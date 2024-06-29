Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin mücadele verdiği EURO 2024'te son 16 turu maçları oynanmaya devam ediyor. Ev sahibi Almanya, Danimarka ile Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geliyor. Almanlar gruplarda elde ettiği şaşalı galibiyetler ve liderliğin ardından adını son 8 takım arasına yazdırmak isterken kırmızı beyazlılar ise bu kez zafer elde ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki randevunun sonucu da merak konusu. Almanya - Danimarka maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
CANLI TAKİP
ALMANYA - DANİMARKA MAÇI İLK 11'LERİ
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sane, İlkay Gündoğan, Musiala, Havertz.
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, Hojlund
GOLLER
CANLI ANLATIM
1' İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'in çaldığı düdükle Signal Iduna Park'ta Almanya - Danimarka maçı başladı.
4' Schlotterbeck, kornerden yapılan orta sonrası topu ağlarla buluşturdu ama hakem golü geçerli saymadı.
7' Maç çok hızlı başladı. Joshua Kimmich, boş alan bulduğu anda şutunu çekti ancak Kasper Schmeichel, nefis bir hamle ile topu kornere çeldi.
8' Bu stadı en iyi bilen isimlerden biri olan Schlotterbeck, yine Danimarka kalesinde tehlike yarattı. Kornerden gelen orta sonrası kafayla yaptığı vuruşu Schmeichel yine kornere gönderdi.
21' Christian Eriksen'in ceza sahası yayı çevresinden yaptığı vuruşta Rüdigier müdahalesiyle topu kornere gönderdi.
24' Christian Eriksen'in pasıyla ceza sahasına giren Mehle vuruşunu yaptı ancak top doşarı gitti.
36' Maçın hakemi çakan şimşek sonrasında iki takım oyuncularının kenara gelmesini istedi ve yağmur molası verildi.
39' İki takım oyuncuları soyunma odasına gitti