MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Gürcistan ile oynadığı yedi maçın altısını kazanan İspanya (1M), bu galibiyetlerin tamamını 2012'den sonra aldı. EURO 2024 elemelerinde Gürcistan'ı deplasmanda 7-1 mağlup eden İspanya, rakibine kalesinde en fazla gol gördüğü karşılaşmayı yaşattı.

İspanya'ya rakip olduğu yedi maçın sadece birini kazanan Gürcistan (6M), tek galibiyetini Haziran 2016'da oynanan hazırlık karşılaşmasında aldı (1-0).

Katıldığı son dört büyük turnuvanın (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) üçüne son 16 turunda veda eden İspanya, bu mağlubiyetlerin ikisini (2022 vs Fas & 2018 vs Rusya) Dünya Kupası'nda yaşadı (EURO 2016; 0-2 vs İtalya).

Katıldığı ilk büyük turnuvada eleme turlarına kalan Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final aşamasının oynanmaya başladığı 1996'dan bu yana ilk katılımında son sekize kalan dördüncü ülke olmayı hedefliyor (Hırvatistan; EURO 1996 & Galler ve İzlanda; EURO 2016).

EURO 2024'te oynadığı üç maçta gol yemeyen İspanya, bir büyük turnuvada üst üste dört gole kapama yaptığı son dönemi Avrupa Şampiyonası'nı son kez kazandığı EURO 2012'de yaşadı (5 maç).

EURO 2024'ün grup aşamasında kalesine en fazla şut çekilen (71), şut gelen (25) ve rakipleri en fazla gol beklentisi üreten (8.1 xGA) ülke Gürcistan'dı. Gürcistan'dan önce rakiplerine en fazla şut imkanı vererek gruptan çıkmayı başaran takım Türkiye'ydi (68; EURO 2000).

İspanya forması giyen Pedri, 21 yaşına girmeden önce Avrupa Şampiyonası'nın eleme aşamalarında en fazla karşılaşmaya ilk 11 başlayan oyuncu olabilir (şu an 3). Pedri'nin turnuvada ilk 11'de görev aldığı üç eleme turu mücadelesi de uzadı (EURO 2020 vs Hırvatistan, İsviçre & İtalya).

Nico Williams ve Lamine Yamal, İspanya formasıyla bir Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında Andres Iniesta ve David Silva'dan (EURO 2016) bu yana 5+ şut pası ve 5+ çalım kaydeden ilk takım arkadaşları oldu.

Gürcistan'ın EURO 2024'te attığı dört golde de payı bulunan Georges Mikautadze (3 gol & 1 asist), Avrupa Şampiyonası tarihinde ülkesinin turnuvadaki ilk üç karşılaşmasında da skora etki eden dördüncü oyuncu oldu (Gareth Bale; Galler formasıyla EURO 2016'da, Hristo Stoichkov; Bulgaristan formasıyla EURO 1996'da & Viktor Ponedelnik; Sovyetler Birliği formasıyla 1960-1964).