Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sıra çeyrek finale yükselecek takımları belirlemeye geldi. Dün ilk olarak İsviçre'nin İtalya'yı sahadan silerek son 8 takım arasına kaldığı karşılaşmanın ardından Almanya da Danimarka'yı eleyerek yoluna devam etmeyi bildi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere, Slovakya ile kozlarını paylaşacak. İki takımın da hedefi kupaya giden yolda bir adım daha atabilmek. İngiltere - Slovakya maçının golleri, önemli pozisyonları, canlı anlatımı ve takibi takvim.com.tr'de.

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