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Alman Bild'den "Merih Demiral ceza aldı" yalanı! TFF'den açıklama: "Ceza yok, savunma süresi devam ediyor"

Alman Bild, Merih Demiral'ın bozkurt sevinci sonrası ceza alması için skandal algı operasyonuna soyundu. Bild Merih'in 2 maç ceza aldığını okurlarına duyurdu. TFF ise “Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi” şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabah kadar savunma süremiz bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 21:46 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 22:52
Alman Bild’den Merih Demiral ceza aldı yalanı! TFF’den açıklama: Ceza yok, savunma süresi devam ediyor

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EURO 2024'te A Milli Takım'ın Avusturya'nın bileğini büktüğü maçta zaferin ve çeyrek finali biletinin mimarı olan Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' simgeli gol sevinci Avrupa'ya dert oldu.

Alman Bild'den "Merih Demiral ceza aldı" yalanı!



ALMAN BAKAN MERİH DEMİRAL'I HEDEF GÖSTERDİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türk aşırı sağcılarının sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılığın platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez" diyerek Merih'i hedef gösterdi.

Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Almanya ve İsraili kudurttu: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu! Bild resmen hedef gösterdi: Daha önce de asker selamı vermiştiMerih Demiral’ın Bozkurt selamı Almanya ve İsraili kudurttu: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu! Bild resmen hedef gösterdi: Daha önce de asker selamı vermişti


BİLD'DEN SKANDAL MANŞET

Almanya diplomatik makamların yanı sıra medyasıyla da Merih'in UEFA'dan ceza alması için kamuoyu baskısı oluşturmak için kolları sıvadı. Alman Bild, "Faşist kurt selamı! Türkiye'nin golcüsünden aşırı sağcı kutlama" manşetini attı.

BİLD YİNE YALANLARLA SAHNEDE

Aynı Bild, UEFA'nın soruşturma başlatması sonrası Merih Demiral'ın bozkurt sevincinden ceza alması için skandal algı operasyonuna soyundu.

TFF açıkladı: ''Merih'e 2 maç ceza'' haberi asılsız



Bild Merih'in 2 maç ceza aldığını okurlarına duyurdu.



ALMAN'IN TEZGAHINI TFF DAĞITTI

TFF ise "Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi" şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabah kadar savunma süremiz bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

UEFA, Merih Demiral'ın savunması alınmadan herhangi bir ceza yaptırımı uygulayamaz.



"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuyla ilişkin açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi." iddiası doğru değildir.

UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır.

Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takıma destekBaşkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takıma destek


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MERİH'E DESTEK! MAÇI YERİNDE İZLEYECEK

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanacak Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek. Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



NE OLMUŞTU?

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral hakkında soruşturma açmıştı.


Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ALMAN HESABA ÇAĞRILDI

Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın Merih Demiral'ı hedef göstermesi sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya da Türkiye'nin izahat istediği konularda bilgi vermek için Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı.

"TÜRK KİMLİĞİMLE İLGİSİ VAR"

Merih Demiral ise maçın ardından Bild'in Bozkurt selamı ile ne anlatmak istediğine yönelik sorusuna "Tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Kutlama şeklimin Türk kimliğimle ilgisi vardı. Stadyumdaki insanların da bu jesti yaptığını gördüm" şeklinde cevap verdi.

Merih'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;

"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye'de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim.



AK PARTİ'DEN UEFA'YA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hem Merih'i hedef gösteren Almanya İçişleri Bakanı Faeser'e hem de UEFA'ya tepki gösteren Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.




"LGBT PROPAGANDASINI AYAKTA ALKIŞLAYANLAR..."

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da Faeser'e tepki gösterdi.

Faeser'in açıklamasını kendi sayfasında paylaşan Varank, "Merih'in gol sevinci bu topraklara ait bir değerdir. Futbolcumuzla gurur duyuyoruz ve her daim yanındayız. Milli futbolcumuzun gol sevincini 'ırkçılık' olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar. LGBT propagandasını ayakta alkışlayanların ya da PKK'ya selam duranların Türk'ü hazmetmesini zaten beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.




BAHÇELİ'DEN UEFA'YA TEPKİ: ŞER KERVANINA KATILDILAR

UEFA'ya bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."



UEFA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

UEFA, EURO 2024'te oynanan Avusturya maçının ardından yaptığı 'Bozkurt selamı' nedeniyle Merih Demiral'a soruşturma açarken, kendi dayattığı LGBT'yi desteklemediği için bazı kulüplere de zamanında ceza verdiği yeniden gündeme geldi.

2022 yılı haziran ayı boyunca "Onur Haftası" nedeniyle birçok Avrupalı kulübü LGBT'yi temsil eden renkleri bayraklarında, logolarında ve formalarında kullandı.

İspanyol devi Real Madrid ise bu uygulamaya katılmadı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez buna gerekçe olarak ise kulübün geleneklerine ve inançlarına olan bağlılığını gösterdi.

UEFA'nın isteğine karşı çıkarak LGBT'ye destek vermeyen Real Madrid bu tutumun sonucunda para cezasına çarptırılsa da sonrasında yapılan itirazda eflatun beyazlılar haklı bulundu.

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