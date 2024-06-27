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AVUSTURYA - TÜRKİYE maçı ne zaman? A Milli Takım son 16 turu maç tarihi hangi gün? EURO 2024’te F Grubu...

EURO 2024'te heyecan dorukta! A Milli Takım, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Şimdi sırada Avusturya ile karşılaşmak var. Avusturya, D Grubu'nu lider tamamlayarak bu turda Türkiye'nin rakibi oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 19:01 Güncelleme 27 Haziran 2024, 19:02
AVUSTURYA - TÜRKİYE maçı ne zaman? A Milli Takım son 16 turu maç tarihi hangi gün? EURO 2024’te F Grubu...

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EURO 2024'te heyecan, son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye Milli Futbol Takımı, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. Şimdi ise Ay-yıldızlılar, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım F Grubu'nu ikinci tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ay-yıldızlılar üst turda Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Avusturya - Türkiye maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM GRUBU İKİNCİ TAMAMLADI

A Milli Takım F Grubu'na Gürcistan galibiyetiyle başladı. İkinci maçta Portekiz'e 3-1 mağlup olan Milliler, grubun son mücadelesinde Çekya ile karşılaştı. Çekya'yı 2-1 geçen Milliler, son 16 turuna yükseldi. F Grubu'nda lider Portekiz olurken A Milli Takım grubu ikinci sırada tamamladı. En iyi üçüncüler arasına giren Gürcistan tur atladı.

EURO 2024 SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

TÜRKİYE

AVUSTURYA

İSPANYA

GÜRCİSTAN

ALMANYA

DANİMARKA

FRANSA

BELÇİKA

İSVİÇRE

İTALYA

PORTEKİZ

SLOVENYA

ROMANYA

HOLLANDA

İNGİLTERE

SLOVAKYA

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