TÜRKİYE AVUSTURYA CANLI 🔴⚪ TRT milli maç canlı izle ekranı ile Türkiye-Avusturya maçı HD - TRT 1, YOUTUBE canlı yayın linki

Milli maç canlı izle ve Türkiye-Avusturya canlı izle için araştırmalar hızlandı. Leipzig Stadı'nda oynanacak olan bu önemli mücadeleyi Artur Soares Dias yönetecek, yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro üstlenecek. Çekya maçında kart gören Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu maçta forma giyemeyecek. Çekya maçında cezalı olan Abdülkerim Bardakcı ise sahada olma şansına sahip.