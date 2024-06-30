Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te üçüncü finalist de belli oldu. İsviçre ve Almanya'nın ardından Slovakya'yı 2-1 yenen İngiltere son 8 takım arasına kalmayı başardı. İngilizler rakibi karşısında son saniyelerine kadar yenik durumda olduğu maçta Bellingham'ın muhteşem golü ve Kane'in sayısıyla öne geçti ve çeyrek finale yükseldi. İşte İngiltere - Slovakya maçında yaşananlar, kritik pozisyonlar ve atılan goller...