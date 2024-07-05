Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımdan sadece 8'inin kaldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final maçları başlıyor. Birbirinden iddialı takımların karşı karşıya geleceği eşleşmelerde günün ilk mücadelesi İspanya ile Almanya arasında oynanacak. Grup aşamalarında gösterdikleri performansalarla organizasyonun favorileri haline gelen iki takımın da hedefi kupaya uzanabilmek adına altın bir adım daha atabilmek. Anthony Taylor'un yönettiği mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilir, önemli pozisyonları, kritik anları ve golleri seyredebilirsiniz.
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