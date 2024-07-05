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EURO 2024 çeyrek final: Portekiz - Fransa | CANLI ANLATIM VE TAKİP

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyek final maçları devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yükselmek istiyor. İdolü Ronaldo ile karşı karşıya oynayan Mbappe için çok özel bir maç. İki takım arasında oynanacak mücadelenin sonucu da merakla bekleniyor. EURO 2024'te oynanan Portekiz - Fransa çeyrek final maçının önemli anları, kritil pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 21:54 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 22:01
EURO 2024 çeyrek final: Portekiz - Fransa | CANLI ANLATIM VE TAKİP

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Avrupa'nın futboldaki iki dev ülkesi Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. Ekren final olarak nitelendirilen karşılaşmalardan biri olarak ön plana çıkan zorlu randevunun sonucu merakla bekleniyor. Ronaldo'nun son turnuvasında kupaya uzanmak istediği, Fransızların ise hanesine bir zafer daha eklemeyi arzu ettiği EURO 2024'te iki takım da adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. EURO 2024'te oynanan Portekiz - Fransa çeyrek final maçının önemli anları, kritil pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

Fransa: Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Camavinga, Tchouameni, Kante, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe.

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

  • Portekiz ile Fransa bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nda dört kez karşılaştı. Bu rekabetteki ilk iki maçı Fransa kazanırken (1984; 3-2 & 2000; 2-1), Portekiz son iki karşılaşmada rakibine mağlup olmadı (2016; 1-0 & 2020; 2-2).
  • Portekiz ile oynadığı son 14 maçın sadece birini kaybeden Fransa (11G 2B), tek mağlubiyetini EURO 2016 finalinde 1-0'lık skorla aldı.
  • Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final turunun oynanmaya başladığı 1996'dan bu yana bu aşamaya en fazla yükselen ülke olan Portekiz (7); altı eşleşmenin dördünde adını yarı finale yazdırırken, 1996'da (Çekya) ve 2008'de (Almanya) turnuvaya veda etti.
  • Fransa son beş büyük turnuvada dördüncü kez yarı finale yükselmek istiyor (2018 ve 2022 Dünya Kupası & EURO 2016). Bugüne kadar Horozlar'ı çeyrek final aşamasında eleyen dört ülke de turnuva sonunda şampiyonluğa ulaştı (İtalya; 1938 Dünya Kupası, Yunanistan; EURO 2004, İspanya; EURO 2012 & Almanya; 2014 Dünya Kupası).
  • Fransız oyuncular son beş maçta akan oyundan gol bulamazken; EURO 2024'te attıkları üç golün ikisini rakip oyuncular kendi filelerine gönderdi, diğerini ise Kylian Mbappe penaltıdan kaydetti. Horozlar, Mart-Eylül 2013 arasındaki beş maçlık süreçten bu yana oyuncularının akan oyunda gol atamadığı en uzun seriyi yaşıyor.
  • Grubunu lider bitirip çeyrek finale yükselen Portekiz, EURO 2024'te oynadığı son iki maçta gol sevinci yaşayamadı. Portekiz'in bugüne kadar bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) üst üste üç karşılaşmayı boş geçtiği seri bulunmuyor.
  • EURO 2024'te çeyrek finale kalan ülkeler arasında rakiplerini en düşük gol beklentisinde tutan takım Fransa (2.63 xGA). Turnuva genelinde ise Horozlar'dan daha düşük değere sahip tek ülke, grubundan çıkmayı başaramayan Sırbistan (2.57 xGA).
  • 2018-2022 arasında büyük turnuvalarda çıktığı dokuz maçta 10 gol atan Cristiano Ronaldo, üst üste sekiz karşılaşmadır rakip fileleri havalandıramıyor. Son 16 turunda oynanan Slovenya maçında kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen Ronaldo, Avrupa Şampiyonası tarihinde iki penaltı kaçıran ilk isim oldu (EURO 2016 vs Avusturya).
  • EURO 2024'te denediği pasların %96.6'sında isabet sağlayan William Saliba (256/265), Opta'nın büyük turnuva (Dünya Kupası; 1966 & Avrupa Şampiyonası; 1980'den bu yana) datasına sahip olduğu dönemde en yüksek yüzdeye ulaşan Fransız oyuncu konumunda (100+ pas).
  • Fransa forması giyen N'Golo Kante, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde mağlubiyet yaşamadan en fazla maça çıkan Avrupalı oyuncu konumunda (13G 6B). Kante aynı zamanda EURO 2024'te hat kırarak en fazla şut pası veren Fransız oyuncu (3).

MİLLİ TAKIMIMIZI YENDİLER

Portekiz EURO 2024'te milli takımımız ile F grubunda yer aldı. Gürcistan ve Çekya'ya da rakip oldukları 3 maçın 2'sini kazanıp 6 puanla son 16 turuna çıktılar. Ay yıldızlılar karşısında da 3-0'lık galibiyet aldılar. Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı karşılaşmada Slovenya ile 0-0 berabere kaldılar. Uzatmaların ardındna penaltılara giden eşleşmede Diogo Costa 3 kez Slovenlere izin vermedi. Karşılaşma sonunda çeyrek finale yükseldiler.

FRANSA'NIN HEDEFİ ZİRVE

Tarihinde daha önce 1984 ve 2000'de mutu sona ulaşan Fransa, üçüncü kez kupayı kazanmayı hedefliyor. Avusturya'yı 1-0 ile geçtikleri maçla gruplara başlayan Fransızlar, Hollanda ile 0-0 berabere kaldılar. Polonya ile de 1-1'lik sonuçla puanları paylaşarak son 16'ya kaldılar. Belçika'yı Verthongen'in kendi kalesine attığı golle de devirerek çeyrek finale yükselmeyi başardılar.

KAZANAN İSPANYA İLE KARŞILAŞACAK

Portekiz ile Fransa arasında oynanacak çeyrek final maçından zaferle ayrılacak takım, Alamanya'yı 1-0 yenen İspanya ile 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

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