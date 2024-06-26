Başkan Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu: Barış Alper Yılmaz’a gülümseten diyalog

Takımı tebrik eden Başkan Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi.

"SAĞ KANADI FELÇ ETTİN"

Maçın oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz'a, "Sağ kanadı felç ettin" diyerek tebrik etti.

Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.