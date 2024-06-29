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EURO 2024: Almanya - Danimarka | CANLI ANLATIM ve TAKİP

14 Haziran'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. İsviçre - İtalya mücadelesinin ardından bu kez ev sahibi Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Almanlar seyircisi önünde hata yapmak istemezken turnuvadaki muhteşem yürüyüşünü de sürdürmek amacında. Danimarkalılar ise 3 beraberlik aldıkları grupların ardından son 16 turunda dev rakibini yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Almanya - Danimarka maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 21:50 Güncelleme 29 Haziran 2024, 22:39
EURO 2024: Almanya - Danimarka | CANLI ANLATIM ve TAKİP

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin mücadele verdiği EURO 2024'te son 16 turu maçları oynanmaya devam ediyor. Ev sahibi Almanya, Danimarka ile Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geliyor. Almanlar gruplarda elde ettiği şaşalı galibiyetler ve liderliğin ardından adını son 8 takım arasına yazdırmak isterken kırmızı beyazlılar ise bu kez zafer elde ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki randevunun sonucu da merak konusu. Almanya - Danimarka maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI İLK 11'LERİ

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sane, İlkay Gündoğan, Musiala, Havertz.

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, Hojlund

GOLLER



CANLI ANLATIM

1' İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'in çaldığı düdükle Signal Iduna Park'ta Almanya - Danimarka maçı başladı.

4' Schlotterbeck, kornerden yapılan orta sonrası topu ağlarla buluşturdu ama hakem golü geçerli saymadı.

7' Maç çok hızlı başladı. Joshua Kimmich, boş alan bulduğu anda şutunu çekti ancak Kasper Schmeichel, nefis bir hamle ile topu kornere çeldi.

8' Bu stadı en iyi bilen isimlerden biri olan Schlotterbeck, yine Danimarka kalesinde tehlike yarattı. Kornerden gelen orta sonrası kafayla yaptığı vuruşu Schmeichel yine kornere gönderdi.

21' Christian Eriksen'in ceza sahası yayı çevresinden yaptığı vuruşta Rüdigier müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

24' Christian Eriksen'in pasıyla ceza sahasına giren Mehle vuruşunu yaptı ancak top doşarı gitti.

36' Maçın hakemi çakan şimşek sonrasında iki takım oyuncularının kenara gelmesini istedi ve yağmur molası verildi.

39' İki takım oyuncuları soyunma odasına gitti

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

  • Almanya ile Danimarka, büyük turnuvalarda birbirleriyle oynadığı dört maçta ikişer galibiyet aldı. Tarafların eleme turlarında sahne alan tek karşılaşması ise Danimarka'nın 2-0 kazandığı EURO 1992 finaliydi.
  • Almanya (1G) ile Danimarka'nın oynadığı son dört maçın üçü beraberlikle sonuçlanırken, tarafların daha önceki 24 karşılaşması sadece iki eşitliğe sahne olmuştu.
  • Avrupa Şampiyonası tarihinde ev sahibi ülkelerle oynadığı beş maçı da kaybeden Danimarka, bu mağlubiyetlerden birini EURO 1988 gruplarında Almanya'dan aldı. Danimarka, son olarak EURO 2020 yarı finalinde ev sahibi İngiltere'ye elendi.
  • Avrupa Şampiyonası'nda üst üste beşinci kez gruptan çıkmayı başaran Almanya, eleme turlarında oynadığı son iki maçı da 2-0 kaybetti (EURO 2016 yarı finali vs Fransa & EURO 2020 son 16 turu vs İngiltere).
  • Tarihinde ilk kez üst üste iki Avrupa Şampiyonası'nda eleme turlarına kalan Danimarka, EURO 2020'ye yarı finalde veda etmişti. Turnuva tarihinde oynadığı dokuz eleme turu maçının üçünü kazanan Danimarka (2B 4M), bu galibiyetlerin ikisini EURO 2020'de elde etti.
  • Bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçına ev sahipliği yapan iki ülke de çeyrek finale kaldı (Fransa; EURO 2016 & İngiltere; EURO 2020). Seri penaltılar hariç ev sahibi ülkeler eleme aşamalarında oynadığı 14 maçın sadece ikisini kaybederken (7G 5B), bu iki mağlubiyet de finalde geldi (Portekiz; EURO 2004 & Fransa; EURO 2016).
  • Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı son 15 maçta üç galibiyet alan Danimarka (7B 5M), son yedi karşılaşmayı kazanamadı ve EURO 2024'teki üç grup karşılaşmasında da rakipleriyle yenişemedi.
  • EURO 2024'te Danimarka'nın çektiği 42 şutun %55'inde payı bulunan Christian Eriksen (10 şut & 13 şut pası), ülkesi adına büyük bir turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) bu iki kategoride de çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu.
  • Almanya formasıyla büyük turnuvalarda oynadığı altı maçta dört gol atan Niclas Füllkrug, bu altı karşılaşmada da oyuna sonradan dahil oldu. Bu turnuvalarda 100+ dakika süre alan Avrupalı oyuncular arasında sadece Polonya forması giyen Ernst Wilimowski (30 dakikada bir) rakip fileleri Füllkrug'dan (35 dakikada bir) daha sık havalandırdı.
  • EURO 2024'te verdiği 324 isabetli pasla Avrupa Şampiyonası tarihinde grup aşamalarında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan Toni Kroos, 1980'den bu yana turnuvada 1000+ dakika süre alan oyuncular arasında 90 dakika başına en yüksek ortalamaya sahip isim (92).

7 PUAN TOPLADILAR

Evinde düzenlenen şampiyonaya muhteşem bir başlangıç yapan Almanya, ilk maçında İskoçya'ya gol yağdırdı. Almanlar Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug ve Emre ile rakibine 5 gol atarken Rüdigier kendi ağlarını havalandırdı ve karşılaşma 5-1 sonuçlandı. İkinci karşılaşmasında ise Macarlara şans tanımayan Panzerler bu kez de 2-0'lık galibiyet elde etmeyi başardı. Son mücadelede ise İsviçre ile 1-1 berabere kalıp son 16 turuna yükseldiler.

YENİLGİSİZ ÇIKTILAR!

Almanya ile karşılaşan Danimarka ise gruplarda adeta beraberliğe abone oldu. İlk iki maçında Slovenya ve İngiltere ile 1-1'lik sonuçlarla birer puan alan Danlar, son mücadelesinden de Sırbistan karşısında 0-0 ile ayrıldı ve 3 puanla son 16 takım arasına kalmayı başardı.

MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Almanya ile Danimarka arasındaki mücadelenin ardından son 8 takım arasına kalacak ülkenin karşılaşacağı rakip belli oldu. Buna göre iki ekipten biri çeyrek finalde İspanya - Gürcistan galibiyle yarı finale yükselme mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

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