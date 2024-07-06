MERİH DEMİRAL'A DESTEK Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi. Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi. Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

BERLİN DEĞİL TÜRKİYE! Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.



İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.



MİLLİ TAKIM'DA 3 EKSİK A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü maçta forma giyemiyor. Ayrıca UEFA'nın verdiği skandal kararla 2 maç ceza alan Merih Demiral da sahadaki yerini alamadı.



Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.



Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.