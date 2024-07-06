EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye, Romanya'yı farklı mağlup eden Hollanda ile kozlarını paylaşıyor.
Millilerimizde hedef; sahadan galip ayrılıp adımızı son 4 takım arasına yazdırmak ve UEFA'nın masada oynadığı oyunu sahada bozmak!
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Türkiye - Hollanda maçının tüm önemli anları ve gollerinin yanı sıra maçın canlı takibi de takvim.com.tr'de...
İLK 11'LER
Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.
Hollanda : Verbruggen, van Dijk, Ake, De Vrij, Simons, Memphis, Gakpo, Reijnders, Dumfries, Schouten, Bergwijn
GOLLER
SAMET SAMET SAMEEEETT!!! SAMET AKAYDİNN!! SAVUNMADAN ÇIKTI GOLÜ ATTI! MERİH YOKSA SAMET VAR!!
MONTELLA'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.
Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.