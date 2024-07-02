SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

EURO 2024 Son 16 Turu: Türkiye - Avusturya | CANLI ANLATIM VE TAKİP

Almanya'da düzenlenen ve 24 ülkenin katıldığı EURO 2024'te sıra millilerimize geldi. Bugüne kadar verdiği mücadelenin ardından çeyrek finale yükselmek isteyen Bizim Çocuklar, Avusturya karşısına çıkıyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri sahadan tur bileti kaparak ayrılmak ve milyonları sevince boğmak istiyor. Samet Akaydın ve Hakan Çalhanoğlu cezalı ancak birçok yıldızımız var. İlk 11'ler de belli oldu. Türkiye - Avusturya maçının golleri, önemli pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 20:50 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 21:53
EURO 2024 Son 16 Turu: Türkiye - Avusturya | CANLI ANLATIM VE TAKİP

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birbirinden iddialı ülkelerin mücadelesini sürdürdüğü EURO 2024'te son çeyrek finalist belli oluyor. A Milli Futbol Takımımız Leipzig'de Avusturya ile kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Montella ve ekibi sahadan turla ayrılarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor. Ekibimizde Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın gibi önemli yıldızlar cezalı ancak sahada bize zaferi getirebilecek çok kaliteli oyuncularımız var. İlk 11'ler de belli oldu. Türkiye - Avusturya maçının golleri, önemli pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI İLK 11'LERİ

Türkiye: Mert- Mert M.-Merih-Abdulkerim-Ferdi- İsmail-Orkun-Kaan-Arda-Barış-Kenan

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Schmid; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR



CANLI ANLATIM

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Avusturya'ya rakip olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Türkiye (4G 1B), bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı.
Büyük bir turnuvada dördüncü kez eleme turlarına kalan Avusturya (1934 ve 1954 Dünya Kupası & 2020 Avrupa Şampiyonası), en son EURO 2020'nin son 16 aşamasında İtalya'ya 2-1 mağlup oldu.
Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez eleme turlarına kalan Türkiye (EURO 2000 & EURO 2008) bu aşamalarda oynadığı üç maçı da kazanamazken (1B 2M), yarı finale kaldığı 2008'deki turnuvanın çeyrek finalinde Hırvatistan'ı penaltılarla eledi.
EURO 2024'ün grup aşamasında PPDA değeri Avusturya'dan (9.0) daha düşük olan tek ülke Almanya'ydı (8.8). Bu dönemde Gürcistan'ın (63) ardından en fazla top kapma girişiminde bulunan takım olan Avusturya (61), aynı zamanda en fazla faul yapan ekipti (49).
Ralf Rangnick yönetiminde oynadığı 25 maçın 15'ini kazanan Avusturya, bu dönemde Portekiz (%73), İspanya (%67) ve Hollanda'nın (%64) ardından en yüksek galibiyet oranını yakalayan ülke konumunda (%60).
EURO 2024'ün grup aşamasında sadece Portekiz (5.8 xG) ve İspanya (5.4 xG), Türkiye'den daha fazla penaltısız gol beklentisi üretti (5.2 xG). Vincenzo Montella'nın öğrencileri aynı zamanda Hırvatistan (34) ve Portekiz'in (30) ardından önde en fazla top kapan ekip konumunda (28).
EURO 2024'ün grup aşamasında kullandığı ilk 11'lerin yaş ortalaması Türkiye'den (26 yaş 170 gün) daha düşük olan tek ülke Ukrayna'ydı (25 yaş 281 gün). Kenan Yıldız ve Arda Güler bu maça ilk 11'de çıkarsa, Avrupa Şampiyonası tarihinde 20 yaşına girmeden önce bir eleme maçına başlayan ikinci takım arkadaşları olacak (Ference Bene & Zoltan Varga vs Danimarka; EURO 1964).
Avusturya formasıyla oynadığı son sekiz maçta dokuz golde payı bulunan Christoph Baumgartner (6 gol & 3 asist), bir Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Avusturya oyuncusu oldu.
EURO 2024'ün grup aşamasında akan oyunda en fazla şut pası veren oyuncu olan Ferdi Kadıoğlu (10), aynı zamanda Mykola Matviienko (25) ve Jeremy Doku'nun (23) ardından ileriye en fazla top taşıyan (10+ metre) isim konumunda (22).

İYİ BAŞLADIK DESTANSI BİTİRDİK!

Millilerimiz Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan'ı 3-1 yenerek başladı. Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri 3 puanı getirdi. Portekiz karşısında ise hiç istemediğimiz bir skor aldık. 3-0'lık yenilgi sonrasında rakip bu kez Çekya'ydı. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen gol bulmakta zorlandık. Çekler zaman zaman öne geçecek fırsatları da buldu ancak izin vermedik. 1-1 devam eden mücadelenin son anlarında Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkarak 2-1'lik galibiyeti getirdi ve son 16 turuna kaldık.

AVUSTURYA LİDER ÇIKTI

Milli takımımız ile karşılaşacak olan Avusturya ise EURO 2024'e şimdiden damga vurdu. Hollanda ve Fransa gibi iki önemli futbol ülkesinin bulunduğu grupta liderliği elde eden ve son 16 turuna kalan kırmızı beyazlı ülke oynadığı futbolla da dikkat çekmeyi başardı. Ralf Rangnick'in öğrencileri organizasyonun en önemli performanslarından birine imza attı.

RAKİP HOLLANDA

Avusturya ile oynayacağımız maçtan eğer tur atlayan taraf olarak ayrılırsak Romanya'yı 3-0 yenen Hollanda ile karşılaşacağız. Mücadele 6 Temmuz'da oynanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz
EURO 2024 Son 16 Turu: Türkiye - Avusturya | CANLI ANLATIM VE TAKİP
Türk Telekom
Leipzig’de Türk akını! Türkiye- Avusturya maçı öncesi büyük coşku! İşte o renkli anlar...
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek
TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor
MİT’ten PKK/KCK’nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı: 200 sayfalık tecavüz belgesi, kan donduran detaylar! İşte pedofili adasında yaşananlar…
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler! Tetikçiden şok sözler: MHP’den iki, üç isim ver seni kurtaralım | Duruşmanın ikinci gününde tansiyon yüksek
Kayseri’de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285’i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Emekli zammına 3 farklı hesap! SSK ve Bağ-Kur’luların Temmuz zammı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna yeni maaş hesaplaması
SON DAKİKA