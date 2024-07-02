SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TÜRKİYE AVUSTURYA CANLI 🔴⚪ TRT milli maç canlı izle ekranı ile Türkiye-Avusturya maçı HD - TRT 1, YOUTUBE canlı yayın linki

TÜRKİYE AVUSTURYA CANLI izle ekranı için araştırmalar hızlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 21:50 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 21:50
TÜRKİYE AVUSTURYA CANLI 🔴⚪ TRT milli maç canlı izle ekranı ile Türkiye-Avusturya maçı HD - TRT 1, YOUTUBE canlı yayın linki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli maç canlı izle ve Türkiye-Avusturya canlı izle için araştırmalar hızlandı. Leipzig Stadı'nda oynanacak olan bu önemli mücadeleyi Artur Soares Dias yönetecek, yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro üstlenecek. Çekya maçında kart gören Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu maçta forma giyemeyecek. Çekya maçında cezalı olan Abdülkerim Bardakcı ise sahada olma şansına sahip.

FREKANS BİLGİLERİ

Kanal: TRT 1
Platform: TRT Tabii canlı yayın
Uydu Frekans Bilgileri:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

TRT 1 YOUTUBE İZLE

https://www.youtube.com/@trt1/videos adresinden TRT 1 Youtube kanalına ulaşabilirsiniz.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

EURO 2024'te grup aşamasında karşılaşmaların büyük bir çoğunluğu TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Bazı karşılaşmalar ise TRT Spor'dan izleyiciyle buluştu. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamı ise TRT 1 ekranlarında olacak. UEFA tarafından alınan karar gereği frekansları ülke sınırlarını aşan yayıncı kuruluşlar maç saatinde yayınlarını şifreliyor. Avusturya - Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler frekans güncelleme işlemlerini yapmalıdır.

MAÇ BİLGİLERİ

  • Tarih: 2 Temmuz Salı
  • Saat: 22:00
  • Stad: Leipzig Stadı
  • Hakem: Artur Soares Dias
  • Yardımcı Hakemler: Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)

TRT 1 DİGİTURK, D-SMART VE KABLO TV'DE KAÇINCI KANALDA?

Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

AVUSTURYA'NIN İLK 11'İ

  • Kaleci: Pentz
  • Savunma: Posch, Danso, Lienhart, Mwene
  • Orta Saha: Seiwald, Schmid, Baumgartner, Laimer, Sabitzer
  • Forvet: Arnautovic

TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ

  • Kaleci: Mert Günok
  • Savunma: Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi
  • Orta Saha: İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü
  • Forvet: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper
TRT 1 şifre sorunu nasıl çözülür? TRT1 frekans ve şifre bilgileri! Açılmama sorunu ve çözümü...TRT 1 şifre sorunu nasıl çözülür? TRT1 frekans ve şifre bilgileri! Açılmama sorunu ve çözümü...
TRT 1 şifre sorunu nasıl çözülür? TRT1 frekans ve şifre bilgileri! Açılmama sorunu ve çözümü...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz
EURO 2024 Son 16 Turu: Türkiye - Avusturya | İlk 11’ler belli oldu
Türk Telekom
Leipzig’de Türk akını! Türkiye- Avusturya maçı öncesi büyük coşku! İşte o renkli anlar...
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek
TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor
MİT’ten PKK/KCK’nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı: 200 sayfalık tecavüz belgesi, kan donduran detaylar! İşte pedofili adasında yaşananlar…
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler! Tetikçiden şok sözler: MHP’den iki, üç isim ver seni kurtaralım | Duruşmanın ikinci gününde tansiyon yüksek
Kayseri’de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285’i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Emekli zammına 3 farklı hesap! SSK ve Bağ-Kur’luların Temmuz zammı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna yeni maaş hesaplaması
SON DAKİKA