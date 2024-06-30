Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yeni bir maç heyecanı daha yaşanıyor. Grup aşamasında aldığı sonuçlarla turnuvanın en önemli takımlarından biri olduğunu kanıtlayan İspanya, milli takımımızın da rakibi olan ve 3-1'lik yenilgiyle başladığı kupada önce Çekya'yla berabere kalıp ardından da Portekiz'i 2-0 yenen Gürcistan ile karşılaşacak. İki takımın da tek isteği çeyrek finale kalabilmek. İspanya - Gürcistan maçının önemli pozisyonları, golleri, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
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