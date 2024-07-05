Avrupa'nın futboldaki iki dev ülkesi Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. Ekren final olarak nitelendirilen karşılaşmalardan biri olarak ön plana çıkan zorlu randevunun sonucu merakla bekleniyor. Ronaldo'nun son turnuvasında kupaya uzanmak istediği, Fransızların ise hanesine bir zafer daha eklemeyi arzu ettiği EURO 2024'te iki takım da adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. EURO 2024'te oynanan Portekiz - Fransa çeyrek final maçının önemli anları, kritil pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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