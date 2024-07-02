TÜRKİYE AVUSTURYA CANLI 🔴⚪ TRT milli maç canlı izle ekranı ile Türkiye-Avusturya maçı HD - TRT 1, YOUTUBE canlı yayın linki

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
EURO 2024'te grup aşamasında karşılaşmaların büyük bir çoğunluğu TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Bazı karşılaşmalar ise TRT Spor'dan izleyiciyle buluştu. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamı ise TRT 1 ekranlarında olacak. UEFA tarafından alınan karar gereği frekansları ülke sınırlarını aşan yayıncı kuruluşlar maç saatinde yayınlarını şifreliyor. Avusturya - Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler frekans güncelleme işlemlerini yapmalıdır.
MAÇ BİLGİLERİ
- Tarih: 2 Temmuz Salı
- Saat: 22:00
- Stad: Leipzig Stadı
- Hakem: Artur Soares Dias
- Yardımcı Hakemler: Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)
TRT 1 DİGİTURK, D-SMART VE KABLO TV'DE KAÇINCI KANALDA?
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900