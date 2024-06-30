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EURO 2024 Son 16 Turu: İngiltere - Slovakya | CANLI ANLATIM VE TAKİP

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek finale yükselme maçları devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Turnuvada her ne kadar son 16 turuna kalsa da Teknik Direktör Gareth Southgate'in oyun tarzı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen İngilizler bu kez çıkışıyla dikkat çeken Slovaklar karşısında. İki ekip de adını son 8 takım arasına yazdırarak yoluna devam etmek amacında. İngiltere - Slovakya maçının golleri, önemli pozisyonları, canlı anlatımı ve takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 18:55 Güncelleme 30 Haziran 2024, 20:28
EURO 2024 Son 16 Turu: İngiltere - Slovakya | CANLI ANLATIM VE TAKİP

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sıra çeyrek finale yükselecek takımları belirlemeye geldi. Dün ilk olarak İsviçre'nin İtalya'yı sahadan silerek son 8 takım arasına kaldığı karşılaşmanın ardından Almanya da Danimarka'yı eleyerek yoluna devam etmeyi bildi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere, Slovakya ile kozlarını paylaşacak. İki takımın da hedefi kupaya giden yolda bir adım daha atabilmek. İngiltere - Slovakya maçının golleri, önemli pozisyonları, canlı anlatımı ve takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

GOL! Ivan Schranz attı Slovakya öne geçti! İngilizler şokta!

İngilizler ateşle oynuyor

Foden'ın golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi

Slovakya'nın Haraslin'le gole yaklaştığı an.

CANLI ANLATIM

1' EURO 2024'te görev yapan tek hakemimiz Halil Umut Meler'in AufSchalke'de çaldığı düdükle İngiltere - Slovakya maçı başladı.

7' Mainoo sarı kart gördü

12' Haraslin'in soldan içeri girdiği pozisyonda yaptığı vuruş İngiltere defansından döndü. Sonrasında top uzkalaştırıldı.

13' Kucka sarı kart gördü

17' Haraslin'e çelme takan Jude Bellingham sarı kart gördü.

25' GOOOOOOOOL! Slovakya'nın golcüsü Ivan Schranz yeniden sahneye çıktı... Aldığı ara pasla birlikte Pickford'ı karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup etti ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

45+1' Skriniar sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

50' Phil Foden'in golü ofsayt gerekçesiyle Halil Umut Meler tarafından iptal edildi

52' Harry Kane'in şutunda Slovakya defansı kritik bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.

55' David Strelec İngiliz defansının oyunu başlattığı anda uyumasıyla uzaktan şut gönderdi ancak top dışarı gitti.

SLOVAKYA'NIN GOLCÜSÜ YİNE SAHNEDE!

EURO 2024'te Slovakya adına en dikkat çeken isim şüphesiz Ivan Schranz'dı. Oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol atan yıldız futbolcu, İngiltere karşısında da ülkesi adına rakip fileleri havalandırmayı başardı. 25'inci dakikada David Strelec'in pasıyla bir anda kendisini Pickford'ın karşısında bulan 30 yaşındaki forvet bir ara sendelese de takımını 1-0 öne geçirdi.

İLK YARI İSABETLİ ŞUT YOK

Turnuvadaki ilk maçından itibaren eleştirilerin hedefi olan İngiltere, Slovakya karşısında ilk yarıda isabetli şut atmayı başaramadı. 3 kez şansını deneyen İngiliz oyuncular isabet sağlayamadı.

SLOVAKLAR ZAFER PEŞİNDE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en az şans verilen takımlarından biri olarak göze çarpan Slovakya ise gruplara Belçika'yı yenerek muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Slovaklar Ukrayna'ya 2-1 yenilse de son maçta Romanya ile 1-1 berabere kalıp son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

RAKİP İSVİÇRE

İngiltere ile Slovakya arasında oynanacak karşılaşmanın ardından sahadan galip ayrılacak takım, İsviçre ile çeyrek finalde son 4'e adını yazdırabilmek adına karşı karşıya gelecek.

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