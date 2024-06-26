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Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu: Barış Alper Yılmaz'a gülümseten diyalog

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Çekya ile karşılaşan milli takımımız rakibini 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Başkan Erdoğan, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz' tebrik etti.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 03:01 Güncelleme 27 Haziran 2024, 04:17
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu: Barış Alper Yılmaz’a gülümseten diyalog

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Çekya ile karşılaşan milli takımımız rakibini 2-1 yendi.

Tarihi bir karşılaşmadan son 16 turu biletini alarak ayrıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve grupta ikinci olarak son son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu

Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Başkan Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.

Takımı tebrik eden Başkan Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi.

"SAĞ KANADI FELÇ ETTİN"
Maçın oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz'a, "Sağ kanadı felç ettin" diyerek tebrik etti.

Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

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