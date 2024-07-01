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Slovenya'ya karşı penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo ağladı!

EURO 2024'te Slovenya ile karşılaşan Portekiz'de Cristiano Ronaldo kullandığı penaltıyı gole çeviremeyince göz yaşlarına hakim olamadı. Portekizli süper yıldızı arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 00:33 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 01:13
Slovenya’ya karşı penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo ağladı!

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Son turnuva golünü 2 sene önce Gana'ya atan ve EURO 2024'e şampiyonluk hedefiyle gelen Cristiano Ronaldo, Slovenya karşısında birçok fırsat yakalamasına rağmen Jan Oblak'ı geçemedi.

Süper yıldız şutlarının yanı sıra kullandığı serbest vuruşlar da ya deneyimli file bekçisine takıldı ya da auta gitti. Ancak Portekizli futbolcu penaltıdan da yararlanamadı. Vurduğu köşe Oblak tarafından doğru tahmin edilince ülkesini öne geçiremedi.

Pozisyondan sonra ilk uzatma dakikaları sona erdi ve oyuncular kenara geldi. Bu sırada Cristiano Ronaldo göz yaşlarına hakim olamayaral ağladı. Deneyimli oyuncuyu arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

İşte o anlar...

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