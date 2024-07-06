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EURO 2024 çeyrek final: İngiltere - İsviçre | CANLI

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı finalistler belirlenmeye devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu eşleşmenin galibi aynı zamanda milli takımımızın Hollanda'yı elemesi halinde rakibi olacak. İngilizler tunuva başından bu yana ortaya koydukları performansla eleştirilirken Slovakya mücadelesinde adeta düdük hakemin ağzındayken Bellingham'ın attığı muhteşem golle maçı uzatmaya götürmeyi başarmış ve Kane'in kafasıyla da sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. İsviçre ise özellikle Almanya ve İtalya önündeki mücadelesiyle takdir topladı. Şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmadan da 2 galibiyet çıkardı. İki takımın da hedefi son 4'e kalmak. İngiltere - İsviçre maçının golleri, önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 18:52 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 18:52
EURO 2024 çeyrek final: İngiltere - İsviçre | CANLI

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EURO 2024'te ilk yarı final eşleşmesi dün akşam belli oldu. Almanya'yı 2-1 yenen İspanya ile Portekiz'i penaltılarla eleyen Fransa 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Bu akşam ise diğer yarı final eşleşmesinin ilk tarafı olmak isteyen İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geliyor. İngilizler nispeten sancılı geçen grup aşaması sonrasında Slovakya karşısında adeta turu elden giderken kurtarmayı başarmıştı. İsviçre ise ilk günden itibaren performansıyla dikkat çekiyor. İki takımın da hedefi son 4 takım arasına kalmak amacında. İngiltere - İsviçre maçının golleri, önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI İLK 11'LERİ

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Saka, Mainoo, Rice, Bellingham, Foden, Kane.

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder, Aebischer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Vargas, Embolo.

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

  • İngiltere ile İsviçre bugüne kadar büyük turnuvalarda üç kez karşılaşırken; İngilizler, 1954 Dünya Kupası'nda oynanan maçı 2-0, EURO 2004'teki mücadeleyi de 3-0 kazandı. EURO 1996'da oynanan maç ise 1-1 sona erdi.
  • İsviçre ile oynadığı son 24 maçın sadece birini kaybeden İngiltere (17G 6B), Mayıs 1981'deki 2-1'lik yenilgiden (Dünya Kupası elemeleri) bu yana rakibine mağlup olmuyor (9G 4B).
  • Gareth Southgate yönetiminde katıldığı dört büyük turnuvada da (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) çeyrek finale ulaşan İngiltere, tarihinde ilk kez bunu üst üste dört defa başardı. İngiltere'nin şu ana kadar oynadığı dört çeyrek final eşleşmesinin üçünde tur atlayan tarafı seri penaltılar belirledi.
  • Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde beşinci kez çeyrek finale yükselen İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda EURO 2020'nin ardından bunu ikinci kez başardı. Bugüne kadar oynadığı dört çeyrek final eşleşmesinde de turnuvaya veda eden İsviçre, büyük turnuvalar tarihinde yarı finale ulaşamayan takımlar arasında bu aşamaya en fazla gelen Avrupa ülkesi konumunda.
  • Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk sekiz maçın altısını kaybeden İsviçre (2B) son 14 karşılaşmada tek mağlubiyet alırken (5G 8B), normal süresi berabere biten iki karşılaşmayı seri penaltılar sonucu kaybetti.
  • Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde oynadığı 116 maçın 49'unu kazanan İngiltere (37B 30M); Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda'nın ardından 50 galibiyete ulaşan altıncı Avrupa ülkesi olmak istiyor.
  • Gareth Southgate, İngiltere Milli Takımı'nın başında 100'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar bunu başaran iki isimden Walter Winterbottom, 100'üncü karşılaşmasında Kuzey İrlanda ile 3-3 berabere kalırken (1958); Alf Ramsey, 1972 senesinde Galler'i 1-0 mağlup etti.
  • Kieran Trippier, EURO 2024'te İngiltere formasıyla en fazla şut pası veren (7) ve rakip savunma hattını kıran pas atan (6) oyuncu konumunda.
  • Granit Xhaka, EURO 2024'te İsviçre formasıyla en fazla şut pası veren (8), isabetli pas yapan (254) ve hat kıran pas atan (51) oyuncu konumunda.
  • İsviçre, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla oyuncusunun gol attığı turnuvayı geçiriyor (7; Shaqiri, Freuler, Ndoye, Duah, Embolo, Aebischer & Vargas).

UEFA'DAN SKANDAL BİR KARAR DAHA!

Avusturya karşısında 2-1 galip gelen A Millli Takımımız'da Merih Demiral hakkında bozkurt işareti yapması nedeniyle soruşturma açılmış ve UEFA 2 maç cezası vermişti. Büyük tepki gören skandal kararla birlikte Slovanka maçında gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan Bellingham'a temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin avro para ve bir UEFA müsabakasından men cezası verildiği, söz konusu maç cezasının ise bir yıl ertelendiği belirtildi. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu olay nedeniyle maç cezası verilmemesi UEFA'nın iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

İNGİLİZLER ÇOK ZORLANDI

Bu turnuvaya en önemli favorilerden biri olarak gelen İngiltere gruplardaki ilk maçında Sırbistan'ı 1-0 yenerek 3 puanla başladı. Bellingham'ın ağları havalandırdığı mücadelenin ardından Danimarka karşısında 1-1, Slovenya önünde de 0-0'lık beraberlikle gruptan çıkmayı başardılar. Son 16 turunda ise hayatlarının şoklarından birini yaşayabilirlerdi. Ivan Schranz 25'te takımını öne geçirirken Bellingham yine fileleri sarstı. Yaptığı rövaşata ile takımına hem eşitliği getirdi hem de maçın uzamasını sağladı. Uzatmaların ilk dakikasında ise Kane turu getiren isim olmayı başardı.

İSVİÇRE BÜYÜK OYNUYOR

Murat Yakın yönetiminde son mağlubiyetini 21 Kasım 2023 tarihinde EURO 2024 elemelerinde Romanya'dan alan İsviçre, o günden bu yana 4'ü hazırlık, 4'ü de resmi olmak üzere 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Turnuvada da Macaristan'ı 3-1 yenen kırmızı beyazlılar, İskoçya ve Almanya ile 1-1 berabere kalarak 5 puanla son 16 turuna yükseldi. İtalya eşleşmesinde ise adeta rakibi sahadan silerek sahadan 2-0 galip ayrılıp İngiltere'nin rakibi oldu.

RAKİP TÜRKİYE VEYA HOLLANDA

İngiltere ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 10 Temmuz'da Türkiye - Hollanda maçının kazananı ile karşı karşıya gelerek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

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