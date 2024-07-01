EURO 2024 Son 16 Turu: Portekiz - Slovenya | Favori mi kazanacak sürpriz mi olacak?

EURO 2024 'te milli takımımızın grubunda yer alan ve 6 puanla lider olarak son 16 turuna adını yazdıran Portekiz ; İngiltere, Danimarka ve Sırbistan karşısında gösterdiği performansla 3 puan toplayıp üçüncülükle tarihinde ilk kez bu aşamaya yükselen Slovenya ile karşılaşacak. İki takımın da tek hedefi çeyrek finale kalabilmek. Slovenler de Gürcistan gibi rüyayı sürdürmek amacında. Ronaldo, Fernandes, Leao gibi yıldızlara sahip Portekizliler ise kupayı kazanabilmek adına bir adım daha atmayı istiyor. Portekiz - Slovenya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...







MAÇA DAİR İSTATİSTİKLER

Portekiz ile ikinci kez karşılaşan Slovenya, Mart 2024'te oynanan tek karşılaşmayı 2-0 kazandı (hazırlık maçı).

EURO 2024'ün son 16 turu öncesi, büyük turnuvaların (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) eleme turlarında elde edilen en farklı galibiyete Portekiz sahip (6-1 vs İsviçre; 2022 Dünya Kupası).

Slovenya büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) ilk kez bir eleme maçına çıktı. Bu aşamalardaki 26'ncı maçını oynayacak olan Portekiz ise şampiyon olduğu EURO 2016 finalinden sonra çıktığı dört eleme mücadelesinin üçünden mağlubiyetle ayrıldı (1G).

Gürcistan karşısında aldığı yenilgiyle 12 resmi maçlık galibiyet serisi sona eren Portekiz, EURO 2008'den bu yana üst üste iki karşılaşma kaybetmedi.

Avrupa Şampiyonası tarihinde grup aşamasında tur atlayan ülkeler arasında topa Slovenya'dan (%32) daha az sahip olan sadece iki ülke bulunuyor: İzlanda (%29; EURO 2016) & İsviçre (%30; EURO 2020).

EURO 2024 grup aşamasında Portekiz'den (%67 & 53) daha fazla topla oynayan ve şut çeken tek ülke Almanya (%69 & 57). Bu dönemde kalesine Portekiz'den (23) daha az şut çekilen tek takım da yine Julian Nagelsmann'ın öğrencileriydi (16).

Portekiz formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı son yedi maçta gol atamayan Cristiano Ronaldo, kariyerinin en uzun kuraklığını sonlandırmayı hedefliyor.

EURO 2024'te en fazla hat kıran pas veren Portekiz oyuncusu olan Vitinha (29), takım arkadaşları arasında baskı karşısında en yüksek isabet oranını yakalayan isim konumunda (%90; minimum 50 pas).

Slovenya'nın EURO 2024'te oynadığı üç maça da ilk 11'de başlayan Andraz Sporar ve Benjamin Sesko, çektikleri 12 şutu gole çeviremedi (Sporar; 7 & Sesko; 5).

EURO 2024'ün grup aşamasında en fazla baskı kuran oyuncu olan Slovenya orta sahası Adam Gnezda (196), aynı zamanda Giorgi Kochorashvili'nin (161) ardından bu baskıyı kendi sahasında en fazla yapan isimdi (148).