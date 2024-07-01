





MAÇA DAİR İSTATİSTİKLER

Fransa ile Belçika, 76'ncı kez bir maçta rakip oluyor. Fransa'nın bugüne kadar en fazla karşılaştığı ülke Belçika olurken; Belçika ise sadece Hollanda ile daha fazla mücadelede kozlarını paylaştı (129 maç).

Belçika ile büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı dört maçı da kazanan Fransa, bu galibiyetlerde 13 gol attı ve kalesinde sadece üç gol gördü. Avrupa Şampiyonası'nda sahne alan tek karşılaşma EURO 1984'te oynandı ve Fransa, Michel Platini'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 5-0 kazandı.

EURO 2024'te iki gol atan Fransa (Kylian Mbappe; penaltı & Max Wöber; kendi kalesine), büyük turnuvaların grup aşamasında 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana en düşük gol sayısında kaldı (1). Yediği tek golü de penaltıdan kalesinde gören Fransa'nın grup maçları, penaltılar hariç golle sonuçlanmayan 70 şuta sahne oldu (Fransa 47-23 Rakipleri).

Son üç Avrupa Şampiyonası'nda da son 16 turuna kalan Belçika, büyük turnuvaların (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) bu aşamalarında oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son altı maçın beşinden beraberlikle ayrılan Fransa (1G), daha önceki 25 karşılaşmanın sadece dördünde rakipleriyle yenişememişti (14G 7M). Fransızlar, EURO 2020'nin son 16 turunda 120 dakikası 3-3 sona eren karşılaşmada İsviçre'ye seri penaltılar sonucunda elenmişti (4-5).

EURO 2024'ün grup aşamasında Fransa ve Belçika'dan (yüzde 4.2; 2/48) daha düşük gole çevirme oranına sahip tek ülke Sırbistan'dı (yüzde 3.8). Büyük turnuvalarda oynadığı son altı maçta sadece üç gol atan Belçika (2022 Dünya Kupası & EURO 2024), bu dönemde şutlarının sadece yüzde 3.6'sını gole çevirebildi ve ürettiği 9.15'lik gol beklentisi değerine rağmen üç gol kaydedebildi (-6.15).

Avrupa Şampiyonası'ndaki 15'inci maçına çıkan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Joachim Löw'ün (21) ardından Lars Lagerback ve Fernando Santos ile birlikte en fazla karşılaşmada görev yapan çalıştırıcı oladu.

EURO 2024'ün grup aşamasında hat kıran paslarının en büyük bölümü rakip savunma hattını kıran ülke Belçika'ydı (yüzde 18). Bu şekilde 11 pas veren Kevin De Bruyne ise turnuvada en yüksek sayıya ulaşan orta saha konumunda.

Avrupa Şampiyonası kariyerindeki ilk golünü Polonya ağlarına gönderen Kylian Mbappe, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda Michel Platini'nin (14) ardından en fazla gol atan iki oyuncudan biri konumunda (13; Just Fontaine ile birlikte). Mbappe iki gol daha atması durumunda 50 gole ulaşan üçüncü Fransa oyuncusu olacak (Olivier Giroud; 57 & Thierry Henry; 51).

EURO 2024 grup aşamasında en fazla şut pası veren (7), top kapan (7) ve baskı yapan (216) Fransa oyuncusu olan N'Golo Kante, milli takım formasıyla büyük turnuvalarda oynadığı 18 maçta mağlubiyet yaşamadı (12G 6B).