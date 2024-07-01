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EURO 2024 Son 16 Turu: Portekiz - Slovenya | Favori mi kazanacak sürpriz mi olacak?

EURO 2024'te çeyrek finalistler belirlenmeye devam ediyor. Günün ikinci maçında Portekiz ile Slovenya ile kozlarını paylaşıyor. Millilerimizin grubunda yer alan ve lider olarak son 16 turuna yükselen Portekiz'in hedefi çeyrek finale kalabilmek. Slovenler ise ilk defa bir büyük turnuvada grup aşamasından çıkmanın verdiği mutlulukla birlikte tarihi yürüyüşünü sürdürmek ve adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor. Bir tarafta Ronaldo ve arkadaşları diğer yanda ise çetin rakip Slovenya. Zorlu randevunun sonucu da milyonlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Portekiz - Slovenya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:13 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 17:13
EURO 2024 Son 16 Turu: Portekiz - Slovenya | Favori mi kazanacak sürpriz mi olacak?

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EURO 2024'te milli takımımızın grubunda yer alan ve 6 puanla lider olarak son 16 turuna adını yazdıran Portekiz; İngiltere, Danimarka ve Sırbistan karşısında gösterdiği performansla 3 puan toplayıp üçüncülükle tarihinde ilk kez bu aşamaya yükselen Slovenya ile karşılaşacak. İki takımın da tek hedefi çeyrek finale kalabilmek. Slovenler de Gürcistan gibi rüyayı sürdürmek amacında. Ronaldo, Fernandes, Leao gibi yıldızlara sahip Portekizliler ise kupayı kazanabilmek adına bir adım daha atmayı istiyor. Portekiz - Slovenya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Porrtekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko



MAÇA DAİR İSTATİSTİKLER

Portekiz ile ikinci kez karşılaşan Slovenya, Mart 2024'te oynanan tek karşılaşmayı 2-0 kazandı (hazırlık maçı).
EURO 2024'ün son 16 turu öncesi, büyük turnuvaların (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) eleme turlarında elde edilen en farklı galibiyete Portekiz sahip (6-1 vs İsviçre; 2022 Dünya Kupası).
Slovenya büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) ilk kez bir eleme maçına çıktı. Bu aşamalardaki 26'ncı maçını oynayacak olan Portekiz ise şampiyon olduğu EURO 2016 finalinden sonra çıktığı dört eleme mücadelesinin üçünden mağlubiyetle ayrıldı (1G).
Gürcistan karşısında aldığı yenilgiyle 12 resmi maçlık galibiyet serisi sona eren Portekiz, EURO 2008'den bu yana üst üste iki karşılaşma kaybetmedi.
Avrupa Şampiyonası tarihinde grup aşamasında tur atlayan ülkeler arasında topa Slovenya'dan (%32) daha az sahip olan sadece iki ülke bulunuyor: İzlanda (%29; EURO 2016) & İsviçre (%30; EURO 2020).
EURO 2024 grup aşamasında Portekiz'den (%67 & 53) daha fazla topla oynayan ve şut çeken tek ülke Almanya (%69 & 57). Bu dönemde kalesine Portekiz'den (23) daha az şut çekilen tek takım da yine Julian Nagelsmann'ın öğrencileriydi (16).
Portekiz formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı son yedi maçta gol atamayan Cristiano Ronaldo, kariyerinin en uzun kuraklığını sonlandırmayı hedefliyor.
EURO 2024'te en fazla hat kıran pas veren Portekiz oyuncusu olan Vitinha (29), takım arkadaşları arasında baskı karşısında en yüksek isabet oranını yakalayan isim konumunda (%90; minimum 50 pas).
Slovenya'nın EURO 2024'te oynadığı üç maça da ilk 11'de başlayan Andraz Sporar ve Benjamin Sesko, çektikleri 12 şutu gole çeviremedi (Sporar; 7 & Sesko; 5).
EURO 2024'ün grup aşamasında en fazla baskı kuran oyuncu olan Slovenya orta sahası Adam Gnezda (196), aynı zamanda Giorgi Kochorashvili'nin (161) ardından bu baskıyı kendi sahasında en fazla yapan isimdi (148).


PORTEKİZ LİDER ÇIKTI

EURO 2024'te milli takımımızla birlikte F grubunda yer alan Portekiz, ilk maçında Çekya'yı 2-1 yenerek turnuvaya başladı. İkinci karşılaşmasında ise Bizim Çocuklar ile kozlarını paylaştılar ve sahadan 3-0 galip ayrıldılar. Gürcistan karşısındaki formalite maçında 2-0 yenilerek toplamda 6 puanla lider olarak son 16 turuna kalmayı başardılar.

SLOVENYA İLKİ BAŞARDI

Slovenler ise bugüne kadar katıldıkları turnuvalarda ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi. Sırbistan, İngiltere ve Danimarka ile berabere kalarak toplamda 3 puan alıp adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sesko ve Sporar'ın liderlik ettiği Slovenya adeta rüyaya dönüşen yolculukta bir adım daha atmak amacında.

RAKİP FRANSA VEYA BELÇİKA

Portekiz ve Slovenya'nın karşılaştığı mücadelenin ardından kazanan takım Fransa - Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maç 5 Temmuz'da oynanacak.

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