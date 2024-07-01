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Galatasaray Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeyle birlikte Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi!

Galatasaray İstanbul'a getirdiği Michy Batshuayi'yi yaptığı paylaşımla resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar Belçikalı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve maliyetini de KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 18:59 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 19:21
Galatasaray Fenerbahçe’ye yaptığı göndermeyle birlikte Michy Batshuayi’yi KAP’a bildirdi!

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Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından Galatasaray ile anlaşan Michy Batshuayi bugün İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılılar Belçikalı forvetle 3 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

3 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Yeni transferini tanıtırken 'Batman' emojisi kullanan sarı kırmızılılar Fenerbahçe'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Galatasaray bu video ile Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Szymanski için söylediği "Florya'nın kalbinden aldık" sözlerine gönderme yapıldı.

Aslan transfer bildirimini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 19.05'te yaparken sosyal medyada ise 19.07'de paylaştı.

İşte o paylaşım

BATSHUAYI'NİN İSTATİSTİKLERİ

Michy Batshuayi kariyerinin son 3 sezonunu Süper Lig'de geçirdi. Belçikalı yıldız Beşiktaş'ta 42 maça 14 gol, 5 asist ile oynarken, Fenerbahçe'de 75 maçta 44 gol attı ve 5 asist yaptı.

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