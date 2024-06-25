BEŞİKTAŞ'TAN İKİNCİ BOMBA GELİYOR
Gabriel ile anlaşan Beşiktaş'ta sıra sağ kanata geldi. Başkan Hasan Arat ve ekibi, Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine daha önce Hollanda'dan tanıdığı Alireza Jahanbakhsh'ı listesine aldı. Bonservisi elinde buluann İranlı yıldız için menajerlerden gelen öneri değerlendiriliyor. Siyah beyazlılar daha önce yine Eredivisie'den Steven Berghuis ile ilgilenmesine rağmen Hollandalı futbolcu Ajax'ın sezon başı kampına katılmıştı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A DEV ÇALIM
Kara Kartal transfer çalışmaları kapsamında dev bir hamleye daha imza attı. Hem de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncuyla görüşmelerde el sıkışıldı.
Beşiktaş 10 numara mevkisi için Rafa Silva ile temaslarını yoğunlaştırdı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel de 31 yaşındaki orta sahanın transferini bitirmek adına Lizbon'a uçtu ve burada operasyonu mutlu sonla sonuçlanmasını sağladı.
Benfica ile sözleşmesi bittikten sonra şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşmayan Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan gelen teklifleri reddetmişti. Geride kalan sezonda 52 maça çıkıp 22 gol attı ve 15 asist yaptı.
Beşiktaş Portekizli yıldız Rafa Silva ile anlaştığını resmen açıkladı.