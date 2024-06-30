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EURO 2024 Son 16 Turu: İspanya - Gürcistan | CANLI ANLATIM ve TAKİP

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir çeyrek finalist daha belli oluyor. İngiltere - Slovakya karşılaşmasının ardından İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaşıyor. İki takım da adını son 8 takım arasına yazdırmak isterken özellikle favoriler arasında yer alan İspanyollar kupayı kazanmak adına bir adım daha atmak amacında. Gürcüler ise ilk defa katıldıkları organizasyonda hikayelerini bir tur ileri taşıyabilmeyi arzu ediyor. İspanya - Gürcistan maçının önemli pozisyonları, golleri, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 21:48 Güncelleme 30 Haziran 2024, 22:01
EURO 2024 Son 16 Turu: İspanya - Gürcistan | CANLI ANLATIM ve TAKİP

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yeni bir maç heyecanı daha yaşanıyor. Grup aşamasında aldığı sonuçlarla turnuvanın en önemli takımlarından biri olduğunu kanıtlayan İspanya, milli takımımızın da rakibi olan ve 3-1'lik yenilgiyle başladığı kupada önce Çekya'yla berabere kalıp ardından da Portekiz'i 2-0 yenen Gürcistan ile karşılaşacak. İki takımın da tek isteği çeyrek finale kalabilmek. İspanya - Gürcistan maçının önemli pozisyonları, golleri, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP



İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇININ İLK 11'LERİ

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Nico Williams, Morata.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Dvali, Lochoshvili, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR



CANLI ANLATIM

1' Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier'in çaldığı düdükle İspanya - Gürcistan maçı başladı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

  • Gürcistan ile oynadığı yedi maçın altısını kazanan İspanya (1M), bu galibiyetlerin tamamını 2012'den sonra aldı. EURO 2024 elemelerinde Gürcistan'ı deplasmanda 7-1 mağlup eden İspanya, rakibine kalesinde en fazla gol gördüğü karşılaşmayı yaşattı.
  • İspanya'ya rakip olduğu yedi maçın sadece birini kazanan Gürcistan (6M), tek galibiyetini Haziran 2016'da oynanan hazırlık karşılaşmasında aldı (1-0).
  • Katıldığı son dört büyük turnuvanın (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) üçüne son 16 turunda veda eden İspanya, bu mağlubiyetlerin ikisini (2022 vs Fas & 2018 vs Rusya) Dünya Kupası'nda yaşadı (EURO 2016; 0-2 vs İtalya).
  • Katıldığı ilk büyük turnuvada eleme turlarına kalan Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final aşamasının oynanmaya başladığı 1996'dan bu yana ilk katılımında son sekize kalan dördüncü ülke olmayı hedefliyor (Hırvatistan; EURO 1996 & Galler ve İzlanda; EURO 2016).
  • EURO 2024'te oynadığı üç maçta gol yemeyen İspanya, bir büyük turnuvada üst üste dört gole kapama yaptığı son dönemi Avrupa Şampiyonası'nı son kez kazandığı EURO 2012'de yaşadı (5 maç).
  • EURO 2024'ün grup aşamasında kalesine en fazla şut çekilen (71), şut gelen (25) ve rakipleri en fazla gol beklentisi üreten (8.1 xGA) ülke Gürcistan'dı. Gürcistan'dan önce rakiplerine en fazla şut imkanı vererek gruptan çıkmayı başaran takım Türkiye'ydi (68; EURO 2000).
  • İspanya forması giyen Pedri, 21 yaşına girmeden önce Avrupa Şampiyonası'nın eleme aşamalarında en fazla karşılaşmaya ilk 11 başlayan oyuncu olabilir (şu an 3). Pedri'nin turnuvada ilk 11'de görev aldığı üç eleme turu mücadelesi de uzadı (EURO 2020 vs Hırvatistan, İsviçre & İtalya).
  • Nico Williams ve Lamine Yamal, İspanya formasıyla bir Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında Andres Iniesta ve David Silva'dan (EURO 2016) bu yana 5+ şut pası ve 5+ çalım kaydeden ilk takım arkadaşları oldu.
  • Gürcistan'ın EURO 2024'te attığı dört golde de payı bulunan Georges Mikautadze (3 gol & 1 asist), Avrupa Şampiyonası tarihinde ülkesinin turnuvadaki ilk üç karşılaşmasında da skora etki eden dördüncü oyuncu oldu (Gareth Bale; Galler formasıyla EURO 2016'da, Hristo Stoichkov; Bulgaristan formasıyla EURO 1996'da & Viktor Ponedelnik; Sovyetler Birliği formasıyla 1960-1964).
  • EURO 2024'te kalesine gelen son 17 şutun 16'sını kurtaran Gürcistan kalecisi Giorgi Mamardashvili, turnuvanın grup aşamalarında Alexanders Kolinko (2004; Letonya) ile birlikte en yüksek kurtarış sayısına ulaşan isim konumunda (21).

NAMAĞLUP VE GOL YEMEDİ

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı. Tüm grup maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, ayrıca kalesini de gole kapatmayı başardı. Organizasyonun en iddialı ekiplerinden biri olan Boğalar'ın tek hedefi kupayı kaldırarak yenibir Avrupa şampiyonluğu yaşamak.

MİLLİ TAKIMA YENİLDİLER

Gürcistan ise F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya ile mücadele etti. A Milli Takım'a 3-1 mağlup olan, Çekya ile 1-1 berabere kalan Gürcüler, son maçta Portekiz'i 2-0 yendi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Gürcistan, en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna yükseldi. İspanya'yı da eleyerek son 8 takım arasına kalmak istiyorlar.

RAKİP ALMANYA

İki takım arasında oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 5 Temmuz'da ev sahibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.

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