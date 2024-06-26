A Milli Takım, Çekya karşısında galip gelmesi durumunda D Grubunu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşecek. Milliler, en iyi dört üçüncü arasına girmesi durumunda ise B Grubu veya C Grubu'nun lideri olan İspanya veya İngiltere son 16 turunda karşılaşacak.

BERABERLİK YETİYOR

A Milli Takım, F Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üç puan topladı. Portekiz aldığı iki galibiyetle liderliği garantilerken ay-yıldızlı temsilcimize grup ikinciliği için beraberlik yetecek. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.