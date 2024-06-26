EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Türkiye’nin Avusturya elemesi halinde muhtemel rakipleri kim?

Büyük umutlarla geldiğimiz Almanya'da EURO 2024 gruplarını 6 puanla tamamladık ve son 16 takım arasına kaldık. Çekya'yı 1-1 bitmesi neredeyse kesin gibi gözüken karşılaşmada Cenk Tosun'un sahneye çıkarak attığı golle 2-1 mağlup eden milliler, Avusturya ile eşleşti.