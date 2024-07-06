SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Samey Akaydın attı tribünler coştu! İşte Başkan Erdoğan'ın gol sevinci

EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye, Romanya'yı farklı mağlup eden Hollanda ile karşı karşıya geldi. Başkan Erdoğan tüm programlarını iptal ederek Hollanda karşısında A Milli Takıma destek olmak için Berlin'e geldi. Türkiye-Hollanda maçını tribünden takip eden Başkan Erdoğan, Samet Akaydın’ın golüne böyle sevindi. İşte o anlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 23:03 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 23:35
Samey Akaydın attı tribünler coştu! İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla tam gaz devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye, Romanya'yı farklı mağlup eden Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.

Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GOL SEVİNCİ
Türkiye-Hollanda maçını tribünden takip eden Başkan Erdoğan, Samet Akaydın'ın golüne böyle sevindi. İşte o anlar...

Başkan Erdoğan, Samet Akaydın'ın golüne işte böyle sevindi

Bizim Çocuklara tam destek: Başkan Erdoğan, Berlin Olimpiyat StadındaBizim Çocuklara tam destek: Başkan Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadında
Bizim Çocuklar'a tam destek: Başkan Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EURO 2024: Türkiye - Hollanda | CANLI
Samey Akaydın attı tribünler coştu! İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci
Milyonlar tek yürek oldu! Binlerce kişi Türkiye-Hollanda maçını meydanlarda takip etti | Tüpraş Stadyumu’nda dev ekran kuruldu
Türkiye - Hollanda maçında Merih Demiral’a büyük destek! UEFA’nın skandal kararını böyle protesto ettiler
Bizim Çocuklar’a tam destek: Başkan Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı’nda
Alman polisinden skandal! Hollanda - Türkiye maçı öncesi Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar gözaltına alındı
Vatan haini firari FETÖ’cü Can Dündar’ın ’bozkurt işareti’ hazımsızlığı! Alman gazetesinde Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı alçak ifadelerle hedef aldı
Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı...
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Ankara - Şam zirvesi arifesinde Esad’ın danışmanı Şibil’in şüpheli ölümü! ’Suikast’ iddiaları kuvvetlendi... İran bu işin neresinde?
Mehmetçikten A Milli Futbol Takımımıza destek: Milli ruh, milli güç!
Sığınmacılarla ilgili yeni dönem başlıyor: Önce uyarı sonra sınır dışı!
İran’da “Türk’ün beli eğilmez” şarkılı zafer kutlaması! Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan enstantaneler... Türk olduğum için şükrediyorum
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
Van’da skandal görüntüler! Ne Mutlu Türk’üm Diyene hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar
SON DAKİKA