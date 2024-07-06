

MİLLİ TAKIM'DA 3 EKSİK A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü maçta forma giyemiyor. Ayrıca UEFA'nın verdiği skandal kararla 2 maç ceza alan Merih Demiral da sahadaki yerini alamadı.



Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.



Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.



8 OYUNCUMUZ SINIRDA Avusturya maçında sınırdaki oyuncularımızdan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, kart gördükleri için bu maçta yoklar. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezaları ise bitti. Portakallar'a karşı bu mücadelede Kaan, Uğurcan, Zeki, Arda, Mert Günok, Mert Müldür, Salih Özcan ve Kenan Yıldız sınırda yer alıyor. Berlin'de zafer bizim olur ve bu isimlerden biri kart görürse, yarı finalde olmayacak. Ancak bizden kimse kart görmez ve tur atlarsak, UEFA kuralları gereği final öncesi sarı kartlar silinecek.



YARI FİNAL GELİRİ 4 MİLYON EURO Türkiye, EURO 2024'e katılım ve şu ana kadar gösterdiği performans sayesinde UEFA'dan 14 milyon 750 bin Euro para ödülü kazandı. Avusturya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Milliler, son olarak 2.5 milyon Euro'nun sahibi olmuştu. Eğer Ay-Yıldızlılar, bu akşam Hollanda'yı yenip, 2008'den sonra yine yarı finale kalmayı başarırsa, 4 milyon Euro kazanacak.