EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F grubunda son maçlardan biri Güricistan ile Portekiz arasında oynanıyor. Gürcüler kazanarak diğer karşılaşmadan çıkacak sonucu beklemeyi hedeflerken Portekiz ise formalite karşılaşmasından da galibiyet elde etmek amacında. Gürcistan - Portekiz maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LERİ
Gürcistan: Mamardashvili, Dvali, Lochoshvili, Kashia, Gvelesiani, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze.
Portekiz: Costa, Silva, Pereira, Inacio, Dalot, Neves, Conceicao, Palhinha, Neto, Ronaldo, Joao Felix.
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Gürcistan golü erken buldu! Hızlı gelişen atakta Kvaratskhelia golü attı!
PERDEYİ ERKEN AÇTI
Gürcistan güçlü rakibi Portekiz karşısında 2. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golü ile 1-0 öne geçti. Napoli'deki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, rakipten gelen topla bir anda ok gibi fırladı ve pozisyonu tamamlayarak ülkesini öne geçirdi.