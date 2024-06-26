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EURO 2024: Gürcistan - Portekiz | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. F grubunda oynanan son hafta maçında Gürcistan ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşmasında milli takımımıza 3-1 yenilen Gürcistan, ikinci randevusunda ise Çekya ile 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Portekiz ise grubun favorisi olarak geldiği turnuvada önce Çekya'yı ardından da Bizim Çocuklar'ı mağlup ederek 6 puanla son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu. Gürcistan - Portekiz maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 21:55 Güncelleme 26 Haziran 2024, 22:26
EURO 2024: Gürcistan - Portekiz | CANLI

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EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F grubunda son maçlardan biri Güricistan ile Portekiz arasında oynanıyor. Gürcüler kazanarak diğer karşılaşmadan çıkacak sonucu beklemeyi hedeflerken Portekiz ise formalite karşılaşmasından da galibiyet elde etmek amacında. Gürcistan - Portekiz maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LERİ

Gürcistan: Mamardashvili, Dvali, Lochoshvili, Kashia, Gvelesiani, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Portekiz: Costa, Silva, Pereira, Inacio, Dalot, Neves, Conceicao, Palhinha, Neto, Ronaldo, Joao Felix.

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Gürcistan golü erken buldu! Hızlı gelişen atakta Kvaratskhelia golü attı!

PERDEYİ ERKEN AÇTI

Gürcistan güçlü rakibi Portekiz karşısında 2. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golü ile 1-0 öne geçti. Napoli'deki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, rakipten gelen topla bir anda ok gibi fırladı ve pozisyonu tamamlayarak ülkesini öne geçirdi.

RONALDO VE ARKADAŞLARI YENİ RAKİBİ DÜŞÜNÜYOR

Grubun favorisi olarak turnuvaya gelen Portekiz, 2 maçın ardından son 16 turuna kalmayı garantiledi. Ronaldo ve arkadaşları kendileri için sıralamayı değiştirmeyecek akşam sonrasında karşılaşacakları rakiplerini bekliyor.

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