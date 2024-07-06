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EURO 2024: Türkiye - Hollanda | CANLI

EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye, Romanya'yı farklı mağlup eden Hollanda ile kozlarını paylaşıyor. Millilerimizde hedef; sahadan galip ayrılıp adımızı son 4 takım arasına yazdırmak ve UEFA'nın masada oynadığı oyunu sahada bozmak! Türkiye - Hollanda maçının tüm önemli anları ve gollerinin yanı sıra maçın canlı takibi de takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 20:51 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 22:44
EURO 2024: Türkiye - Hollanda | CANLI

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EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye, Romanya'yı farklı mağlup eden Hollanda ile kozlarını paylaşıyor.

Millilerimizde hedef; sahadan galip ayrılıp adımızı son 4 takım arasına yazdırmak ve UEFA'nın masada oynadığı oyunu sahada bozmak!


CANLI TAKİP

Türkiye - Hollanda maçının tüm önemli anları ve gollerinin yanı sıra maçın canlı takibi de takvim.com.tr'de...

İLK 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda : Verbruggen, van Dijk, Ake, De Vrij, Simons, Memphis, Gakpo, Reijnders, Dumfries, Schouten, Bergwijn

GOLLER

SAMET SAMET SAMEEEETT!!! SAMET AKAYDİNN!! SAVUNMADAN ÇIKTI GOLÜ ATTI! MERİH YOKSA SAMET VAR!!

MONTELLA'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.

Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

MERİH DEMİRAL'A DESTEK

Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi. Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi. Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

BERLİN DEĞİL TÜRKİYE!

Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.


İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.


MİLLİ TAKIM'DA 3 EKSİK

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü maçta forma giyemiyor.

Ayrıca UEFA'nın verdiği skandal kararla 2 maç ceza alan Merih Demiral da sahadaki yerini alamadı.

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.


8 OYUNCUMUZ SINIRDA

Avusturya maçında sınırdaki oyuncularımızdan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, kart gördükleri için bu maçta yoklar. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezaları ise bitti.

Portakallar'a karşı bu mücadelede Kaan, Uğurcan, Zeki, Arda, Mert Günok, Mert Müldür, Salih Özcan ve Kenan Yıldız sınırda yer alıyor.

Berlin'de zafer bizim olur ve bu isimlerden biri kart görürse, yarı finalde olmayacak. Ancak bizden kimse kart görmez ve tur atlarsak, UEFA kuralları gereği final öncesi sarı kartlar silinecek.


YARI FİNAL GELİRİ 4 MİLYON EURO

Türkiye, EURO 2024'e katılım ve şu ana kadar gösterdiği performans sayesinde UEFA'dan 14 milyon 750 bin Euro para ödülü kazandı. Avusturya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Milliler, son olarak 2.5 milyon Euro'nun sahibi olmuştu. Eğer Ay-Yıldızlılar, bu akşam Hollanda'yı yenip, 2008'den sonra yine yarı finale kalmayı başarırsa, 4 milyon Euro kazanacak.

RAKİP İNGİLTERE

Milli takımımızın Hollanda ile oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılan taraf 10 Temmuz'da kozlarını İngiltere ile paylaşacak. Karşılaşma 22.00'de başlayacak.

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