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EURO 2024'te Belçika çeyrek finali Fransa'ya hediye etti! Fransızlar 1-0'lık sonuçla son 8 takım arasına kaldı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bir çeyrek finalist daha belli oldu. Fransa, Belçika ile karşılaştığı maçta rakibini John Vertonghen'in son dakikalarda kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve son 8 takım arasına kaldı. Uzun süre isabetli şut atmakta zorlanan Horozlar, bu sonuçla birlikte rakibini saf dışı bıraktı. Fransa çeyrek finalde Portekiz - Slovenya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte Fransa - Belçika maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan gol...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:11 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 20:57
EURO 2024’te Belçika çeyrek finali Fransa’ya hediye etti! Fransızlar 1-0’lık sonuçla son 8 takım arasına kaldı

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Türkiye'nin de katıldığı ve 26 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği EURO 2024'te yeni bir çeyrek finalist daha belli oldu. Fransa'nın Belçika ile karşılaştığı son 16 turu maçında galibiyet John Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle geldi. Fransızlar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Portekiz veya Slovenya'nın kendisine rakip olmasını beklemeye başladı. İşte Fransa - Belçika maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan gol...

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

VERTHONGEN'İN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOLLE FRANSA 1-0 ÖNDE (UEFA ilk anda Kolo Muani olarak tabelaya yansıyan golü sonrasında Belçikalı yıldızın kendi kalesine attığı yönünde değiştirdi)

Mbappe topu harika getirdi! Tchouameni kolay pozisyonda topu dışarı gönderdi!

Fransa iki pasla kaleye geldi, Thuram gole çok yaklaştı!



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1 ' Maç başladı

14' Fransa'nın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mbappe'nin şutu üstten dışarı gitti.

18' Fransa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Thuram'ın yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

24' Belçika'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta De Bruyne'nin direkt kaleye yolladığı topu Maignan zorlansa da çıkarmayı başardı.

34' Kounde'nin sağ kanattan yaptığı ortaya kale alanı içerisinde Thuram'ın yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti.

39' Tchouameni'nin uzak mesafeden etkili şutunda top az farkla dışarı gitti.

45+1' Fransa'nın sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Mbappe'nin kale alanına çevirdiği top savunmadan sekerek Tchouameni'nin önünde kaldı fakat Tchouameni'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşu üstten auta gitti.

49' Tchouameni uzaktan attığı şut sonrası Casteels topu kornere çeldi.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

54' Sol kanatta topla buluşan Mbappe, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerken sol çaprazdan yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı gitti.

56' Kounde'nin sağ kanattan penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Mbappe'nin gelişine ayak içiyle yaptığı vuruş etkili olmadı ve farklı şekilde auta gitti.

61' De Bruyne'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Carrasco, topla ceza sahasına girse de vuruşunu yapmakta gezikti ve Hernandez, kritik müdahalesi ile topu kornere yolladı.

65' Rabiot'nu pasında uygun pozisyonda ceza sahası dışında topla buluşan Griezmann'ın şutunda top, yandan dışarı gitti.

69' Griezmann'ın pasında Tchouameni'nin ceza sahası dışından şutu bir kez daha üstten dışarı gitti.

71' Mangala'nın pasında kale alanının sol çaprazında topla buluşan Lukaku'nun vuruşunda Maignan, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

78' Sağ kanattan Kounde'nin çevirdiği topa Mbappe'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruş, yine üstten dışarı gitti.

83' Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan De Bruyne'nin boş pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Maignan, kurtarışıyla gole izin vermedi.

85' GOOOOOOL! Kante'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kolo Muani'nin şutu, Vertonghen'e de çarparak ağlara gitti ve Fransa, Vertonghen'in kendi kalesine attığı şeklinde değerlendirilen golle öne geçmeyi başardı: 1-0.

MBAPPE YİNE MASKEYLE

Belçika karşısında tur arayan Fransa'da Kylian Mbappe yine maske ile sahaya çıktı. Real Madrid'in yeni golcüsü ve yıldızı zaman zaman kendisi için özel hazırlanan maskeyi yüzünden çıkararak rahatlamaya çalıştı. Rakip karşısında istediği performansı çok da yansıtamayan Mbappe elinden geleni yapmaya çalıştı.

KALECİLER DEVLEŞTİ

Turnuvanın favorilerinden Fransa ile karşılaşan Belçika'da ise kaleci Casteels, başarılı bir 90 dakika ortaya koydu. Hem ilk yarıda hem de ikinci devrede performansıyla alkış topladı. Karşı kalede ise Maignan özellikle Lukaku'nun sol çarprazdan yaptığı sert vuruş sonrasında topun içeri girmesine izin vermedi ve takımına rahat nefes aldırdı.

PORTEKİZ VEYA SLOVENYA

Belçika'yı 1-0'lık sonuçla eleyen Fransa, 5 Temmuz'da Portekiz veya Slovenya ile karşı karşıya gelecek

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