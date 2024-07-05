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EURO 2024 çeyrek final: İspanya - Almanya | CANLI ANLATIM VE TAKİP

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçları ile devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında turnuvanın favorileri arasında yer alan İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak son 4 takım arasına kalmak istiyor. Grup aşamalarının ardından son 16 turunda da güçlü bir oyun orta koyan Matadorlar ve Panzerler arasındaki çetin mücadeleden çıkacak sonuç da sabırsızlıkla bekleniyor. Eşleşmenin kazananı ise Portekiz - Fransa maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. İspanya - Almanya EURO 2024 çeyrek final maçının önemli anları, kritik pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 18:55 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 19:09
EURO 2024 çeyrek final: İspanya - Almanya | CANLI ANLATIM VE TAKİP

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımdan sadece 8'inin kaldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final maçları başlıyor. Birbirinden iddialı takımların karşı karşıya geleceği eşleşmelerde günün ilk mücadelesi İspanya ile Almanya arasında oynanacak. Grup aşamalarında gösterdikleri performansalarla organizasyonun favorileri haline gelen iki takımın da hedefi kupaya uzanabilmek adına altın bir adım daha atabilmek. Anthony Taylor'un yönettiği mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilir, önemli pozisyonları, kritik anları ve golleri seyredebilirsiniz.

CANLI TAKİP

İSPANYA - ALMANYA MAÇI İLK 11'LERİ

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Pedri, Yamal, Nico, Morata.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Emre Can, Kroos, İlkay, Musiala, Sane, Havertz.

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

CANLI MAÇ ANLATIMI

1' İspanya ilk dakikada hızlı geldi. Pedri'nin sol ayakla yaptığı vuruşta top Unai Simon'da kaldı.

8' Pedri sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Yerine Olmo girdi.

İSPANYOLLAR 4'TE 4 YAPTI

EURO 2024'te Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile aynı gruba düşen İspanya, oynadığı 3 maçta 9 puan toplamayı başardı. İspanyollar Hırvatları 3-0, İtalyanları Arnavutları da 1-0'lık sonuçlarla yenerek kalesinde gol görmeden son 16 turuna kaldı. Milli takımımızla aynı grupta bulunan Gürcistan ile eşleşen Matadorlar, rakibini 4-1 ile sahadan silerken adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

ALMANLARIN SON GALİBİYETİ 2014'TE

Evinde düzenlenen organizasyonda İskoçya karşısında muhteşem bir başlangıç yapan Almanya ise 5-1'lik sonuç sonrasında Macaristan'ı da 2-0 yenmeyi başardı. İsviçre karşısındaki 1-1'lik beraberlik formalite olarak değerlendirilse de toplam 7 puanla gruptan çıkarak son 16 takım arasına kaldılar. Almanların bu kez rakibi Danimarka'ydı. Panzerler rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İspanya ile karşılaşacak Nagelsmann ve öğrencileri için hanelerine 2014'ten bu yana yazan bir galibiyet bulunmuyor. Almanya İspanya'yı son olarak 2014'te oynanan hazırlık müsabakasında 1-0 yendi. O günden bu yana oynanan 4 mücadelenin 3'ü beraberlikle bitti. 2020'de ise İspanyollar sahadan 6-0'lık ezici ve tarihi bir zafer elde etti.

KAZANAN PORTEKİZ - FRANSA GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

İspanya ile Almanya arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasının ardından galip ayrılan ülke, Fransa ile Portekiz eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşılaşacak.

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