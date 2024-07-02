MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Avusturya'ya rakip olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Türkiye (4G 1B), bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı.

Büyük bir turnuvada dördüncü kez eleme turlarına kalan Avusturya (1934 ve 1954 Dünya Kupası & 2020 Avrupa Şampiyonası), en son EURO 2020'nin son 16 aşamasında İtalya'ya 2-1 mağlup oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez eleme turlarına kalan Türkiye (EURO 2000 & EURO 2008) bu aşamalarda oynadığı üç maçı da kazanamazken (1B 2M), yarı finale kaldığı 2008'deki turnuvanın çeyrek finalinde Hırvatistan'ı penaltılarla eledi.

EURO 2024'ün grup aşamasında PPDA değeri Avusturya'dan (9.0) daha düşük olan tek ülke Almanya'ydı (8.8). Bu dönemde Gürcistan'ın (63) ardından en fazla top kapma girişiminde bulunan takım olan Avusturya (61), aynı zamanda en fazla faul yapan ekipti (49).

Ralf Rangnick yönetiminde oynadığı 25 maçın 15'ini kazanan Avusturya, bu dönemde Portekiz (%73), İspanya (%67) ve Hollanda'nın (%64) ardından en yüksek galibiyet oranını yakalayan ülke konumunda (%60).

EURO 2024'ün grup aşamasında sadece Portekiz (5.8 xG) ve İspanya (5.4 xG), Türkiye'den daha fazla penaltısız gol beklentisi üretti (5.2 xG). Vincenzo Montella'nın öğrencileri aynı zamanda Hırvatistan (34) ve Portekiz'in (30) ardından önde en fazla top kapan ekip konumunda (28).

EURO 2024'ün grup aşamasında kullandığı ilk 11'lerin yaş ortalaması Türkiye'den (26 yaş 170 gün) daha düşük olan tek ülke Ukrayna'ydı (25 yaş 281 gün). Kenan Yıldız ve Arda Güler bu maça ilk 11'de çıkarsa, Avrupa Şampiyonası tarihinde 20 yaşına girmeden önce bir eleme maçına başlayan ikinci takım arkadaşları olacak (Ference Bene & Zoltan Varga vs Danimarka; EURO 1964).

Avusturya formasıyla oynadığı son sekiz maçta dokuz golde payı bulunan Christoph Baumgartner (6 gol & 3 asist), bir Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Avusturya oyuncusu oldu.

EURO 2024'ün grup aşamasında akan oyunda en fazla şut pası veren oyuncu olan Ferdi Kadıoğlu (10), aynı zamanda Mykola Matviienko (25) ve Jeremy Doku'nun (23) ardından ileriye en fazla top taşıyan (10+ metre) isim konumunda (22).