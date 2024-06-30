Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sıra çeyrek finale yükselecek takımları belirlemeye geldi. Dün ilk olarak İsviçre'nin İtalya'yı sahadan silerek son 8 takım arasına kaldığı karşılaşmanın ardından Almanya da Danimarka'yı eleyerek yoluna devam etmeyi bildi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere, Slovakya ile kozlarını paylaşacak. İki takımın da hedefi kupaya giden yolda bir adım daha atabilmek. İngiltere - Slovakya maçının golleri, önemli pozisyonları, canlı anlatımı ve takibi takvim.com.tr'de.
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GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
GOL! Ivan Schranz attı Slovakya öne geçti! İngilizler şokta!
İngilizler ateşle oynuyor
Foden'ın golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi
Slovakya'nın Haraslin'le gole yaklaştığı an.
CANLI ANLATIM
1' EURO 2024'te görev yapan tek hakemimiz Halil Umut Meler'in AufSchalke'de çaldığı düdükle İngiltere - Slovakya maçı başladı.
7' Mainoo sarı kart gördü
12' Haraslin'in soldan içeri girdiği pozisyonda yaptığı vuruş İngiltere defansından döndü. Sonrasında top uzkalaştırıldı.
13' Kucka sarı kart gördü
17' Haraslin'e çelme takan Jude Bellingham sarı kart gördü.
25' GOOOOOOOOL! Slovakya'nın golcüsü Ivan Schranz yeniden sahneye çıktı... Aldığı ara pasla birlikte Pickford'ı karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup etti ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.
45+1' Skriniar sarı kart gördü.
46' İkinci yarı başladı.
50' Phil Foden'in golü ofsayt gerekçesiyle Halil Umut Meler tarafından iptal edildi
52' Harry Kane'in şutunda Slovakya defansı kritik bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.
55' David Strelec İngiliz defansının oyunu başlattığı anda uyumasıyla uzaktan şut gönderdi ancak top dışarı gitti.