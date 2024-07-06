Samey Akaydın attı tribünler coştu! İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci

EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla tam gaz devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye, Romanya'yı farklı mağlup eden Hollanda ile karşı karşıya geldi.
EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla tam gaz devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye, Romanya'yı farklı mağlup eden Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.
Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GOL SEVİNCİ
Türkiye-Hollanda maçını tribünden takip eden Başkan Erdoğan, Samet Akaydın'ın golüne böyle sevindi. İşte o anlar...