ALMANLARIN SON GALİBİYETİ 2014'TE

Evinde düzenlenen organizasyonda İskoçya karşısında muhteşem bir başlangıç yapan Almanya ise 5-1'lik sonuç sonrasında Macaristan'ı da 2-0 yenmeyi başardı. İsviçre karşısındaki 1-1'lik beraberlik formalite olarak değerlendirilse de toplam 7 puanla gruptan çıkarak son 16 takım arasına kaldılar. Almanların bu kez rakibi Danimarka'ydı. Panzerler rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İspanya ile karşılaşacak Nagelsmann ve öğrencileri için hanelerine 2014'ten bu yana yazan bir galibiyet bulunmuyor. Almanya İspanya'yı son olarak 2014'te oynanan hazırlık müsabakasında 1-0 yendi. O günden bu yana oynanan 4 mücadelenin 3'ü beraberlikle bitti. 2020'de ise İspanyollar sahadan 6-0'lık ezici ve tarihi bir zafer elde etti.