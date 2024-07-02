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EURO 2024 Son 16 Turu: Romanya - Hollanda | CANLI ANLATIM ve TAKİP

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belirlendiği son 16 turu maçlarının 7'incisi Romanya ile Hollanda arasında oynanacak. İki takım da zorlu grup aşamasının ardından elemelere yükselmeyi başardı ve şimdi de son 8 takım arasına kalmak istiyor. Bu randevunun diğer bir özelliği ise kazanan takımın, millilerimizin Avusturya'yı elemesi halinde rakibinin belli olması. Romanya - Hollanda maçının golleri, önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 18:02 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 18:09
EURO 2024 Son 16 Turu: Romanya - Hollanda | CANLI ANLATIM ve TAKİP

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son çeyrek finalistler belirleniyor. Bu kupayı daha önce 1988'de kazanan Hollanda, turnuvanın sürprizlerinden biri olan Romanya ile karşı karşıya geliyor. Eski seviyesinden çok uzakta olan Portakallar geri dönüşe imza atmak ve kupayı almak isterken Rumenler ise sürprizlerine bir yenisini daha eklemek amacında. İki takımın da tek hedefi çeyrek finale adını yazdırabilmek. Bu karşılaşmanın galibi Avusturya'yı elememiz halinde rakibimiz olacak. Romanya - Hollanda maçının golleri, önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI İLK 11'LERİ

Romanya: Niță, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș, R. Marin, M.Marin, Stanciu, Man, Drăguș, I. Hagi.

Hollanda: Verbruggen, Van Dijk, Ake, De Vrij, Simons, Memphis, Gakpo, Reihnders, Dumfries, Schouten, Bergwijn

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLARI

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

  • Romanya ile bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) ikinci kez karşılaşmaya hazırlanan Hollanda, bugüne kadar oynanan tek maçı 2-0 kazandı (EURO 2008).
  • Hollanda'ya rakip olduğu 14 maçın sadece birini kazanan Romanya (3B 10M), tarafların son dört randevusundan da 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
  • Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) EURO 2000'den bu yana ilk kez eleme turlarına kalan Romanya, bu aşamalarda sadece 1994 Dünya Kupası'nda tur atlayabildi (3-2 vs Arjantin).
  • Avrupa Şampiyonası'nın eleme turlarında oynadığı son üç maçı kaybeden Hollanda (2004, 2008 & 2020), turnuva tarihinde bu aşamalarda üst üste dört mağlubiyet yaşayan ikinci ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya (Yugoslavya; 1968-2000).
  • Avrupa Şampiyonası'ndaki 20'nci maçına çıkmaya hazırlanan Romanya, turnuva tarihinde bu sayıya ulaşan 16'ncı takım olacak. Bugüne kadar oynadığı 19 karşılaşmanın sadece ikisini kazanan Romanya (6B 12M), turnuvada en az 20 mücadeleye çıkan takımlar arasında en düşük galibiyet sayısında kalan ülke olacak (İsviçre; 4G).
  • EURO 2024'te gruptan çıkmayı başaran ülkeler arasında skor avantajına en kısa süre sahip olan takım Hollanda (12 dakika 27 saniye).
  • EURO 2024'te eleme turlarına kalan ülkeler arasında kalesine Romanya'dan (46) daha fazla şut çekilen tek ülke Gürcistan (71). Ancak Romanya, bu dönemde şut başına rakiplerine verdiği xG değeri İngiltere (0.04) ve Belçika'nın (0.06) ardından en düşük takım konumunda (0.07).
  • EURO 2024'ün grup aşamasında rakiplerine hücum bölgesinde Memphis Depay'dan (108) daha fazla baskı uygulayan tek oyuncu Rasmus Höjlund (129).
  • EURO 2024'te iki gol atan Razvan Marin, bir büyük turnuvada Romanya formasıyla Florin Raducioiu (4; 1994 Dünya Kupası) ve Gheorghe Hagi'nin (3; 1994 Dünya Kupası) ardından en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.
  • EURO 2024'te iki gol atan Cody Gakpo, Hollanda formasıyla bir büyük turnuvada 3+ gole ulaşan altıncı oyuncu olmayı hedefliyor: Marco van Basten (5; EURO 1988), Dennis Bergkamp (3; EURO 1992), Patrick Kluivert (5; EURO 2000), Ruud van Nistelrooy (4; EURO 2004) & Georginio Wijnaldum (3; EURO 2020).

ROMANYA'DAN SÜPER BAŞLANGIÇ

Turnuvanın en önemli sürpizlerinden birine imza atan Romanya, E grubuna Ukrayna galibiyetiyle merhaba dedi. Ukrayna karşısında aldıkları 3 gollü zafer büyük bir sevinci de beraberinde getirdi. Yolu yarılayan Rumenler, Belçika'ya 2-0 kaybetse de Slovakya karşısındaki 1-1'lik beraberlik son 16 turuna kalma konusunda yeterli oldu. EURO 2024'ün piaysa değeri olarak en alt sıralardaki ekiplerinden biri olan Edward Iordanescu'nun ekibinde Radu Draguşin, Dennisman, Nicolae Stancio, Florinel Coman ve Trabzonspor'a transfer olan Alexandru Cicaldau gibi önemli isimler yer alıyor.

HOLLANDA GÜÇ BELA TURLADI

Tarihinde Avrupa şampiyonluğı bulunan Hollanda ise Fransa, Polonya ve Avusturya ile aynı gruptaydı. Portakallar ilk maçında Polonya'yı 2-1 yendi ancak rakibine karşı çok zorlandı. Fransa karşısında 0-0'lık beraberlik alsalar da yine sahada iyi bir oyun ortaya koyamadılar. Avusturya önündeki 3-2'lik yenilgiye rağmen son 16'ya kaldılar. Hollanda kadrosunda Xavi Simons, Matthijs de Ligt, Micky van de Ven, Cody Gakpo, Jeremie Frimpong, Nathan Ake, Brian Brobbey gibi yıldız futbolcular bulunuyor.

MUHTEMEL RAKİBİMİZ BELLİ OLUYOR

Romanya ile Hollanda arasında oynanan son 16 turu karşılaşmasının ardından millilerimizin muhtemel rakibi belirlenecek. Eğer Avusturya karşısında galip gelirsek diğer eşleşmenin kazananıyla 6 Temmuz'da yarı finale yükselmek adına kozlarımızı paylaşacağız.

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