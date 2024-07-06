UEFA'DAN SKANDAL BİR KARAR DAHA! Avusturya karşısında 2-1 galip gelen A Millli Takımımız'da Merih Demiral hakkında bozkurt işareti yapması nedeniyle soruşturma açılmış ve UEFA 2 maç cezası vermişti. Büyük tepki gören skandal kararla birlikte Slovanka maçında gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan Bellingham'a temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin avro para ve bir UEFA müsabakasından men cezası verildiği, söz konusu maç cezasının ise bir yıl ertelendiği belirtildi. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu olay nedeniyle maç cezası verilmemesi UEFA'nın iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

İNGİLİZLER ÇOK ZORLANDI Bu turnuvaya en önemli favorilerden biri olarak gelen İngiltere gruplardaki ilk maçında Sırbistan'ı 1-0 yenerek 3 puanla başladı. Bellingham'ın ağları havalandırdığı mücadelenin ardından Danimarka karşısında 1-1, Slovenya önünde de 0-0'lık beraberlikle gruptan çıkmayı başardılar. Son 16 turunda ise hayatlarının şoklarından birini yaşayabilirlerdi. Ivan Schranz 25'te takımını öne geçirirken Bellingham yine fileleri sarstı. Yaptığı rövaşata ile takımına hem eşitliği getirdi hem de maçın uzamasını sağladı. Uzatmaların ilk dakikasında ise Kane turu getiren isim olmayı başardı.

İSVİÇRE BÜYÜK OYNUYOR Murat Yakın yönetiminde son mağlubiyetini 21 Kasım 2023 tarihinde EURO 2024 elemelerinde Romanya'dan alan İsviçre, o günden bu yana 4'ü hazırlık, 4'ü de resmi olmak üzere 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Turnuvada da Macaristan'ı 3-1 yenen kırmızı beyazlılar, İskoçya ve Almanya ile 1-1 berabere kalarak 5 puanla son 16 turuna yükseldi. İtalya eşleşmesinde ise adeta rakibi sahadan silerek sahadan 2-0 galip ayrılıp İngiltere'nin rakibi oldu.

RAKİP TÜRKİYE VEYA HOLLANDA İngiltere ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 10 Temmuz'da Türkiye - Hollanda maçının kazananı ile karşı karşıya gelerek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.