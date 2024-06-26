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EURO 2024: Türkiye - Çekya | CANLI

EURO 2024'te F grubunda yer alan A Milli Futbol Takımımız, son maçında Çekya ile kozlarını paylaşıyor. Gürcistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet sonrasında Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay yıldızlılar, Çekya'yı yenerek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Vincenzo Montella ve öğrencilerinin 3 puandan başka bir düşüncesi yok. Çekler ise Gürcistan beraberliğiyle turnuvaya tutunsa da millilerimiz milyonların desteğiyle Almanya'da bir zafer daha elde etmek amacında. Türkiye - Çekya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 20:51 Güncelleme 26 Haziran 2024, 22:24
EURO 2024: Türkiye - Çekya | CANLI

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Gürcistan ve Portekiz'e karşı çıktığı sınavlardan 3 puan çıkaran millilerimiz, F grubundaki son maçında Çekya ile karşılaşıyor. Bizim Çocuklar Çekler karşısında kazanarak adını son 16'ya yazdırmak ve Avusturya'nın rakibi olmak amacında. İşte detaylar...

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ

Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Antonin Barak yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı

MONTELLA'DA DEĞİŞİKLİKLER

Montella ağrıları geçen ve oynamak isteyen Mert Günok'u tercih ederken cezalı Abdülkerim'in yerine Merih Demiral forma giydi. Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'nün yedek soyunduğu karşılaşmada Salih Özcan ile İsmail Yüksek orta sahada yer aldı. İleri uçta ise Barış Alper Yılmaz Kenan Yıldız ve Arda Güler üçlüsü formayı kaptı.

ÇEKYA 10 KİŞİ

Karşılaşmanın 21'inci dakikasında Antonin Barak, Ferdi'ye yaptığı hareketin ardından Salih Özcan'a müdahalesiyle ikinci sarı kartı görerek kırmızıyla oyun dışında kaldı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU!

A Milli Takım, Çekya karşısında galip gelmesi durumunda D Grubunu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşecek. Milliler, en iyi dört üçüncü arasına girmesi durumunda ise B Grubu veya C Grubu'nun lideri olan İspanya veya İngiltere son 16 turunda karşılaşacak.

BERABERLİK YETİYOR

A Milli Takım, F Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üç puan topladı. Portekiz aldığı iki galibiyetle liderliği garantilerken ay-yıldızlı temsilcimize grup ikinciliği için beraberlik yetecek. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

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