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X'te alçak manipülasyon: Türk milletinin sembolü 'Bozkurt' işaretini terörizm ile bir tuttular! | Kirli oyunu vatandaşlar bozdu

A Milli Futbol Takımın, EURO 2024'teki son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmesinin hemen ardından, turu getiren golleri atan milli futbolcu Merih Demiral'e yönelik, sosyal medyada alçak bir operasyon başlatıldı. Demiral'in gol sevincinde 'bozkurt' işareti yaptığı anları içeren fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından, paylaşımın altına Türk düşmanları tarafından manipülasyon içeren 'topluluk notları' eklendi. Ancak vatandaşların şikayetleri sonrası kısa sürede Merih'i hedef alan bu bilgi notunu kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 19:24 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 20:51
X’te alçak manipülasyon: Türk milletinin sembolü ’Bozkurt’ işaretini terörizm ile bir tuttular! | Kirli oyunu vatandaşlar bozdu

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda dün akşam Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin gollerini 26 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral kaydetti.Demiral'in gol sevincinde Türk milliyetçiliğini ve Türkçülüğü sembolize eden bir el işareti olan 'bozkurt' işareti yapması Avrupalılar tarafından tepki ile karşılanırken UEFA, bunun sonucunda Demiral hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür (soldan sağa)Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür (soldan sağa)

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE!

A Milli futbol Takımımız, EURO 2024'te kupa yolunda dün akşam Avusturya ile karşılaştı. Çeyrek final için mücadele eden iki takımda, mücadeleyi Bizim Çocuklar, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 önde tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.

GOL SEVİNCİ AVRUPALILARI HAREKETE GEÇİRDİ

26 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral, gol sevinci esnasında Türk milliyetçiliğini ve Türkçülüğü sembolize eden bir el işareti olan 'bozkurt' işareti yaptı. Almanya başta olmak üzere Avrupalılar, konuyu ''aşırı sağcılık'' ve ''bölücülük'' ile bağdaştırarak UEFA'dan Merih Demiral için 'yaptırım' istedi.

ALMAN BAKAN HAZMEDEMEDİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi. Faeser, X hesabından yaptığı paylaşımla ''Türk sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur'' dedi.

TÜRKLER, ALMANLARIN YAKIN TAKİBİNDE

Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.

MİLLİYETÇİLİĞİ ''TERÖRİZM'' İLE BİR TUTTULAR

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de X hesabından Demiral'ın gol sevinciyle ilgili, "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.

UEFA'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI
Alman Bakanların yaptığı skandal açıklamaların ardından UEFA, vakit geçirmeden harekete geçti. UEFA, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışlarda bulunduğunu gerekçe göstererek UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığını ifade etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır."

UEFA'nın skandalına başta vatandaşlar olmak üzere siyasiler çok sert yanıt verdi.



X'TE ALÇAK MANİPÜLASYON

Milli futbolcumuz Merih Demiral, maç sonrasında X sosyal medya hesabından gol sevincinin yer aldığı o fotoğrafı paylaştı. Platformda, 'bozkurt' işaretli gol sevinci paylaşımına yönelik alçak bir dezenformasyon için harekete geçildi. X'in bir özelliği olan ve kullanıcıları yanıltabilecek ifadeler içerme özelliğini taşıyan 'topluluk notları' sayesinde gönderinin altında, bozkurt işaretinin ırkçı ve faşist olduğunu iddia eden sözler kullanılarak provokasyon tetiklenmeye çalışıldı.


Notta, "Bozkurtlar, Türkiye'den Almanya'da destekçileri olan aşırı sağcı, aşırı milliyetçi bir harekettir." ifadelerine yer verildi.

TÜRK DÜŞMANLARINDAN ALÇAK İFTİRA
İlgili haberde 'Bozkurt' sembolü ırkçı ve şiddet içeren bir hareket olarak anlatılmaya çalışılıyor. Haberde; "Kendilerinden olmayanları kışkırtıyorlar ve ana vatanlarındaki çatışmaları Almanya'ya taşıyorlar" gibi ifadeler de dikkat çekiyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise X'teki bu manipülasyona, "Merih Demiral'ın gönderisine topluluk notu eklenmiş ve tamamen dezenformasyona yönelik! Türk milletine düşman, propagandacı ırkçılar göz bebeğimiz Merih Demiral'in paylaşımına "Topluluk Notu" eklemiş." şeklinde tepkilerini göstererek ilgili 'notun' kaldırılması için bir kampanya başlattı.

TERÖR OYUNU TUTMADI
Vatandaşların desteğiyle, yukarıda gösterilen adımlar takip edilerek oluşturulmak istenen sahte algı, X üzerinden kaldırıldı ve yayılması engellendi.

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