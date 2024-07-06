EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye, Romanya'yı farklı mağlup eden Hollanda ile kozlarını paylaşıyor.
Millilerimizde hedef; sahadan galip ayrılıp adımızı son 4 takım arasına yazdırmak ve UEFA'nın masada oynadığı oyunu sahada bozmak!
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Türkiye - Hollanda maçının tüm önemli anları ve gollerinin yanı sıra maçın canlı takibi de takvim.com.tr'de...
İLK 11'LER
Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.
Hollanda : Verbruggen, van Dijk, Ake, De Vrij, Simons, Memphis, Gakpo, Reijnders, Dumfries, Schouten, Bergwijn
İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.