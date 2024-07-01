Slovenya’ya karşı penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo ağladı!

Son turnuva golünü 2 sene önce Gana'ya atan ve EURO 2024 'e şampiyonluk hedefiyle gelen Cristiano Ronaldo , Slovenya karşısında birçok fırsat yakalamasına rağmen Jan Oblak 'ı geçemedi.

Süper yıldız şutlarının yanı sıra kullandığı serbest vuruşlar da ya deneyimli file bekçisine takıldı ya da auta gitti. Ancak Portekizli futbolcu penaltıdan da yararlanamadı. Vurduğu köşe Oblak tarafından doğru tahmin edilince ülkesini öne geçiremedi.