karşılaştılar. Mavi beyazlıların golü Vertonghen'in kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi. Çeyrek finalde rakipleri ise Portekiz oldu. 120 dakikasından gol çıkmayan karşılaşmada Fransa penaltılarla İspanya'nın karşısına çıkma hakı kazandı.