Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Gürcistan ve Portekiz'e karşı çıktığı sınavlardan 3 puan çıkaran millilerimiz, F grubundaki son maçında Çekya ile karşılaşıyor. Bizim Çocuklar Çekler karşısında kazanarak adını son 16'ya yazdırmak ve Avusturya'nın rakibi olmak amacında. İşte detaylar...
TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ
Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Antonin Barak yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı
MONTELLA'DA DEĞİŞİKLİKLER
Montella ağrıları geçen ve oynamak isteyen Mert Günok'u tercih ederken cezalı Abdülkerim'in yerine Merih Demiral forma giydi. Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'nün yedek soyunduğu karşılaşmada Salih Özcan ile İsmail Yüksek orta sahada yer aldı. İleri uçta ise Barış Alper Yılmaz Kenan Yıldız ve Arda Güler üçlüsü formayı kaptı.