MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER Almanya ile Danimarka, büyük turnuvalarda birbirleriyle oynadığı dört maçta ikişer galibiyet aldı. Tarafların eleme turlarında sahne alan tek karşılaşması ise Danimarka'nın 2-0 kazandığı EURO 1992 finaliydi.

Almanya (1G) ile Danimarka'nın oynadığı son dört maçın üçü beraberlikle sonuçlanırken, tarafların daha önceki 24 karşılaşması sadece iki eşitliğe sahne olmuştu.

Avrupa Şampiyonası tarihinde ev sahibi ülkelerle oynadığı beş maçı da kaybeden Danimarka, bu mağlubiyetlerden birini EURO 1988 gruplarında Almanya'dan aldı. Danimarka, son olarak EURO 2020 yarı finalinde ev sahibi İngiltere'ye elendi.

Avrupa Şampiyonası'nda üst üste beşinci kez gruptan çıkmayı başaran Almanya, eleme turlarında oynadığı son iki maçı da 2-0 kaybetti (EURO 2016 yarı finali vs Fransa & EURO 2020 son 16 turu vs İngiltere).

Tarihinde ilk kez üst üste iki Avrupa Şampiyonası'nda eleme turlarına kalan Danimarka, EURO 2020'ye yarı finalde veda etmişti. Turnuva tarihinde oynadığı dokuz eleme turu maçının üçünü kazanan Danimarka (2B 4M), bu galibiyetlerin ikisini EURO 2020'de elde etti.

Bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçına ev sahipliği yapan iki ülke de çeyrek finale kaldı (Fransa; EURO 2016 & İngiltere; EURO 2020). Seri penaltılar hariç ev sahibi ülkeler eleme aşamalarında oynadığı 14 maçın sadece ikisini kaybederken (7G 5B), bu iki mağlubiyet de finalde geldi (Portekiz; EURO 2004 & Fransa; EURO 2016).

Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı son 15 maçta üç galibiyet alan Danimarka (7B 5M), son yedi karşılaşmayı kazanamadı ve EURO 2024'teki üç grup karşılaşmasında da rakipleriyle yenişemedi.

EURO 2024'te Danimarka'nın çektiği 42 şutun %55'inde payı bulunan Christian Eriksen (10 şut & 13 şut pası), ülkesi adına büyük bir turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) bu iki kategoride de çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu.

Almanya formasıyla büyük turnuvalarda oynadığı altı maçta dört gol atan Niclas Füllkrug, bu altı karşılaşmada da oyuna sonradan dahil oldu. Bu turnuvalarda 100+ dakika süre alan Avrupalı oyuncular arasında sadece Polonya forması giyen Ernst Wilimowski (30 dakikada bir) rakip fileleri Füllkrug'dan (35 dakikada bir) daha sık havalandırdı.

EURO 2024'te verdiği 324 isabetli pasla Avrupa Şampiyonası tarihinde grup aşamalarında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan Toni Kroos, 1980'den bu yana turnuvada 1000+ dakika süre alan oyuncular arasında 90 dakika başına en yüksek ortalamaya sahip isim (92).

7 PUAN TOPLADILAR Evinde düzenlenen şampiyonaya muhteşem bir başlangıç yapan Almanya, ilk maçında İskoçya'ya gol yağdırdı. Almanlar Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug ve Emre ile rakibine 5 gol atarken Rüdigier kendi ağlarını havalandırdı ve karşılaşma 5-1 sonuçlandı. İkinci karşılaşmasında ise Macarlara şans tanımayan Panzerler bu kez de 2-0'lık galibiyet elde etmeyi başardı. Son mücadelede ise İsviçre ile 1-1 berabere kalıp son 16 turuna yükseldiler.

YENİLGİSİZ ÇIKTILAR! Almanya ile karşılaşan Danimarka ise gruplarda adeta beraberliğe abone oldu. İlk iki maçında Slovenya ve İngiltere ile 1-1'lik sonuçlarla birer puan alan Danlar, son mücadelesinden de Sırbistan karşısında 0-0 ile ayrıldı ve 3 puanla son 16 takım arasına kalmayı başardı.

MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU Almanya ile Danimarka arasındaki mücadelenin ardından son 8 takım arasına kalacak ülkenin karşılaşacağı rakip belli oldu. Buna göre iki ekipten biri çeyrek finalde İspanya - Gürcistan galibiyle yarı finale yükselme mücadelesinde kozlarını paylaşacak.