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Maç için mutlaka gerekiyor: Bunu yapmayan Türkiye-Avusturya maçını izleyemez

Türkiye ile Avusturya arasındaki heyecan verici futbol karşılaşması yaklaşmakta. Ancak, bu mücadeleyi takip etmek isteyen futbol tutkunlarının göz önünde bulundurması gereken bazı kritik noktalar bulunuyor. İşte, bu önemli maçı kesintisiz ve keyifli bir şekilde izlemeniz için dikkat etmeniz gereken hususlar...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:10 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:10
Maç için mutlaka gerekiyor: Bunu yapmayan Türkiye-Avusturya maçını izleyemez

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Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma daha yaklaşıyor! Türkiye ve Avusturya arasındaki bu kritik maçı izlemek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var. İşte Türkiye-Avusturya maçını kesintisiz izleyebilmek için mutlaka yapmanız gerekenler...

NEDEN 'ŞİFRELİ KANAL' VEYA 'SİNYAL YOK' HATASI ALINIYOR?

TRT 1'in zaman zaman şifreli yayın yapmasının temel nedeni, yayın hakları ile ilgilidir. Bazı spor müsabakaları, filmler veya özel etkinliklerin yayın hakları sadece Türkiye sınırları içerisinde izlenebilmesi için şifreleme ile korunmaktadır.

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hataları ortadan kaldırmak ve TRT 1'i sorunsuz bir şekilde izleyebilmek için güncel TRT-1 frekanslarını girmeniz gerekmektedir. İşte adım adım çözüm yolları...

TKGS GÜNCELLEME

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

Kurulum ve TKGS Güncelle: Menüden "Kurulum" seçeneğine girin ve "TKGS Güncelle" seçeneğine tıklayın. TKGS Güncelleme Modu kapalı olacak.

Güncellemeyi Başlatın: Güncellemeyi başlat dedikten sonra işleminiz tamamlanacaktır.

MANUEL FREKANS GÜNCELLEME

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

Güncel TRT1 Frekanslarını Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.

Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.

Yeni Kanalları Bulun: Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD'yi bulun ve izleyin.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIK

Salı günü oynanacak Türkiye-Avusturya maçını sorunsuz izlemek için bu adımları uygulayarak sinyal ve şifre sorunlarını çözebilirsiniz.

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