Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son çeyrek finalistler belirleniyor. Bu kupayı daha önce 1988'de kazanan Hollanda, turnuvanın sürprizlerinden biri olan Romanya ile karşı karşıya geliyor. Eski seviyesinden çok uzakta olan Portakallar geri dönüşe imza atmak ve kupayı almak isterken Rumenler ise sürprizlerine bir yenisini daha eklemek amacında. İki takımın da tek hedefi çeyrek finale adını yazdırabilmek. Bu karşılaşmanın galibi Avusturya'yı elememiz halinde rakibimiz olacak. Romanya - Hollanda maçının golleri, önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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