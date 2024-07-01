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EURO 2024 Son 16 Turu: Fransa - Belçika | İki dev karşı karşıya

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalistler belirlenmeye devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa, grup aşamasında geçirdiği sıkıntılı sürecin ardından son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Yine en önde görülen ekiplerden biri olan Belçika da mağlubiyetle başlayıp son 2 maçından 4 puan çıkararak yükselen 3 takımdan biriydi. İki ülkenin de hedefi çeyrek finale adını yazdırmak ve şampiyonluk yolunda dev bir adım daha adım atabilmek. Fransa - Belçika maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:11 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 17:11
EURO 2024 Son 16 Turu: Fransa - Belçika | İki dev karşı karşıya

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımın şampiyonluk için yarıştığı EURO 2024'te artık son 8 takımın belirlenmesine çok az bir süre kaldı. İsviçre, Almanya, İspanya ve İngiltere çeyrek final biletini kaptı. Günün ilk karşılaşmasında ise Fransa ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Birbirinden değerli oyunculara sahip iki ülkeden hangisinin sahadan galibiyetle ayrılacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Bir tarafta Mbappe arkadaşları diğer yandan Lukaku'nun liderliğini yaptığı Kırmızı Şeytan. Fransa - Belçika maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

FRANSA - BELÇİKA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe.

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio.



MAÇA DAİR İSTATİSTİKLER

Fransa ile Belçika, 76'ncı kez bir maçta rakip oluyor. Fransa'nın bugüne kadar en fazla karşılaştığı ülke Belçika olurken; Belçika ise sadece Hollanda ile daha fazla mücadelede kozlarını paylaştı (129 maç).
Belçika ile büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı dört maçı da kazanan Fransa, bu galibiyetlerde 13 gol attı ve kalesinde sadece üç gol gördü. Avrupa Şampiyonası'nda sahne alan tek karşılaşma EURO 1984'te oynandı ve Fransa, Michel Platini'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 5-0 kazandı.
EURO 2024'te iki gol atan Fransa (Kylian Mbappe; penaltı & Max Wöber; kendi kalesine), büyük turnuvaların grup aşamasında 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana en düşük gol sayısında kaldı (1). Yediği tek golü de penaltıdan kalesinde gören Fransa'nın grup maçları, penaltılar hariç golle sonuçlanmayan 70 şuta sahne oldu (Fransa 47-23 Rakipleri).
Son üç Avrupa Şampiyonası'nda da son 16 turuna kalan Belçika, büyük turnuvaların (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) bu aşamalarında oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son altı maçın beşinden beraberlikle ayrılan Fransa (1G), daha önceki 25 karşılaşmanın sadece dördünde rakipleriyle yenişememişti (14G 7M). Fransızlar, EURO 2020'nin son 16 turunda 120 dakikası 3-3 sona eren karşılaşmada İsviçre'ye seri penaltılar sonucunda elenmişti (4-5).
EURO 2024'ün grup aşamasında Fransa ve Belçika'dan (yüzde 4.2; 2/48) daha düşük gole çevirme oranına sahip tek ülke Sırbistan'dı (yüzde 3.8). Büyük turnuvalarda oynadığı son altı maçta sadece üç gol atan Belçika (2022 Dünya Kupası & EURO 2024), bu dönemde şutlarının sadece yüzde 3.6'sını gole çevirebildi ve ürettiği 9.15'lik gol beklentisi değerine rağmen üç gol kaydedebildi (-6.15).
Avrupa Şampiyonası'ndaki 15'inci maçına çıkan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Joachim Löw'ün (21) ardından Lars Lagerback ve Fernando Santos ile birlikte en fazla karşılaşmada görev yapan çalıştırıcı oladu.
EURO 2024'ün grup aşamasında hat kıran paslarının en büyük bölümü rakip savunma hattını kıran ülke Belçika'ydı (yüzde 18). Bu şekilde 11 pas veren Kevin De Bruyne ise turnuvada en yüksek sayıya ulaşan orta saha konumunda.
Avrupa Şampiyonası kariyerindeki ilk golünü Polonya ağlarına gönderen Kylian Mbappe, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda Michel Platini'nin (14) ardından en fazla gol atan iki oyuncudan biri konumunda (13; Just Fontaine ile birlikte). Mbappe iki gol daha atması durumunda 50 gole ulaşan üçüncü Fransa oyuncusu olacak (Olivier Giroud; 57 & Thierry Henry; 51).
EURO 2024 grup aşamasında en fazla şut pası veren (7), top kapan (7) ve baskı yapan (216) Fransa oyuncusu olan N'Golo Kante, milli takım formasıyla büyük turnuvalarda oynadığı 18 maçta mağlubiyet yaşamadı (12G 6B).

FRANSA GALİP BAŞLADI AMA SIKINTILI BİTİRDİ

Sahip olduğu dünya yıldızlarıyla EURO 2024'ü kazanması en muhtemel ülkelerden biri olarak gösterilen Fransa, gruplardaki ilk maçında Fransa, Avusturya'yı 1-0 yenerek 3 puanla başladı. İkinci karşılaşmasında ise Hollanda ile 0-0 berabere kaldı. hafta mücadelesinde de Polonya karşısında 1-1'lik skorla sahadan ayrılarak toplamda 4 puan aldı ve 4 puanla üst tura yükseldi. 2 gol atıp 1 gol yedi.

ŞOK YAŞADILAR

Almanya'ya uzun zamandır elde etmeyi istediği ancak bir türlü başaramadığı dereceleri kazanabilmek adına gelen Belçika da turnuvanın en sürpriz başlangıcına imza attı. Slovakya karşısında alınan 1-0'lık yenilgi soğuk duş etkisi yarattı ancak Belçika'yı 2-0 yenerek yollarına devam ettiler. Ukrayna ile de 0-0 berabere kalıp 4 puanla son 16 takım arasına kaldılar.

PORTEKİZ VEYA SLOVENYA

Fransa ile Belçika arasında oynanacak olan dev randevuda turu geçen takımın muhtemel rakipleri Portekiz ve Slovenya. Bu eşleşmeden galip ayrılan taraf ile 5 Temmuz'da karşı karşıya gelecekler.

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