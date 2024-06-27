AVUSTURYA - TÜRKİYE maçı ne zaman? A Milli Takım son 16 turu maç tarihi hangi gün? EURO 2024’te F Grubu...

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EURO 2024'te heyecan, son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye Milli Futbol Takımı, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. Şimdi ise Ay-yıldızlılar, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN? A Milli Takım F Grubu'nu ikinci tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ay-yıldızlılar üst turda Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Avusturya - Türkiye maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.