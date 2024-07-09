Türkiye'nin çeyrek finalde Hollanda'ya elendiği EURO 2024'te artık finalin adı oynanan iki maçla birlikte belli oluyor. Bu akşam Almanya'yı eleyerek adını son 4'e yazdıran İspanya ile Portekiz'i penaltılarla saf dışı bırakan Fransa karşı karşıya geliyor. İki dünya devinin kozlarını paylaştığı mücadelede Slavko Vincic düdük çalıyor. İspanya - Fransa maçının önemli anları, kritik pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.
CANLI TAKİP
İSPANYA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ
İspanya: Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Yamal, Williams, Morata.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kanté, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe.
GOLLER
5'TE 5 YAPTILAR
Turnuvanın ilk anından itibaren oynadığı oyunla ön plana çıkmayı başaran İspanya tüm maçlarını kazanmayı başardı. Hırvatistan karşısında alınan 3-0'lık zafer sonrası İtalya ve Arnavutluk önünde de 1-0'lık galibiyetler elde edildi. Son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1 ile geçen Matadorlar, çeyrek finalde ise Almanlara evinde hüsran yaşatarak 2-1 ile turnuvanın dışına itti ve yarı final bileti aldı.