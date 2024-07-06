EURO 2024'te ilk yarı final eşleşmesi dün akşam belli oldu. Almanya'yı 2-1 yenen İspanya ile Portekiz'i penaltılarla eleyen Fransa 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Bu akşam ise diğer yarı final eşleşmesinin ilk tarafı olmak isteyen İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geliyor. İngilizler nispeten sancılı geçen grup aşaması sonrasında Slovakya karşısında adeta turu elden giderken kurtarmayı başarmıştı. İsviçre ise ilk günden itibaren performansıyla dikkat çekiyor. İki takımın da hedefi son 4 takım arasına kalmak amacında. İngiltere - İsviçre maçının golleri, önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de
İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI İLK 11'LERİ
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Saka, Mainoo, Rice, Bellingham, Foden, Kane.
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder, Aebischer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Vargas, Embolo.
GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- İngiltere ile İsviçre bugüne kadar büyük turnuvalarda üç kez karşılaşırken; İngilizler, 1954 Dünya Kupası'nda oynanan maçı 2-0, EURO 2004'teki mücadeleyi de 3-0 kazandı. EURO 1996'da oynanan maç ise 1-1 sona erdi.
- İsviçre ile oynadığı son 24 maçın sadece birini kaybeden İngiltere (17G 6B), Mayıs 1981'deki 2-1'lik yenilgiden (Dünya Kupası elemeleri) bu yana rakibine mağlup olmuyor (9G 4B).
- Gareth Southgate yönetiminde katıldığı dört büyük turnuvada da (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) çeyrek finale ulaşan İngiltere, tarihinde ilk kez bunu üst üste dört defa başardı. İngiltere'nin şu ana kadar oynadığı dört çeyrek final eşleşmesinin üçünde tur atlayan tarafı seri penaltılar belirledi.
- Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde beşinci kez çeyrek finale yükselen İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda EURO 2020'nin ardından bunu ikinci kez başardı. Bugüne kadar oynadığı dört çeyrek final eşleşmesinde de turnuvaya veda eden İsviçre, büyük turnuvalar tarihinde yarı finale ulaşamayan takımlar arasında bu aşamaya en fazla gelen Avrupa ülkesi konumunda.
- Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk sekiz maçın altısını kaybeden İsviçre (2B) son 14 karşılaşmada tek mağlubiyet alırken (5G 8B), normal süresi berabere biten iki karşılaşmayı seri penaltılar sonucu kaybetti.
- Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde oynadığı 116 maçın 49'unu kazanan İngiltere (37B 30M); Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda'nın ardından 50 galibiyete ulaşan altıncı Avrupa ülkesi olmak istiyor.
- Gareth Southgate, İngiltere Milli Takımı'nın başında 100'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar bunu başaran iki isimden Walter Winterbottom, 100'üncü karşılaşmasında Kuzey İrlanda ile 3-3 berabere kalırken (1958); Alf Ramsey, 1972 senesinde Galler'i 1-0 mağlup etti.
- Kieran Trippier, EURO 2024'te İngiltere formasıyla en fazla şut pası veren (7) ve rakip savunma hattını kıran pas atan (6) oyuncu konumunda.
- Granit Xhaka, EURO 2024'te İsviçre formasıyla en fazla şut pası veren (8), isabetli pas yapan (254) ve hat kıran pas atan (51) oyuncu konumunda.
- İsviçre, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla oyuncusunun gol attığı turnuvayı geçiriyor (7; Shaqiri, Freuler, Ndoye, Duah, Embolo, Aebischer & Vargas).