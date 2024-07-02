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Merih'ten sonra Mert Günok! Avusturya karşısındaki kurtarışıyla EURO 2024'te çeyrek finali getirdi

Millilerimizin EURO 2024'te Avusturya ile karşılaştığı ve 2-1 kazandığı maçta Merih Demiral attığı 2 golle skor yükünü üstlense de son saniyelerde Mert Günok yaptığı kurtarışla rakibin tüm umutlarını tüketti. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 00:15 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 00:38
Merih’ten sonra Mert Günok! Avusturya karşısındaki kurtarışıyla EURO 2024’te çeyrek finali getirdi

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldik. Böylelikle rakibimiz Hollanda oldu. 6 Temmuz'da oynayacağımız karşılaşmada yarı finale çıkma mücadelesi vereceğiz.

Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, son 16 turundaki maçın 57'inci saniyesi ve 59'uncu saniyesinde Merih ağları sarstı. 2-0 öne geçen Bizim Çocuklar 67'de rakibinin golüne engel olamasa da kalan dakikalarda skorun eşitlenmesine izin vermedi.

Mert Günok'un son saniyelerde yaptığı müdahale ise belki de tarihe geçti. Beşiktaş'taki performansıyla da adından söz ettiren deneyimli file bekçisi turu getiren isimlerden biri olmayı başardı.

İşte o an...

Avusturyalı futbolcuların o andaki şaşkınlığı da objektiflere yansıdı

Gecenin iki kahramanı karşılaşmanın ardından yan yana geldi. Merih Demiral, Mert'e yaptığı kurtarış sonrası 'Oğlum Merto, nasıl kurtardın?' diye sordu. O anlar binlerce kez paylaşıldı.

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