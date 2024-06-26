EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F grubunda son maçlardan biri Güricistan ile Portekiz arasında oynanıyor. Gürcüler kazanarak diğer karşılaşmadan çıkacak sonucu beklemeyi hedeflerken Portekiz ise formalite karşılaşmasından da galibiyet elde etmek amacında. Gürcistan - Portekiz maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...