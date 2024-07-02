Birbirinden iddialı ülkelerin mücadelesini sürdürdüğü EURO 2024'te son çeyrek finalist belli oluyor. A Milli Futbol Takımımız Leipzig'de Avusturya ile kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Montella ve ekibi sahadan turla ayrılarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor. Ekibimizde Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın gibi önemli yıldızlar cezalı ancak sahada bize zaferi getirebilecek çok kaliteli oyuncularımız var. İlk 11'ler de belli oldu. Türkiye - Avusturya maçının golleri, önemli pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.